Ахеджакова заявила, что уволилась из «Современника». В театре это отрицают

Актриса Лия Ахеджакова рассказала, что написала заявление об увольнении из театра «Современник» по собственному желанию 10 марта. Она также заявила, что после ухода из театра намерена заняться гастрольной деятельностью, но уезжать из России не планирует. Народная артистка служила в «Современнике» более 45 лет. В феврале руководство театра отменило постановку «Игра в джин» — последний спектакль с участием актрисы.

Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала в интервью «Новой газете», что 10 марта написала заявление об увольнении из театра «Современник» по собственному желанию.

Ахеджакова сообщила, что теперь планирует заниматься гастрольной деятельностью.

«У актрисы есть несколько предложений по поводу других гастрольных поездок. Покидать Россию Ахеджакова пока не планирует», — пишет «Новая газета».

В середине марта на Кипре актриса сыграла в спектакле по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин». Как отмечает издание, актриса выступала «при полном аншлаге». В конце 2022 года показ этого спектакля был отменен в Санкт-Петербурге.

В «Современнике» не стали комментировать слова народной артистки. «Комментариев у меня нет, к сожалению, на этот счет. Я не уполномочена давать комментарии на этот счет», — сказала пресс-секретарь театра Елена Волкова «Газете.Ru».

В дирекции театра на вопрос «МК» о том, писала ли Ахеджакова заявление по собственному желанию заявили, что актриса «до сих пор числится в труппе» и получает зарплату «согласно штатному расписанию».

«Она актриса эмоциональная, много чего пишет. Но ее никто не увольнял», — утверждают в дирекции театра.

«Я не успела проститься с моей сценой»

9 марта на сайте «Свободного пространства» (проект редакции «Новой газеты») опубликовали открытое письмо Лии Ахеджаковой, в котором она поблагодарила зрителей и попрощалась со сценой «Современника».

По словам актрисы, новый руководитель театра Юрий Кравец сообщил ей, что московский департамент культуры поддержал его предложение об исключении Ахеджаковой из репертуара «Современника», поскольку руководство театра «буквально завалили гневными письмами» в связи с ее политической позицией.

«Последнее время «сетевой трибунал», по меткому диагнозу [Дмитрия] Муратова (главного редактора «Новой газеты» — прим. «Газета.Ru»), был возмущен по поводу моей нелюбви к Родине», — написала Ахеджакова и указала, что появились «требования трудящихся» отменить спектакль с ее участием.

«Современник» отменил последний остававшийся в репертуаре спектакль с ее участием «Игра в джин» 13 февраля. Cекретарь директора театра на вопрос «Новой газеты», когда можно будет посмотреть «Игру в джин», ответила: «Никогда».

До этого были отменены показы спектакля «Мой внук Вениамин» с участием артистки в Петербурге. «Все театральные площадки России отказались принимать этот спектакль, который мы играли в Америке, Германии, в Израиле, в Белоруссии, по всей России», — написала Ахеджакова.

Еще раньше «Современник» снял спектакль «Первый хлеб», где артистка исполняла главную роль.

«Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю», — отметила Ахеджакова в своем письме.

В феврале артистка заявляла, что после каждого спектакля получала огромную поддержку от зрителей, люди благодарили актрису за ее гражданскую позицию.

Театральная карьера Ахеджаковой

84-летняя Лия Ахеджакова трудилась в «Современнике» с 1977 года. В театре она играла в известных постановках: «Из записок Лопатина», «Вечно живые», «Спешите делать добро», «Крутой маршрут». Спектакль «Игра в джин» — последний с ее участием в репертуаре «Современника». О его отмене объявили 8 февраля.

Актриса неоднократно выступала против ввода российских войск на территорию Украины и против боевых действий. В июле 2022 года в СМИ появилась информация о том, что «Современник» решил прекратить показ спектаклей с участием Ахеджаковой. Тогда в театре эти сообщения опровергли, а первые отмены постановок, в которых играла артистка, начались осенью.

В поддержку Ахеджаковой режиссер Кирилл Серебренников запустил акцию «Письма для Лии», в рамках которой артистке прислали более 15 000 писем со словами поддержки.

Народная артистка России и бывший заместитель художественного руководителя «Современника» Чулпан Хаматова также записала видеообращение в поддержку Ахеджаковой.

«Лия Ахеджакова была причиной, почему я пришла работать в этот театр, почему я любила театр «Современник». Лия Ахеджакова — олицетворение театра «Современник», — сказала Хаматова.

По ее мнению, директор театра «испугался каких-то доносов, каких-то гневных писем» и отменил постановку «Игра в джин». Несмотря на то что «случилось безобразие, случилась трусость, случилась низость, случился какой-то отвратительный прогиб», любовь к Ахеджаковой «всенародна», заявляла Хаматова.