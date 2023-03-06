«Англичанка гадит». Вована и Лексуса снова заблокировали на YouTube

Видеохостинг YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), говорится в Telegram-канале «Шоу ВиЛ». Пранкеры посчитали удаление YouTube-канала политически мотивированным и полагают, что это было с делано в дискриминационных целях. Также, по их словам, «корпорация боится, что пользователи поймут, что на самом деле думают западные политики». В разговоре с «Газетой.Ru» Лексус предположил, что удаление канала связано с их пранком над экс-главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом, и было сделано по запросу из Лондона.

YouTube (входит в Google) удалила канал российских пранкеров Вована и Лексуса Show VL со стандартной формулировкой — «за нарушение правил сообщества». Также они сообщили, что с видеохостинга был удален канал их друзей Телега ONLINE.

«Этот политический шаг подтверждает, что корпорация использует свою популярность в дискриминационных целях и просто боится, что пользователи по всему миру поймут, что на самом деле думают западные политики. Пытаясь зачистить следы, YouTube решил поголовно сносить все, что на их взгляд представляет угрозу»,

— прокомментировали блокировку в Telegram-канале «Шоу ВиЛ».

Уточняется, что их контент остается доступен на ️видеохостинге Rutube, «ВКонтакте», Telegram и Reddit.

Запрос британских властей

В разговоре с «Газетой.Ru» Алексей Столяров (Лексус) предположил, что блокировка их канала связана с запросом от британских властей и вызвана пранком над экс-министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом.

«Это не первая, а, наверное, уже третья блокировка нашего контента, связана, я более чем уверен, с нашим последним пранком бывшего министра иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом. Более того, сначала они все-таки по запросу британских властей прислали нам уведомление, что этот пранк подлежит удалению, а потом они написали, что и вообще наш канал решили удалить, потому что мы и так у них были в черных списках. Все-таки это больше у нас с Великобританией связано, потому что именно после британских запросов министерства обороны они нас начали блокировать», — сказал он.

По его словам, YouTube в последнее время активно блокирует российские каналы и рассматривать видеохостинг как серьезную площадку «бессмысленно».

«YouTube давно доказал, что российские граждане могут быть там удалены без каких-то прав и никто восстанавливать там ничего не будет»,

— отметил Лексус.

Также он отметил, что российские блогеры с юридической точки зрения никак не защищены от блокировок, поскольку у YouTube нет представительства в России.

Он также уточнил, что YouTube не был их основной площадкой и использовался преимущественно для вещания на западную аудиторию, а основные материалы размещались на Rutube.

«Для западной аудитории мы размещали на YouTube копии наших записей. И оно существовало довольно там неплохо, набирало каких-то иностранных подписчиков, но вот, видимо, Британия нажаловалась после пранка и снова решили удалить», — рассказал он.

Предыдущие блокировки

В марте 2022 года аккаунт пранкеров удалили с YouTube после публикации видеороликов с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и с занимавшей тогда пост главы МВД Великобритании Прити Пател.

Пранкеры представились Уоллесу премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Во время разговора Уоллес заявил, что у страны на исходе противотанковые управляемые ракеты, поскольку почти все свои запасы Лондон передал Киеву. Также он рассказал о заинтересованности Великобритании в вопросе вступления Украины в НАТО.

Уоллес в том разговоре не исключил возможности оказания помощи Киеву в вопросе разработки ядерного оружия, однако отметил, что Москве, вероятно, «это бы очень сильно не понравилось».

17 марта того же года Уоллес сообщил, что стал жертвой пранкера, который позвонил ему по телефону, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Через несколько дней после этого Минобороны Великобритании обратилось к YouTube с просьбой удалить видеоролик с платформы — в британском военном ведомстве посчитали, что он может представлять угрозу нацбезопасности страны.

В этом же разговоре Уоллес назвал неудачниками добровольцев, которые поехали на Украину участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ и жаловались на плохие условия. Когда министру напомнили о добровольце из Кардиффа, сообщившем об ужасных условиях, Уоллес заявил, что не может нести ответственность «за идиотов, которые идут и дают интервью в СМИ».

В разговоре с главой МВД Великобритании также участвовал «Шмыгаль». Тогда Прити Пател посчитала, что Россию необходимо исключить из Интерпола, поскольку «русские ведут себя как варвары» и пытаются использовать систему не по назначению.

Также пранкеры предложили Пател обдумать вопрос передачи собственности попавших под санкции российских бизнесменов украинцам. Министр согласилась с этим: «Да, абсолютно, именно такого подхода мы придерживаемся в своей политике <...> Мы хотим вершить справедливость для Украины и украинцев», — заявила она.

В завершение беседы пранкеры попросили министра передать привет «сбившим множество российских самолетов» Вовану и Лексусу. Пател передала им привет, назвав их «невероятными героями».

В июне 2022 года с Вованом и Лексусом столкнулся экс-президент США Джордж Буш. Тогда они выступили от имени президента Украины Владимира Зеленского и поинтересовались у экс-президента США, правда ли, что он «не хотел брать Россию в НАТО».

«Нет. Я хотел, чтобы она [Россия] была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился», — заявил Буш.

Экс-президент также утвердительно ответил на формулировку «Зеленского», что сейчас на Украине идет «война западного мира против русских».

Отдельно Вован и Лексус обсудили с Бушем экс-президента Грузии (2008-2013) Михаила Саакашвили, который в 2015 году стал председателем Одесской областной администрации и советником тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. От имени Зеленского блогеры заявили, что украинский лидер якобы «выгнал» Саакашвили, потому что тот «постоянно употреблял наркотики» прямо на рабочем месте и «просил много денег». На это Буш посмеялся, а затем махнул рукой и сказал, что Саакашвили «буйный парень» и «с ним были проблемы».

После публикации интервью с Бушем канал пранкеров также удалили с YouTube.