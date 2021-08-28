Как сеть суши-баров сдалась под напором националистов

В середине августа сеть суши-баров опубликовала рекламу с поедающим роллы темнокожим мужчиной в окружении девушек славянской внешности. Это не понравилось националистам из неформальной организации «Мужское государство», они начали заваливать сеть спамом, а ее основателю — угрожать убийством. В итоге вызвавшие конфликт фотографии удалили, «Ёбидоёби» извинились перед клиентами.

Невинная, казалось бы реклама, привела к конфликту сети работающих на доставку суши-баров с право-националистической неформальной организацией. 14 августа федеральный сервис «Ёбидоёби» (переводится с японского как «День недели — суббота» — «Газета.Ru»), присутствующий в 65 городах страны, опубликовал в своих соцсетях рекламное фото, на котором темнокожий мужчина ест роллы с тремя светлокожими девушками. Спустя несколько дней появился новый пост, где тот же мужчина поедает роллы уже в одиночку.

24 августа в группу «ВКонтакте» красноярского филиала сети пришли комментаторы, которые под постом от 14 августа начали обвинять руководство «Ёбидоёби» в пропаганде мультикультурализма. Перед этим в Telegram-канале основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова появился пост, в котором он призвал своих подписчиков делать «левые заказы», чтобы затруднить работу доставки. Поздняков приводил скриншот переписки с администрацией суши-бара, в которой пригрозил ей аудиторией в 80 тыс. человек, «которые с удовольствием уберут любое желание проталкивать чернокожих».

Сооснователь «Ёбидоёби» Константин Зимен рассказал, что кто-то слил на канале Позднякова его личный номер телефона. И теперь ему поступают сотни угроз, а сам номер телефона регистрируют на десятках различных сервисов. «Все это очень странно, учитывая, что мы даже не пытались «продвигать повесточку», а просто сделали весьма стандартные визуалы для соцсетей», — написал Зимен, удивившись, почему в 2021 году темнокожий человек у кого-то вызывает негатив.

В итоге красноярский филиал суши-бара принес извинения за ситуацию, а скандальные фотографии были удалены из соцсетей доставки. «От лица всей компании мы хотим принести извинения перед русской нацией за то, что задели русских нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который вызвал эту шумиху», — говорится в сообщении «Ёбидоёби».

В то же время Зимен написал заявление на Позднякова в полицию из-за угроз убийством и попытками заблокировать сайт его бизнеса. По словам сооснователя сети, с 26 августа подписчики Позднякова и «Мужского государства» пытаются взломать его аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. «Сегодня хотят взломать все мои социальные сети, в том числе Telegram, Whats App, Viber, пытаются с помощью какого-то специального сервиса оформить огромное количество заказов на мой телефон. Там не только еда, банки, там огромное количество кодов-подтверждений, которые приходят на мой телефон. Поступают по 2-3 звонка в минуту, из-за этого до меня невозможно дозвониться», — пояснил Зимен.

«Мужское государство» — незарегистрированное движение, позиционирующее себя как представители «национал-патриархата» — они выступают против феминисток, межрасовых и межнациональных браков, ЛГБТ. Участников движения неоднократно обвиняли в травле женщин и представителей меньшинств. Его основатель Владислав Поздняков в 2018 году был осужден на два года условно за возбуждение ненависти к женщинам. Однако на следующий год его статью частично декриминализировали, приговор отменили, а сам Поздняков переехал жить в Польшу.

В начале июля 2021 года журнал Wonderzine сообщал, что «Мужское государство» сотрудничает или курируется управлением по противодействию экстремизма МВД (центр «Э»). Депутат Госдумы Оксана Пушкина просила Генпрокуратуру и полицию провести проверку этой информации, однако позже в МВД заявили, что не сотрудничают с представителями «национал-патриархата».

Сеть «Ёбидоёби» и раньше уже попадала в скандалы: она неоднократно была участником судебных разбирательств, связанных, как правило, с некорректно звучащим для русского слуха названием и провокационными названиями своих продуктов.