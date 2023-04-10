В «Ёбидоёби» пообещали «бороться до конца» за свое название, признанное Красноярским судом аморальным

Сооснователь российской сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» Константин Зимен сообщил, что компания обжалует решение Красноярского суда, признавшего название сети противоречащим принципам гуманности и морали. В разговоре с «Газетой.Ru» он заявил, что при необходимости будут проведены дополнительные экспертизы и опросы, менять название сети никто не собирается.

«Мы существуем 8 лет и постоянно сталкиваемся с какими-то принципиальными позициями разных инстанций, которые без конца хотят что-то от нас. То название сменить, то какие-то наборы им не нравятся, то еще что-нибудь. Для нас это просто маркетинг и мы к этому относимся достаточно спокойно. Мы будем оспаривать решение арбитражного суда. Если нужно будет делать снова какие-то экспертизы — будем делать. Если нужно будет снова опрашивать жителей города устраивает их это название или нет — будем делать. Никто менять название по первому требованию не собирается и не будет. Будем бороться до конца», — сказал Зимен.

Он отметил, что ранее суд уже выносил решение о том, что название «Ёбидоёби» ничего не нарушает.

«Хочу добавить, что у нас уже были решения различных судов, в том числе в Красноярском крае, о том, что мы не нарушаем никакие принципы гуманности и морали. Соответственно, будем в том числе разбираться с тем, как же так получается, что разные инстанции читают какие-либо экспертизы как им вздумается. Я уверяю, что в Красноярске, откуда мы начинали все это дело, ни у кого нет никаких претензий. Мы достаточно известный бренд и люди нас любят, у нас покупают, выбирают на праздники, на выходные. Это можно посмотреть в отзывах на различных сервисах», — заключил Зимен.

Ранее арбитражный суд Красноярского края признал название сети по производству суши и роллов «Ёбидоёби» противоречащим принципам гуманности и морали и обязал сменить название.

«Доказательства того, что заявленное обозначение воспринимается российскими потребителями именно как транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке, в материалы дела не предоставлены», — заявили в суде.

В октябре 2021 года волгоградское Управление Федеральной антимонопольной службы России признало «ненадлежащей» рекламу сети суши и роллов «Ёбидоёби», на которой изображен сет роллов «КуниЛи». В ведомстве заявили о намерении обратиться в ФНС с предложением об инициировании исков об изменении фирменного наименования ресторанов.

Константин Зимен тогда также заявлял «Газете.Ru», что компания не будет менять название.

«Название мы менять не планируем, я даже не знаю, как они собираются заставить компанию поменять название. Нет таких юридических мер в нашей стране», — отмечал он.