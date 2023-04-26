«Если версия с коктейлями Молотова подтвердится, будем считать это терактом»

Последствия пожара в здании Российского центра науки и культуры, 26 апреля 2023 года

Около полудня в Никосии на Кипре загорелось здание Российского центра науки и культуры. Огонь охватил несколько этажей, потушить его удалось только спустя четыре часа. По словам директора центра Алины Радченко, свидетели рассказывали, что неизвестные бросили в здание коктейли Молотова, — а в последние несколько дней у РЦНК стоял подозрительный минивэн. Радченко не исключила, что вероятный поджог здания мог стать ответом на «жесткую позицию центра». И добавила, что на Кипре активно работает «проукраинская диаспора». Глава Россотрудничества Примаков заявил, что Москва будет считать случившееся терактом, если подтвердится версия с коктейлями Молотова.

Днем 26 апреля в столице Киправ Никосии произошел пожар в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК, входит в структуру Россотрудничества). Как сообщает местное издание Cyprus Times, возгорание началось около полудня (время совпадает с московским).

В здании на момент возгорания шли ремонтные работы. Туда сразу же были стянуты пять пожарных машин. По словам руководителя пожарной охраны Никосии Андреа Кетти, строению причинен значительный ущерб, огонь охватил сразу несколько этажей.

По словам главы РЦНК Алины Радченко, очевидцы рассказали, что здание центра забросали коктейлями Молотова. «Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша», — рассказала Радченко и отметила, что всех людей из здания эвакуировали.

Кроме того, свидетели сообщили о подозрительном белом минивэне, который последние несколькой дней дежурил около здания центра. Как только пожар начался, он скрылся с места.

Позже Радченко добавила, что от огня никто не пострадал. «Все эвакуированы, все предупреждены, здание было оцеплено полицией и пожарными — все приехали своевременно. <...> Никто не пострадал», — заявила она.

Андреа Кетти позже заявил, что спасатели смогли добраться до крыши здания, чтобы облегчить тушение. Они также на всякий случай проверяют внутренние помещения центра, чтобы исключить возможность нахождения там людей.

close 100% Сотрудники экстренных служб у здания Российского центра науки и культуры, где произошел пожар, 26 апреля 2023 года Андрей Суржанский/ТАСС

Около 15.00 огонь удалось локализовать. Кетти рассказал, что внутри здания находились используемые в ремонтных работах кислородные баллоны, часть из которых могла взорваться.

«Осуществлен доступ на крышу здания для полного тушения, а также тушения небольших очагов внутри. Кроме того, огонь удалось локализовать. Поиски застрявших в здании людей продолжаются. Кроме того, кислородные баллоны, используемые для работы, были вывезены на улицу», — добавил глава пожарного департамента.

По его словам, причины возгорания будут расследоваться в сотрудничестве с полицией и, при необходимости, другими государственными службами.

Радченко в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что пожар в РЦНК может быть результатом поджога. Если эта версия подтвердится, она не исключила, что таким образом злоумышленники ответили на жесткую позицию центра.

«Я думаю, что это ответ на нашу жесткую позицию. На то, что множество киприотов поддерживают Россию», — сказала директор РЦНК.

При этом она подчеркнула, что достоверно установить виновников происшествия пока нельзя, и можно лишь строить предположения.

«Здесь достаточно активно работает проукраинская диаспора. Достаточно активно работают и посольства недружественных стран. Они поддерживают любых общественных деятелей, которые готовы вести антироссийскую работу», — заявила Радченко.

Около 16.00 посол России на Кипре Мурат Зязиков сообщил, что пожар потушили, сейчас отрабатываются разные версии причин возгорания.

«Слава богу, жертв и пострадавших нет, пожар локализован. Все обошлось, людей вовремя вывели из здания. Будет внесена ясность, что же произошло, отрабатываются самые разные версии», — рассказал Зязиков, нахоядщийся на месте происшествия.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что если подтвердится информация о коктейле Молотова — случившееся будет считаться терактом.