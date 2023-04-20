«Война за ценности и смыслы». Почему сегодня приходится бороться за историческую память

19 апреля в России проводится ежегодный День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. В этот день дети и взрослые вспоминают о преступлениях нацистов и их пособников – специальные мероприятия проходят в школах, вузах, досуговых центрах, библиотеках и других местах. О том, почему с каждым годом акции Дня единых действий охватывают все больше участников и что там происходит – в материале «Газеты.Ru».

Проведение Дня единых действий приурочено к выходу важного исторического документа. Ровно 80 лет назад был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников».

В 1943 году государство впервые официально признало тот факт, что нацисты и их пособники целенаправленно осуществляют масштабную политику по уничтожению мирного населения. Позиция руководства страны была и остается однозначной: каждое из таких преступлений должно быть раскрыто и наказано.

Работа по расследованию фактов геноцида началась в ноябре 1942 года, и вряд ли тогда кто-то мог представить, что спустя столько лет тема снова станет актуальной.

День единых действий – о чем это

Главное мероприятие – Единый урок «Без срока давности» – прошел 19 апреля во всех образовательных учреждениях страны. Занятие было основано на документальных материалах, а после уроков школьники и студенты включились в акцию по созданию напутствий молодежи будущего. Свои публикации они разместили Вконтакте с хэштегами #безсрокадавности и #19апреля2023.

Взрослые тоже не скучали. В Общественной палате РФ целый день работал Центр действий «Без срока давности». Здесь прошли экспертные дискуссии и была организована Всероссийская горячая линия, где специалисты по патриотическому воспитанию со всей страны могли пообщаться с историками и методистами.

«Единый урок — это погружение в хронику и историю, вдумчивое размышление о том, как не допустить геноцид в будущем. Мы сильно устали от фейковой информации, которая заполонила социальные сети. Запрос на правду у молодого человека сегодня очень высок, и я еще раз обращаюсь ко всем педагогам: поддерживайте инициативу детей по поиску исторической правды, развивайте у них навыки поиска достоверной информации, ее проверки», — заявила председатель комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова.

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Бурная дискуссия развернулась о том, стоит ли «оберегать» хрупкую детскую психику от «тяжелой» информации. «Нужно не только говорить, но и показывать факты геноцида, чтобы достичь умов и сердец наших детей. День единых действий — это тот самый механизм, который позволяет формировать нашу российскую идентичность», – считает завкафедрой Ульяновского педагогического госуниверситета Марина Бравина.

«Наша задача – говорить детям о преступлениях нацистов, рассказывать им о том, что было в те страшные годы, чтобы убить ростки неонацизма, которые, к сожалению, успели взойти и дали такие страшные плоды на Украине», – заявил проректор по воспитательной работе Смоленского государственного института искусств Николай Сенченков.

По мнению руководителя Карельского регионального центра молодежи, члена ОПРФ Ильи Герасева, «за хрупкую психику детей ратуют в основном мамы, чье поколение мы как раз упустили, и сейчас это все необходимо исправлять и восстанавливать».

Разговоры о нацизме имеют особое значение в контексте СВО. «На новых территориях, особенно остро ощущаешь борьбу за историческую память и то, как важно знать и заниматься популяризацией исторической правды. Очень важно экстраполировать те прошлые события на сегодняшний день», — считает гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», член ОП РФ Александр Малькевич.

«Почему вопрос о геноциде приобрел особую остроту? Мы знаем о тех событиях, которые происходят, когда 40-миллионный народ Украины оказался подвержен влиянию неонацистской идеологии и огромное количество людей потеряли правильную ориентировку, подверглись массированной идеологической обработке стран Западной Европы, НАТО и США», — подытожил председатель комиссии ОП Новосибирской области по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Виктор Крикунов.

Крым помнит все

Министр просвещения России Сергей Кравцов в День единых действий посетил Крым и возложил цветы к Мемориалу жертвам концлагеря «Красный» и всем, кто погиб во время фашистской оккупации 1941-1944 годов. После этого он встретился с ребятами из Международного детского центра «Артек», где как раз проходила тематическая смена «Без срока давности».

