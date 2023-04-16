«Писали, звонили — толку нет». Еще одного ребенка в России растерзали бездомные собаки

В России стая бездомных собак снова загрызла ребенка. На этот раз смертельный случай произошел в Оренбурге, где на играющих детей напали животные, один из мальчиков пытался от них скрыться в гаражах. Но собаки его догнали и покусали, он умер до приезда «скорой». СК возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей смерть. Местные жители рассказывали, что в районе, где произошла трагедия, собаки постоянно сбиваются в стаи и не дают прохода людям.

В Оренбурге стая бродячих собак насмерть загрызла мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«16 апреля неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга обнаружено тело несовершеннолетнего, на теле которого обнаружены рвано-укушенные раны», — говорится в сообщении.

Следствие сейчас дает оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города, в том числе и к подрядной организации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Подробности трагедии СК не сообщает. Но местные СМИ публикуют снимки с места, где было обнаружено тело. На них видно, что ребенок лежит на земле, а сзади него идут кровавые следы — по всей видимости, мальчик пытался убежать от стаи собак.

В социальных сетях и Telegram-каналах появились детали произошедшего. Мальчик гулял вместе с другими детьми недалеко от гаражного кооператива. За ними увязалась стая бездомных собак — от шести до девяти особей. Погибший попытался убежать от животных, но те его догнали среди гаражей, повалили на землю и сильно искусали. Мальчик скончался до приезда скорой.

На вид ребенку около семи лет. Сейчас правоохранительные органы ищут его родителей. По словам свидетеля, сначала к детям подбежала одна собака с ошейником и цепью, а затем к ней присоединились еще несколько животных.

«Личность ребенка пока не установлена. Не установлена и реальная причина смерти. Правоохранители выясняют личность, родителей и обстоятельства гибели. Вся информация станет известна после следственных мероприятий и заключения судебной медэкспертизы», — заявили в мэрии Оренбурга, добавив, что глава городской администрации в курсе случившегося.

По данным kp.ru, проблема бездомных собак остается актуальной для Оренбурга на протяжении многих лет. Неоднократно поднимался вопрос о создании муниципального приюта для животных, но он так и не было построен. В городе есть частный приют, существующий только на пожертвования и благодаря усилиям добровольцев и находящийся на грани закрытия.

Провести тендер и заключить контракт на отлов бездомных животных оренбургская мэрия смогла только с третьего раза — никто из подрядчиков не хотел брать на себя эти обязательства.

Жители района, где погиб ребенок, жаловались местным журналистам, что стаи бродячих животных там замечают постоянно. И это не первый раз, когда собаки нападают на людей. Они собираются в стаи до 20 особей.

«Сколько ни писали, сколько ни звонили — толку нет. Приезжают на отлов, как говорят по телефону, от 6-10 особей. Я лично провожала детей в школу на ул. Жуковского, пройти нельзя было», — написала в соцсетях одна из жительниц Оренбурга.

Один из местных жителей рассказал, что в этом районе постоянно бегает агрессивная домашняя овчарка, которая собирает стаю других собак.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что по российским законам агрессивных бродячих животных запрещено после отлова выпускать из приюта. Кроме того, он напомнил, что год назад на фоне нескольких похожих случаев федеральный центр передал регионам дополнительные полномочия для борьбы с нападениями собак на людей.

«Регионы вправе запрещать самовыгул, чтобы не плодились владельческие животные, потому что их потомство потом пополняет армию бездомных животных. Принимать региональные акты по защите жизни, здоровья граждан от бездомных животных», — пояснил Бурматов.

Он считает, что если не были выполнены мероприятия по отлову собак и их помещению в приют, то нужно проверять целевое расходование бюджетных средств, которые на это выделяются.

«Может быть, деньги разворованы, как в Астрахани, где тоже трагическая история была. А потом выяснилось, что украли 28 миллионов рублей, которые были выделены на это», — добавил парламентарий. По мнению Бурматова, чиновники часто считают борьбу с бродячими собаками некой второстепенной задачей, хотя это такая же функция, как ремонт дорог.

В начале апреля коллега Бурматова по Госдуме депутат Сардана Авксентьева запустила голосование в социальных сетях, где предложила россиянам выбрать, что делать со стаями бродячих собак. 54% респондентов проголосовали за то, чтобы людям дали право самостоятельно решать, как поступать с бездомными животными. Существующую практику (ловить, прививать, стерилизовать и отпускать обратно) поддержали только 19%.