«Выдавливают из театров». Нарусова встала на защиту запрещенных артистов

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию пообещал, что власти «не будут заниматься охотой на ведьм» и как-то притеснять тех, кто имеет отличные от общепринятых взгляды. Сенатор Людмила Нарусова сегодня заявила в Совфеде, что пока это обещание не соблюдается. Она попросила спикера Валентину Матвиенко дать поручение комитету по науке, образованию и культуре обратиться за разъяснениями в Минкульт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сенатор Людмила Нарусова, выступая на очередном заседании Совета Федерации, заявила, что в сфере российской культуры продолжаются притеснения тех, чье мнение расходится с общепринятым.

«Что мы наблюдаем? Что даже не те, кто покинул пределы Российской Федерации, — те, кто остался, находятся здесь, в основном общественные деятели, актеры, заслуженные, народные, любимые публикой, отстраняются от участия в спектаклях», — отметила она (цитата по РБК).

По словам Нарусовой, «народных артистов выдавливают из театров» и запрещают участвовать в спектаклях. В частности, сенатор упомянула народную артистку Лию Ахеджакову, у которой отняли все роли.

Политик отметила, что деятели культуры подвергаются гонениям «только за то, что они свободно выразили свое убеждение или свое мнение». «Но это их гарантированное Конституцией право», — возразила она.

Нарусова напомнила, что президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию пообещал, что власти «не будут заниматься охотой на ведьм», «уподобляясь киевскому режиму и западным элитам». «Пусть это останется на их совести, им с этим жить», — сказал глава государства, добавив, что «главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку».

В рамках своего выступления Нарусова попросила спикера Совфеда Валентину Матвиенко дать поручение комитету по науке, образованию и культуре обратиться за разъяснениями в Министерство культуры РФ. Как предполагает сенатор, ведомство могло выпустить какие-либо рекомендации на этот счет. «То ли это рекомендации Министерства культуры, то ли это молчаливое согласие с тем, что происходит в нашей культуре», — резюмировала она.

«Эмигрировать пока не могу»

8 февраля стало известно, что в «Современнике» отменили последний спектакль с Лией Ахеджаковой под названием «Игра в джин». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя происходящее, отметила, что право художественного руководителя и дирекции театра — снимать или ставить актера.

Ахеджакова рассказала «СтарХит», что не планирует уезжать из России. «Эмигрировать пока не могу. Дима Крымов уже предложил мне приехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль. Но у меня нет сил на это», — посетовала 84-летняя актриса, добавив, что ее актерская карьера на этом завершается.

В середине января из МХТ им. Чехова уволили Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву. Решение принял художественный руководитель театра Константин Хабенский. Назаров служил в театре 20 лет, Васильева — с 2005-го года.

Также из России в Литву недавно переехал актер театра «Моссовета» Александр Филиппенко. Жена актера заявила «Абзацу», что эмиграция артиста связана «с происходящими событиями». «Пока он не хочет ничего комментировать. Он должен немножко прийти в себя, отдохнуть, забыть всю эту гадость», — сообщила она.

«Люди, признанные предателями»

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ранее предложил предупреждать зрителей о «предательстве» актеров в титрах фильмов. В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что инициатива должна быть регламентирована в виде поправок к закону об иноагентах. При этом для вещателей, которые откажутся ставить маркировку о предательстве будет предусмотрено такое же наказание, как за отсутствие отметки об иноагентстве, уточнил Гусев.

«Я считаю, что это должны быть поправки в закон об иноагентах. То есть, если у нас Роскомнадзор ведет единый реестр иноагентов, то можно вести единый реестр вот таких вот предателей. И в закон об иноагентах нужно просто внести поправки, которые будут этот момент регулировать», — сказал он.

Оценку тем, кто, по мнению депутата, занимает предательскую по отношению к родине позицию должны давать «наши общественники, деятели культуры, кто действительно любит свою родину и кого уважают люди».

«Вот они могут давать оценку Меладзе, Галкину (признан в РФ иностранным агентом) , Смольянинову. Ну что это такое? Внесли в этот список — и после этого, конечно, нужно титры менять», — заключил парламентарий.