«Нельзя забывать события, которые произошли 80 лет назад в концлагере «Красный». Здесь погибло более 15 тысяч ни в чем не повинных человек, в их числе дети, женщины, старики. К сожалению, не все, кто совершал страшные поступки, предстали перед судом, но сегодня уже собраны все доказательства их преступлений – этим занимались и историки, и участники проекта «Без срока давности». И сегодня мы будем делать все для того, чтобы искоренить нацизм и фашизм так же, как это было раньше», — отметил Сергей Кравцов.

«Мы не могли представить, что пройдет время, и кто-то будет пытаться снова подавлять Россию. Сегодня бойцы СВО сражаются за историческую правду, за мир, в котором есть наша страна. Их подвиг вдохновляет всех нас вносить свой вклад в общую победу и развивать Отечество», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

С артековцами встретился и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он отметил, что молодым людям важно справедливое и правильное понимание истории, которое определит их становление и моральный выбор. «Когда у человека есть идеологический стержень, когда он убежден, что он поступает справедливо, его действия становятся эффективными и решительными. И чем раньше такой стержень будет сформирован, тем лучше», — заявил Сергей Аксенов.

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Сила в правде!

В День единых действий стартовал II Всероссийский школьный исторический форум «Сила – в правде!». Он объединил ребят, увлекающихся изучением истории, ведущих историков, представителей научной общественности, социологов и исследователей. Среди задач форума – защита исторической правды и традиционных российских ценностей.

«Несмотря на юный возраст, ребятами движет желание сохранять историческую правду, передавать достоверные знания сверстникам. Сегодня это крайне ценно. Наши бойцы в зоне СВО сражаются за правду, вдохновляют всех нас. Действительно, не имеет значения сколько тебе лет, чем ты занимаешься, каждый может на своем фронте внести вклад в общую победу, рассказать о герое своей семьи, восстанавливать и хранить памятники. Это то, что не позволяет нам забывать достоверную историю», – отметил гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

По данным ВЦИОМ, 98 процентов россиян считают важным сохранять память о Великой Отечественной войне. Абсолютное большинство (90 процентов) респондентов рассказали, что слышали о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения, а 89 процентов считают, что нужно сохранять память об этих преступлениях.

В этом контексте роль учителя трудно переоценить. «Сегодня идет война за ценности и смыслы, поэтому задача педагога – сформировать гражданина своего Отечества, который бы опирался на нашу историю, культуру, традиционные духовные ценности и мог противостоять информационной войне», – заявил ректор Московского педагогического госуниверситета Алексей Лубков. Не случайно 2023 год по указу президента России объявлен Годом педагога и наставника.

Поисковики идут в школу

В День единых действий активисты «Поискового движения России» пришли к школьникам и студентам – во многих городах именно они вели Единые уроки «Без срока давности». Например, в Коми учащимся вузов рассказали о трагедии мирных жителей, чьи судьбы были разрушены войной. В Башкортостане поисковики поделились впечатлениями о страшных находках и показали фрагменты документальных фильмов о зверствах фашистов. Участники студенческого поискового отряда «Ватан» рассказали о своей исследовательской работе, посвященной деревне Жестяная Горка, которую часто называют «новгородским Освенцимом».

В День единых действий участники Поискового движения России провели уборку на мемориалах, посвященных жертвам нацистов и их пособников, и возложили там цветы. А члены поискового отряда «Трипять» Вологодской области провели игру «Готовлюсь в поиск» для учащихся 5-9 классов, которые занимаются в кружке «Юный поисковик».

