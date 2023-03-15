Ребята, которым не все равно: как школьники из «Движения первых» создают новые проекты

Первая в стране организация, созданная по инициативе детей, Российское движение детей и молодежи, позже получившее название «Движение первых», появилась в июле 2022 года указом президента РФ Владимира Путина. В состав нового движения вошли все уже существующие организации, объединяющие школьников, такие, например, как «Юнармия», «Большая перемена», Российское движение школьников. А уже в декабре прошлого года в Москве прошел первый съезд Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Сейчас первичных отделений у организации более 7000, они есть во всех регионах страны. Вступить в сообщество активных и неравнодушных может абсолютно любой россиянин в возрасте от 6 до 18 лет, дело это абсолютно добровольное. Об актуальных проектах «Движения первых», в разработке и реализации которых активно и с удовольствием участвуют дети, — в «Газете.Ru».

«Предлагаем изменить подход»

Открывая пресс-конференцию в центральном офисе организации в Москве, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров подчеркнул: «Основной принцип — это делать все с ребятами, а не за ребят, поэтому все проекты разрабатываем вместе».

По его словам, проекты решают две важные задачи, стоящие перед организацией.

«Первая – создать пространство для развития и самореализации каждого подростка в нашей стране, вторая – помочь ребятам в формировании сообществ, развивающих позитивные практики», – подчеркнул он.

Поэтому и представляли новые проекты движения сами школьники, а потом они же абсолютно уверенно отвечали на все вопросы журналистов, продемонстрировав глубокое погружение в тему и большой личный искренний интерес к ней.

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Семнадцатилетний Макар Мукортов рассказал сразу о несколько патриотических проектах движения. Флагманский среди них, по его словам, — «Мы граждане России», и он должен изменить процедуру вручения паспортов в 14 лет.

«Мы предлагаем изменить подход и сделать из этого настоящее событие, которое человек будет вспоминать всю жизнь», — поделился он.

Проект торжественного вручения паспортов стартует 28 марта в десяти пилотных регионах — в республиках Башкортостан, Татарстан, Дагестан и Кабардино-Балкарии, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Оренбургской, Калининградской, Ростовской, Тульской областях и в Москве. По мнению Макара Мукортова, это позволит подросткам «испытать чувство гордости за свою страну, чувство сопричастности к ее истории». В этом году более одного миллиона подростков получат паспорта в торжественной обстановке, а в следующем году их количество должно вырасти до 1,7 миллиона.

Еще один проект направления «Патриотизм и историческая память» в «Движении первых — Всероссийская игра «Зарница 2.0». По словам Макара Мукортова, это новый, современный взгляд на всем известную игру - с использованием виртуальной реальности, проведением гонок дронов, применением IT-технологий. Участники разделены по возрастным категориям: школьники (11-13 лет), студенты СПО (14-17 лет) и студенты вузов (18-21 год). Региональные этапы новой «Зарницы» состоятся с апреля по июнь, на них из десяти тысяч участников будут отобраны 1500 финалистов.

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Всероссийский гранд-финал игры в августе-сентябре пройдет в формате ТВ-шоу. На нем, по словам Макара, ребята столкнутся с совершенно необычными испытаниями, такими, как работа в экзоскелете, управление дронами, VR-технологии и многим другим.

«Они окунутся в настоящее реалити-шоу с настоящим интересным приключенческим сюжетом и должны будут проходить эти испытания исключительно самостоятельно», — сообщил Макар Мукортов.

Также участники продолжат поддерживать участников спецоперации своими письмами, которых уже отправлено больше миллиона, а также творческими работами и теплыми вещами, созданными своими руками в рамках всероссийского проекта #МыВместеДети

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«Стать частью научного сообщества может каждый»

Еще одно ключевое направление в работе «Движения первых» в этом году — вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество. Школьница Олеся Черепанова рассказала о запуске 3 апреля Всероссийского проекта «Гражданская наука», который, по ее мнению, «сотрет барьер между детьми и наукой».

В рамках проекта школьники 8-17 лет и студенты СПО будут помогать решению реальных задач, стоящих перед российской наукой, таких, например, как, помощь Санкт-Петербургскому орнитологическому обществу в изучении редких видов птиц Ленинградской области, изучение биоразнообразия беспозвоночных в пресных водах России, создание цифровых двойников объектов культурного наследия России и наблюдения за растениями.

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Участниками проекта, по скромным подсчетам его создателей, могут стать станут почти 100 тысяч школьников. «Наша основная задача — доказать, что стать частью научного сообщества может каждый», - считает участница движения.

Правила игры и траектория здоровья

О развитии в движении активного туризма и планируемых мероприятиях рассказала еще одна его участница Варвара Лозоватская.

«С 1 мая мы открываем туристический сезон, даем старт проекту активного туризма, когда участники движения под руководством студенческих туротрядов выйдут в настоящие походы и сформируют свои предложения по благоустройству туристических троп», — сообщила она.

