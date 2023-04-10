Суд нашел в «Ёбидоёби» общеизвестное слово на букву «е»

Красноярский суд потребовал изменить название суши-ресторанов «Ёбидоёби» в течение трех месяцев. Суд решил, что название компании может ассоциироваться с бранной лексикой — а это противоречит «принципам гуманности и морали». В «Ёбидоёби» пообещали бороться «до конца» и подчеркнули, что у клиентов нет к ним претензий. Компания не в первый раз становится участником скандалов из-за названий своих продуктов. В 2021 году ФАС признала непристойной ее рекламу роллов «КуниЛи».

Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши «Ёбидоёби» изменить название в течение трех месяцев. Согласно постановлению суда, название сети противоречит «общеизвестным принципам гуманности и морали», поскольку оно может быть созвучно с ненормативной бранной лексикой.

Иск к «Ёбидоёби» подало красноярское отделение Федеральной налоговой службы, пишет издание ngs24.ru со ссылкой на картотеку суда. Истец указывает, что слово «Ёбидоёби» может быть «воспринято значительной частью потребителей как образованное от нецензурного слова».

Компания утверждает, что ее название — это транслитерация с японского языка фразы «День недели — суббота».

«Доказательства того, что заявленное обозначение воспринимается российскими потребителями именно как транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке в материалы дела не предоставлены», — заявили в суде.

Судья пришел к выводу, что слова из любых иностранных языков, в частности японского, при их использовании должны оцениваться прежде всего с точки зрения их соответствия российскому законодательству в их русскоязычной транслитерации.

«Конструкция спорного слова такова, что фирменное наименование ответчика состоит из употребления подряд двух слов, образованных от общеизвестного матерного, бранного слова на букву «е», — считают в суде.

При этом в картотеке сказано, что в своей оценке суд руководствовался не точкой зрения специалистов в области лингвистики, а позицией «рядового участника гражданского оборота – неограниченного количества лиц, имеющих возможность столкнуться с фирменным наименованием» ресторана.

По мнению суда, для поиска признаков нарушения морали не нужна лингвистическая экспертиза, поскольку «специальные познания» в определении ассоциаций с ненормативной лексикой не требуются.

«То название сменить, то наборы им не нравятся»

Руководство сети «Ёбидоёби» пообещало «бороться до конца» за свое название и обжаловать решение Красноярского суда. В беседе с «Газетой.Ru» сооснователь сети Константин Зимен сообщил, что компания при необходимости проведет дополнительные экспертизы и опросы, но не изменит название.

«Мы существуем восемь лет и постоянно сталкиваемся с какими-то принципиальными позициями разных инстанций, которые без конца хотят что-то от нас. То название сменить, то какие-то наборы им не нравятся, то еще что-нибудь. Для нас это просто маркетинг и мы к этому относимся достаточно спокойно», — указал сооснователь сети.

Он напомнил, что ранее суды уже выносили решение о том, что название «Ёбидоёби» ничего не нарушает.

«Будем разбираться с тем, как же так получается, что разные инстанции читают какие-либо экспертизы как им вздумается. Я уверяю, что в Красноярске, откуда мы начинали все это дело, ни у кого нет никаких претензий. Мы достаточно известный бренд и люди нас любят», — заключил Зимен.

Скандалы с участием компании

«Ёбидоёби» начала работать в Красноярске в 2016 году. Сейчас у нее есть точки более чем в 60 городах России, в том числе в Москве. Владельцы бренда с самого начала делали ставку на агрессивный и провокативный маркетинг. Реклама продукции сети ресторанов неоднократно оказывалась в центре скандалов.

Так, в 2021 году Волгоградское управление ФАС признало непристойной рекламу с набором роллов «КуниЛи», а в октябре 2022 года красноярское управление ФАС завело дело на «Ёбидоёби» из-за рекламы со словами «Хочешь Чпоки ки?». Однако до требований сменить название ранее не доходило.

На название сети ресторанов в 2016 году жаловалось управление архитектуры Красноярска, но тогда сотрудники ФАС не обнаружили в нем признаков нарушений закона о рекламе. А в октябре 2021 года волгоградское управление ФАС заявило о намерении обратиться в ФНС с предложением инициировать иск об изменении фирменного наименования «Ёбидоёби».

Константин Зимен тогда также заявлял «Газете.Ru», что компания не будет проводить ребрендинг.

«Название мы менять не планируем, я даже не знаю, как они собираются заставить компанию поменять название. Нет таких юридических мер в нашей стране», — отмечал он.

В августе 2021 года компании пришлось извиняться «перед русской нацией» за рекламные посты с темнокожим мужчиной. Незадолго до этого сооснователь сети пожаловался на угрозы.

Зимен рассказывал, что пользователи соцсетей стали обвинять «Ёбидоёби» в «пропаганде мультикультурализма» из-за фотографии, на которой темнокожий мужчина в окружении девушек славянской внешности ест роллы. По словам Зимена, обвинения и угрозы в адрес компании появились после того, как основатель радикального националистического движения «Мужское государство» (организация запрещена в России) Владислав Поздняков у себя в Telegram-канале призвал «оставлять отзывы» о компании, а также делать заказы и не оплачивать их.

Сооснователь сети рассказывал, что ему поступали угрозы на личный телефон, в том числе угрозы убийством, а сайт сети доставки подвергся атакам. И хотя ранее Зимен говорил, что несмотря на комментарии в соцсетях, компания не будет удалять фото, в итоге ресторану пришлось отказаться от рекламы.