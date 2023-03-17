Обычные герои: как полицейские спасают россиян

Работа сотрудников полиции — охрана и поддержание общественного правопорядка, раскрытие преступлений и их предотвращение. Однако за этими словами стоят не только рутинные, каждодневные обязанности (которые от этого не становятся менее важными), но зачастую и подлинный героизм, готовность прийти на помощь, невзирая на опасность. Ежегодно в России десятки правоохранителей получают государственные и ведомственные награды за спасение жизней и другие выдающиеся поступки, достойные того, чтобы о них знали и помнили.

В конце прошлого года министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в преддверии Дня полиции, который отмечается 10 ноября, вручил государственные и ведомственные награды 30 полицейским из разных регионов, которые проявили мужество и героизм, не растерявшись в экстренных ситуациях.

«Хочу вас поздравить с высокими наградами, поблагодарить вас за службу, за те ваши героические, самоотверженные поступки, за готовность прийти на помощь людям, нуждающимся в ее оказании. Ну, и в целом выражаю уверенность, что и в будущем в случае необходимости вы всегда будете действовать строго в соответствии со складывающейся обстановкой и принимать правильные и верные решения», — сказал глава ведомства.

Так что же это за выдающиеся поступки, о которых говорил министр? На самом деле их гораздо больше, чем врученных наград, которые получили лучшие из лучших. Полицейские помогают взрослым и детям, рискуют собой в огне и воде, причем вовсе не ради наград, а просто в силу своего призвания. Расскажем о некоторых из таких поступков.

Спасение из огня

В начале февраля 2022 года в Ульяновске загорелся одноэтажный дом на Транспортной улице. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Железнодорожному району города лейтенант полиции Расул Куряткин и старший сержант полиции Ильдар Суслин.

Подбежав к горящему дому, Куряткин услышал детские крики и через пламя, вырывавшееся из горящего дома, устремился в задымленную постройку, расположенную в нескольких метрах от него. Оказалось, что в ней укрылись несколько человек, в том числе двое малолетних детей.

Полицейский вместе с подоспевшим напарником укутали малышей одеялами и бережно перенесли их в служебный автомобиль, а затем передали подоспевшим медицинским работникам.

В апреле уже в Смоленской области инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Сафоновский» Алексей Аверченков спас из пожара беременную женщину. Готовясь к заступлению на службу, он почувствовал запах дыма, а спустившись на первый этаж своего дома увидел пламя, преграждавшее выход из двух квартир. В этот момент в подъезд забежал молодой человек и сообщил, что из окна квартиры на первом этаже женщина просит о помощи.

Алексей Аверченков выбежал на улицу и через балкон забрался в жилище, где находилась пострадавшая. Он помог ей надеть верхнюю одежду, взял на руки и через балкон передал стоявшему снаружи гражданину. Тем временем на место происшествия прибыл пожарный расчет, который ликвидировал возгорание.

Месяц спустя в Тюменской области сотрудники ДПС капитан полиции Виктор Филиппов и старший лейтенант полиции Александр Волощук, находясь на маршруте патрулирования в селе Исетское, заметили черный дым, поднимающийся над домами, и незамедлительно направились к предполагаемому месту возгорания.

Как выяснилось, горели надворные постройки, расположенные возле частного дома. В непосредственной близости к очагу был припаркован «КамАЗ», кузов которого уже был объят пламенем, а в нем находились баки с дизельным топливом. Виктор Филиппов перекрыл проход на территорию, а Александр Волощук вместе с одним из очевидцев бросились во двор, отогнав оттуда машину на безопасное расстояние от жилья.

Услышав крики, доносящиеся из жилого строения, Александр Волощук поспешил на помощь людям. Разбив окно, он помог выбраться из дома женщине и двум ее несовершеннолетним детям, и трагедии, таким образом, удалось избежать.

Спасение из воды

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в конце апреля подписал приказ о награждении сотрудников Отделения МВД России по Беляевскому району Оренбургской области, которые оказали помощь водителю и пассажиру тонущего автомобиля.