Сразу после майских праздников, по ее словам, участники движения проведут «маевку», где обсудят основные требования к безопасности детских походов и определят правила игры трека в формате «10 шагов к турслету». Варвара рассказала, что участники движения ждут «новых эмоций, новых знакомств и активного проведения времени в компании единомышленников».

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Популяризация здорового образа жизни и вовлечение молодежи в систематические занятия спортом - также важная задача для «Движения первых». Еще одна его участница Дарья Шатровая, активно занимающаяся спортом с раннего детства, рассказала об организации Всероссийских открытых тренировках, где школьники смогут тренироваться и общаться с известными спортсменами.

Первую такую открытую тренировку 25 марта проведут игроки сборной России по футболу. А потом открытые тренировки с участием представителей разных видов спорта во всех регионах страны станут традиционными.

Еще один проект движения «Траектория здоровья» — это просветительский проект для детей и молодежи, который будет включать в себя уроки и мастер-классы по оказанию доврачебной помощи, формированию полезных привычек и ведению здорового образа жизни. Проект стартует во Всемирный день здоровья 7 апреля Всероссийским уроком здоровья.

Получить первый опыт

Для советских пионеров охрана природы считалась одной из важнейших задач, и, порой, им удавалось решать проблемы, годами не замечаемые взрослыми. О борьбе участников «Движения первых» за экологию и сохранение природы сообщил Платон Мерсиянов. По его словам, 15 марта они запустят конкурс экологических проектов, участниками которого станут школьники от 6 до 17 лет.

Им предложат разработать проекты по номинациям «Экопоколение» (14-17 лет), «Вторая жизнь вещей» (12-17 лет) и «Экопросвещение и волонтерство» (12-17 лет). Победители, сообщил Платон, будут приглашены на Невский международный экологический конгресс, где пройдет финальная защита их проектов, многие из которых получат поддержку и будут реализованы в регионах.

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А семнадцатилетний предприниматель с четырехлетним опытом ведения собственного бизнеса Дмитрий Анисимов рассказал, что «Движение первых» в 2023 году запускает бизнес-трек «Предпринимай», который поможет школьнику не только найти идею, способную изменить жизнь людей в регионе к лучшему, но и заработать первые деньги. Так, 21 марта в онлайн-формате стартует бизнес-марафон для школьников и студентов СПО старше 14 лет, который позволит победителям открыть свое дело под руководством наставников.

По словам Григория Гурова, лучшие проекты будут представлены на ПМЭФ.Юниор, а затем и на ВЭФ.Юниор менеджменту органов власти, госкорпораций и частных компаний. При этом все участники автоматически станут участниками премии «Взлетай», которая пройдет в конце года.

По мнению Дмитрия Анисимова, идея раннего предпринимательства интересна тем, что уже на начальном этапе можно набить свои первые шишки, получить первый опыт, создать первую бизнес-стратегию, чтобы в дальнейшем создавать собственные успешные бизнес-проекты.

Для чего все это делают?

По окончании презентации новых проектов движения корреспонденту «Газеты.Ru» удалось пообщаться с несколькими ее участниками и узнать, как они пришли в «Движение первых».

Московский восьмиклассник Платон Мерсиянов, как выяснилось, активист с опытом. Он двукратный победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена», и, по его словам, после того, как движение школьников «Большая перемена» вошло в Российское движение детей молодёжи, он стал «таким же участником этого прекрасного движения» и теперь активно работает над проектами. Поучаствовал Платон и в работе Первого съезда российского движения детей и молодежи.

close 100% Пресс-служба РДДМ

Варвара Лозовацкая, по ее словам, «чуть более полугода назад я подписалась на сообщество конкурса «Большая перемена», а после того, как познакомилась с активистами движения и отдельных проектов, стала членом региональной команды «Большой перемены» и «вдохновилась участвовать в дальнейших проектах».

Московскому школьнику Макару Мукортову 17 лет, и он ведет активный образ жизни: участвует в различных проектах федерального, городского, районного и, конечно, школьного масштаба. Начинал он свою общественную деятельность в Российском движении школьников в проекте, связанном с медиакоммуникациями. Сейчас активно работает в разных качествах над разными медиапроектами в «Движении первых».

«Мне нравится взаимодействовать с другими людьми, обмениваться с ними опытом и понимать, насколько много у нас ребят, которым не все равно, в какой стране они живут и для чего всё это делают», — признался Макар Мукортов «Газете.Ru».

Председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров уверен: «принцип, когда ты сам можешь прийти, предложить свою инициативу, сам ее доработать и сам ее реализовать, будет привлекать все больше и больше ребят».

Организация, по его словам, будет заниматься в том числе работой с трудными детьми и подростками, предполагается вовлекать в проекты движения и социальную жизнь детей из неблагополучных семей и воспитанников детских домов.