Программа Роспатриот бьет рекорды

Российский центр гражданского и патриотического воспитания (Роспатриот) провел 19 апреля более 250 памятных мероприятий по всей стране. «Мы используем разные форматы, чтобы задействовать и школьников, и студентов, и общественников, и просто неравнодушных людей, стараясь достучаться до каждого», — отметила депутат Госдумы, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

Ключевым событием стало торжественное открытие Всероссийского исследовательского конкурса «Семейная память» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. «Конкурс позволяет детям со всей России благодаря современным цифровым технологиям и партнерам конкурса узнать больше о своей семье, и подвиге своих предков, собрать воедино семейные реликвии и понять масштабы трагедии, с которой столкнулась наша страна в годы войны. Ведь история каждой семьи уникальна и требует, чтобы о ней узнала вся страна», — объяснил руководитель программы Роспатриот Иван Радько.

Кроме того, в День единых действий прошел всероссийский семинар по борьбе с фальсификацией истории Великой Отечественной войны и искажением событий военных лет. В официальном сообществе программы Роспатриот – «ЯПатриот» в социальной сети ВКонтакте – к семинару подключились боле 7000 участников. Также в этот день стартовала поэтическая видео-эстафета «История в строках», которая продлится до 22 июня. Для участия необходимо прочитать стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне и опубликовать видеоролик в своих соцсетях с хештегом #Историявстроках. К этой акции уже присоединились небезразличные россияне из 10 регионов страны.

Накануне и в День единых действий были организованы малые посты памяти возле памятников и мемориальных мест, связанных с геноцидом мирного населения и событиями Великой Отечественной войны. По всей России прошло более 200 кинопоказов и обсуждений фильмов, раскладывающих о зверствах фашистских захватчиков. А при поддержке Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова на площадках школ и военно-патриотических клубов прошло более 10 игр «Экономические потери и достижения СССР в годы Великой Отечественной войны».

Волонтеры победы

Участники движения «Волонтеры победы» начали действовать еще за неделю до начала всероссийской акции. С 11 апреля они навещали бывших узников концлагерей и ветеранов, чтобы поблагодарить их за мужество и записать воспоминания для электронного архива.

19 апреля добровольцы провели Всероссийский урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» о военных преступлениях и справедливом возмездии, которое настигло нацистов даже спустя десятилетия, о судебных процессах, которые состоялись после Второй мировой войны и в современной России.

«Жестокие и немыслимые истории рассказывают наши ветераны, бывшие узники. Молодому поколению это представляется просто невозможным: голод, пытки, опыты, в том числе и над детьми. Но это наша история, которая не должна забываться за давностью лет. И в эту памятную дату мы чествуем бывших узников концлагерей – тех, кто не покорился врагу», – рассказала руководитель нижегородского регионального отделения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Как отмечают бывшие узники при встрече, время лечит, но из памяти ничего не выкинешь. И День единых действий – яркое тому доказательство.

В 2022 году в этот день Волонтеры Победы запустили сайт заботаоветеранах.рф. Это международный электронный архив воспоминаний – на сайте можно посмотреть записи героев Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, тружеников тыла и всех тех, кто своими руками приближал Великую Победу. Любой желающий может присоединиться к созданию архива воспоминаний и рассказать историю своего героя.

Чтобы помнили

Участники объединения «Движенье первых» завершили к 19 апреля Всероссийскую акцию «Помним и рассказываем», в ней приняли участие более тысячи человек. Каждый желающий мог посвятить творческое выступление теме геноцида советского народа и выложить его в социальные сети с хештегами #ПомнимИРассказываем #ДвижениеПервых #РДДМ. Все сюжеты основаны на отрывках литературных произведений или воспоминаниях очевидцев тех мрачных событий.

Одновременно стартовала Всероссийская акция «Детство, опаленное войной», организованная Национальной родительской ассоциацией социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей при поддержке Фонда президентских грантов. До 30 апреля 2023 года участники вместе с детьми напишут письма из современности в историческое прошлое «детям, неродившимся в силу гибели их родителей, и детям, погибшим во время войны».

Задача авторов - раскрыть различные аспекты детства в контексте Великой отечественной войны. Лучшие послания будут опубликованы в Сборнике народной памяти «Преступления без срока давности».