«Свернулся белок»: студентка Сеченовки умерла после использования препарата на основе плаценты

В Москве студентка пятого курса Сеченовского медуниверситета умерла после использования препарата для повышения иммунитета. Девушка приобрела японский иммуномодулятор на основе плаценты без назначения врача. В больницу попал и ее молодой человек – бизнесмен Дмитрий Жилин. Врачи полагают, что его организм отреагировал на чужеродный белок из препарата. По неофициальным данным Telegram-каналов, препарат перед применением простоял трое суток и испортился.

В Москве скончалась 22-летняя студентка Сеченовского медицинского университета Анна К. Как сообщает Telegram-канал «112», предварительной причиной смерти девушки стал прием японского препарата-иммуномодулятора.

Пятикурсница Сеченовки была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского с диагнозом «отравление медицинскими препаратами», передает Telegram-канал SHOT.

«За несколько дней до госпитализации девушка принимала иммунный препарат на основе плаценты «Лаеннек»», — говорится в сообщении.

Врач-иммунолог Георгий Викулов в разговоре с SHOT заявил, что некоторые используют плацентарные препараты для омоложения – но сам он его в работе не использует, и своим пациентам не рекомендует.

«Не использую по этическим соображениям и не рекомендую его пациентам. Вторая причина связана с тем, что нет достаточной доказательной базы. Да и любые препараты без назначения врача чреваты последствиями», — сказал медик.

РЕН ТВ в свою очередь сообщает, что студентка самостоятельно ставила себе капельницы с раствором японского препарата. Точные причины смерти устанавливают врачи.

«112» также передает, что вместе с Анной К. был госпитализирован основатель «СберМегаМаркета» Дмитрий Жулин, ее молодой человек. Он также проходил без назначения врача курс капельниц с этим иммуномодулятором — «для повышения иммунитета после зимы».

Его состояние врачи оценивают как стабильное, говорится в сообщении канала. По предварительной версии врачей, в организме мужчины пошла реакция на чужеродный белок, поскольку препарат создан на основе человеческой плаценты.

По данным «112», Анна К. провела в реанимации около двух недель. Пара ставила себе капельницы каждые 2-3 дня в течение месяца, говорится в сообщении.

«13 марта, перед вылетом в Дубай, <…> по дороге в аэропорт, паре стало плохо — появился сильный озноб, головная боль, а температура поднялась до 41 градуса. В больнице врачи диагностировали у обоих септический шок», — сообщает Telegram-канал. Кроме того, по данным «112»,

Анна приготовила раствор 10 марта, и готовый препарат трое суток «стоял, внутри емкостей образовалась инфекция и свернулся белок».

Врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов в октябре 2022 года говорил «Газете.Ru», что любые капельницы без назначения врача могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Все внутривенные и внутривенные капельные препараты назначаются только врачами. Избыточное одномоментное поступление большого количества жидкости может вполне привести к отеку легких и последующей острой сердечной недостаточности. Избыточная нагрузка лекарственными препаратами и избыточным объемом жидкости плохо сказывается на состоянии людей с хроническими заболеваниями почек и печени», — подчеркнул он.

Ромасов также рассказал, что препарат на основе плаценты – весьма сомнительное явление.

«Лаеннек – гидролизант плаценты. Производитель до сих пор не опубликовал спецификацию состава. Как получается данный гидролизант, неизвестно. Препараты для хелатирования же являются действительно лекарственными, но стоит помнить, что у них есть строгое показание – отравление солями тяжелых металлов. Профилактический эффект других препаратов из списка также не был доказан», — сказал специалист.