Россияне выберут объекты для благоустройства. Почему важно принять участие в голосовании?

С 15 апреля по 31 мая 2023 года пройдет всероссийское онлайн-голосование по выбору новых объектов благоустройства. Россияне определят, какой сквер, двор или иной участок муниципальной территории власти должны срочно привести в порядок. Механизм прямого участия жителей в обновлении городской среды заработал в 2021 году. Принять участие в голосовании может каждый житель страны старше 14 лет. Что удалось изменить за два года и почему очередное голосование нельзя пропускать – в материале «Газеты.Ru».

Всероссийское голосование проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Сделать свой выбор можно будет на онлайн-платформе za.gorodsreda.ru. Например, в 2022 году на голосование было выставлено около пяти тысяч объектов из 84 регионов. Проекты, получившие наибольшее число голосов в своих муниципалитетах, их набралось 2027, включены в адресный перечень территорий для благоустройства на 2023 год.

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решений, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства», — сказал глава государства.

В ходе совещания с вице-премьерами 17 апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что важно обеспечить максимально широкое информирование о голосовании. «Оно дает хорошую возможность сделать собственный город либо поселок комфортнее и удобнее для жизни», — сказал он.

«Мы планомерно работаем для достижения цели, определенной президентом, – в полтора раза повысить качество городской среды к 2030 году. По нацпроекту «Жилье и городская среда» уже благоустроено более 55 тысяч объектов: порядка 22,5 тысяч общественных пространств и 32,5 тысяч дворов, — заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. — Важно, что нам удалось разработать и внедрить эффективный инструмент, который позволяет людям влиять на ход преобразований и выбор приоритетов в части благоустройства. Уже третий год подряд мы проводим всероссийское голосование – в нем участвует все больше россиян, неравнодушных к тому, какими будут их родные города и поселки».

По итогам 2022 года удалось благоустроить 11 063 объектов, включая 5 265 общественных пространств и 5 798 дворовых территорий, конкурсов и голосований, которые прошли в 2021 году и ранее.

Каждый житель решает

В нацпроекте «Жилье и городская среда», который был запущен президентом страны в 2019 году, учтен опыт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализовывался в 2017–2018 годах. Право решать, на что государство должно тратить деньги и какие объекты благоустраивать, отдано горожанам. Жителям всегда виднее, где лучше расположить лавочки и клумбы, а где нужна детская или спортивная площадка.

Сразу же после запуска голосования по благоустройству люди смогли увидеть результаты своего участия или, наоборот, бездействия. Некого винить, если соседи оказались активней и новый сквер появился не рядом с твоим домом, а в другом конце района. Интерес к голосованию растет, это показывает статистика: в 2021 году в нем приняло участие 9,7 миллионов человек, а в 2022 году – почти 11 миллионов.

Вот только некоторые проекты, реализованные в 2022 году, все они победили в голосовании 2021 года.

В Красноярске благоустроили набережную возле Дома культуры 1 мая. Здесь возвели двухъярусное пространство для отдыха с лавочками, пандусом, смотровыми зонами и детской площадкой. Новое место отдыха тесно связано историей края: здесь с начала XVII века располагалась казачья станица Ладейка, которая защищала Красноярский острог от набегов. Именно поэтому изюминкой проекта стала смотровая площадка в форме ладьи.

В Мичуринске Тамбовской области устроили парк на территории микрорайона «Роща». Здесь обустроили пешеходные дорожки, заасфальтировали баскетбольную площадку, смонтировали детский игровой и спортивный комплексы, установили современные светодиодные светильники, световую мачту и уложили специальное покрытие.

Парк «Воронежские озера» в Самаре участвовал во всенародном голосовании за благоустройство в 2021 и в 2022 году. Его обновление поддержали более 23 тысяч горожан. В ноябре 2022 года завершился первый этап обновления парка – там благоустроили зоны отдыха и поменяли фонтан на более современный – «сухой», где струи бьют из-под земли.

Всего за время реализации национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроено более 55 тысяч объектов, из них 22 609 общественных территорий (102% от плановых показателей) и 32 774 дворовых.

Например, в селе Левокумское Ставропольского края в 2022-2021 году был устроен парк площадью 31,5 тысяч квадратных метров. Здесь появились спортивная и тренировочная площадки, веревочный городок для детей, большая игровая площадка, интерактивный светомузыкальный фонтан, а также «Сквер золотого возраста» в самой тихой части парка, предназначенный для людей старше 60 лет.

В Свердловской области в тот же период благоустроили «Исторический центр города Сысерть». Здесь постарались сохранить «ДНК» горнозаводского города и наследие великого русского писателя Петра Бажова. Проект объединяет несколько локаций - городскую площадь, городской сад, плотину, спуск и подножие горы, где расположен памятник «Серебряное копытце».

Стать волонтером! Зачем?

Одним из главных условий успешного голосования по объектам благоустройства является вовлечение жителей. Преодолеть инертность и доказать, что от каждый голос имеет значение для города, – непростая задача. Важную роль в этом играют волонтеры, именно они ежегодно помогают проводить всероссийское голосование – рассказывают о нацпроекте, консультируют по объектам благоустройства и помогают проголосовать с помощью специального мобильного приложения.

«Не все граждане владеют онлайн-технологиями, и тут помощь волонтеров неоценима – в 2022 году 51% голосов участников организаторы получили именно через мобильное приложение волонтеров. Надеемся, что в этом году движение вырастет и охватит еще большее количество россиян», – отмечает заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько.

Волонтеры общаются с горожанами в парках и торговых центрах, дежурят у специальных информационных стендов и в помещениях МФЦ, ходят по домам. «В период голосования я отвечала на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, рассказывала о федеральном проекте, а также помогала зарегистрироваться на портале или проголосовать прямо на месте. Делала это с большим удовольствием, и от слов благодарности жителей становилось тепло на душе», – рассказала волонтер из Ханты-Мансийска Лариса Чикнайкина.

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В 2022 году голосование сопровождали более 51 тысячи волонтеров, их штабы действовали во всех муниципалитетах, участвующих в нацпроекте по благоустройству городской среды. «Волонтерами благоустройства становятся люди самых разных возрастов, но всех их объединяет одно: неравнодушное отношение к месту, где они живут, желание сделать его более современным, красивым и комфортным», - комментирует исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Кирилл Антонов.

«За период действия нацпроекта на моих глазах в городе появился новый крупный парк, городской пляж, был завершен первый этап благоустройства уличного молодёжного пространства. Этот проект дал людям понять, что их выбор важен и именно они могут повлиять на то, как их населенный пункт может выглядеть», – поделилась своими впечатлениями волонтер из Ульяновскй области Яна Савельева.

В 2023 году на голосование будет выставлено порядка пяти тысяч объектов по всей стране, в акции примут участие более 1,5 тысяч муниципальных образований.

Набор в волонтерский корпус 2023 года продолжается, зарегистрироваться можно на платформе ДОБРО.РФ. Здесь же нужно пройти короткий обучающий курс, а затем подробный инструктаж в муниципалитетах, где будет проходить голосование.

На момент выхода статьи в качестве волонтеров на 2023 год зарегистрировалось 39 тысяч человек.

Пора сделать наши города лучше!

Старт голосования – 14 апреля на онлайн-платформе za.gorodsreda.ru.