Водитель центра временного содержания иностранных граждан районного ОМВД Арман Танабергенов увидел иномарку, упавшую в заполненный водой кювет, помог открыть водительскую дверь автомобиля и уговорил находившихся внутри людей выбраться наружу, не дожидаясь спасателей. К тому моменту, когда люди оказались в безопасности, иномарка полностью скрылась под водой. Достать автомобиль позднее помог еще один правоохранитель, заместитель начальника того же отдела МВД майор полиции Александр Крюковский, член Конфедерации подводной деятельности России.

В конце июня сотрудник отряда спецназначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану старший лейтенант полиции Магомедхан Гаджимагомедов, находясь в отпуске на берегу реки Аварское Койсу, увидел надувную лодку с туристами, которую уносило сильным течением.

Оценив ситуацию, Магомедхан Гаджимагомедов без колебаний прыгнул в реку, но из-за бурного течения не смог доплыть до туристов. Выйдя из воды, на взятом у местного жителя велосипеде, а затем на попутном автотранспорте он обогнал судно. Полицейский и подвозивший его водитель бросились в реку, доплыли до лодки с туристами и направили ее к берегу. Всего в рафтинге участвовали пять человек, никто не пострадал, а затем они записали видеообращение со словами благодарности полицейскому.

Наконец, в декабре сотрудники линейного пункта полиции МВД России в аэропорту и порту города Колпашево Томской области Александр Гонцов, Николай Ефремов, Николай Терентьев и Сергей Дубровский помогли спасти тонувшего местного жителя. Рыбак, выпавший из резиновой лодки, провел в ледяной воде почти час.

Николай Терентьев вместе с одним из работников речного порта на лодке подплыл к мужчине и вытащил его из воды.

Тем временем оставшиеся на берегу сотрудники линейного пункта вызвали бригаду скорой помощи. Однако, когда спасенный оказался на берегу, полицейские решили не ждать прибытия медиков и на служебной машине оперативно доставили его в больницу.

Спасение детей

Полицейские часто приходят на помощь детям, причем обстоятельства могут быть самыми разными. Например, в середине февраля инспектор 3-го Отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Сергей Колпаков обнаружил в центре Москвы 10-летнего ребенка, который был напуган и не говорил по-русски, только по-английски и по-итальянски. Правоохранитель связался с посольством Италии и нашел мать мальчика. Женщина объяснила, что ее сын увлекся чтением, не вышел вслед за ней из автобуса и потерялся. К счастью, ребенка удалось быстро найти и вернуть родителям благодаря помощи московской полиции.

В середине сентября прошлого года другие столичные полицейские, инспектор мобильного взвода отдельной роты ППСП ОМВД России по району Новокосино ГУ МВД России по г. Москве лейтенант полиции Николай Коновалов и полицейский отдельного батальона ППСП того же отдела МВД младший сержант полиции Юрий Ходацкий предотвратили трагедию на Городецкой улице, где вооруженный ножом и молотком мужчина угрожал выбросить ребенка с балкона 13-го этажа.

Рискуя жизнью, Николай Коновалов перелез на балкон, проник в квартиру и обезвредил злоумышленника. В это же время Юрий Ходацкий вместе с сотрудниками МЧС России взломал входную дверь квартиры, вошел внутрь и принял на руки девочку в возрасте одного года и четырех месяцев. В результате происшествия она не пострадала и была передана матери.

Затем в конце октября сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Вологде старший лейтенант полиции Денис Павлов и старший сержант полиции Антон Губин спасли шестилетнего мальчика от грозившей ему опасности.

Вечером во время патрулирования полицейские получили информацию из дежурной части. Бдительная жительница улицы Воркутинской сообщила, что на подоконнике открытого окна на шестом этаже соседнего дома стоит маленький ребенок.

Сотрудники незамедлительно выехали на место происшествия, поднялись к квартире и начали разговаривать с мальчиком через дверь. Он рассказал, что закрыт дома один, выйти или связаться со взрослыми не может. Когда начало темнеть, ему стало страшно, поэтому он открыл окно.

Денис Павлов и Артем Губин вызвали сотрудников МЧС России, которые вскрыли входную дверь, и опасность для мальчика была ликвидирована. Полицейские дождались, пока с работы вернется мать ребенка, и провели с ней беседу о недопустимости оставления несовершеннолетнего в опасности.