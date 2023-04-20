СК и Росздравнадзор проверят сообщения Федермессер о гибели пациентов в петербургском интернате

Проверки прокуратуры, СК РФ и Росздравнадзора начались в Психоневрологическом интернате №10 в Санкт-Петербурге. Ранее общественный деятель Нюта Федермессер сообщила, что за последнее время в ПНИ №10 умерли семь человек. Правоохранители должны выяснить, нарушались ли руководством заведения требования к содержанию пациентов. Федермессер заявила, что детский дом-интернат — «бесчеловечная» форма содержания детей, похожая на тюрьму.

Уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбудил следственный отдел по Невскому району ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по результатам проверки о смерти детей в Психоневрологическом интернате №10. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР сообщает «Фонтанка».

«Сотрудники психоневрологического интерната ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности по уходу за гражданами, страдающими психическими заболеваниями, и по неосторожности допустили смерть шести совершеннолетних», — говорится в заявлении.

Собственные проверки ПНИ №10 проводят петербургская прокуратура и управление Росздравнадзора.

«По поручению Минздрава Росздравнадзор инициирует проверку оказания медицинской помощи в учреждении», — заявили в Министерстве здравоохранения РФ.

Прокуратура СПб также заявила, что «в ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами учреждения требований к условиям содержания подопечных, их социальному обслуживанию, своевременному оказанию им необходимой помощи, а также иных положений федерального законодательства».

Накануне учредитель фонда «Вера», директор Центра паллиативной помощи Москвы Нюта Фердмессер опубликовала в Telegram-канале видеообращение. Она обратилась к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минздрава Михаилу Мурашко, уполномоченной по правам ребенка при президенте Марии Львовой-Беловой и председателю комитета по соцполитике Санкт-Петербурга Елене Фридриковой.

«Детский дом-интернат — это бесчеловечная форма содержания детей-сирот», — заявила Федермессер, сравнив его с «тюрьмой».

Общественница также сообщила о семи детских смертях в ПНИ №10 – последний мальчик умер 17 апреля. Федермессер призвала «наказать виновных в смерти детей». По ее словам, сироты с множественными нарушениями здоровья умирают от истощения.

«Неделю назад я просила руководство Санкт-Петербурга обратить внимание на ситуацию в ПНИ № 10, которым руководит Иван Александрович Верёвкин, и перечислила имена детей, умерших там за последнее время. Это Ира Кудрявцева, Ксюша Игнатьева, Таня Васильева, Миша Гринёв, Марина Кожемякова, Олег Лёвкин. Вчера, 17 апреля, Лёша Дельвари умер в Александровской больнице», — добавила она.

Все умершие – молодые люди в возрасте 18-20 лет. В ПНИ №10 их перевели в связи с совершеннолетием из других интернатов.

Портал 78.RU сообщил со ссылкой на неназванный источник, что в ПНИ №10 ощущается нехватка персонала, а с пациентами практически не гуляют. Умершие же, по словам источника – не дети, а взрослые, но с крайне ослабленным иммунитетом. До достижения 18 лет они жили в Павловском детском доме-интернате, где «вели довольно активную жизнь, получали много поддержки и гуляли».

Последний из семерых умерших – 23-летний Алексей Дельвари. Он имел первую группу инвалидности и множество заболеваний, заявили в пресс-службе ПНИ №10.

«Ему было 23 года, но по развитию и состоянию здоровья для всех сотрудников и волонтеров он был ребенком. И смерть ребенка не может быть поводом для пиара и громких заявлений. Это трагедия для каждого, кто знал Алексея», — говорится в сообщении.

«Я прошу вас, сделайте так, чтобы Алексей стал последним умершим от равнодушия опекуна. Чтобы смерть этого ребенка сироты вчера, в апреле 2023 года, на Пасхальной неделе, что-то изменила», — подытожила свое обращение Федермессер.