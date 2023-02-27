Стивен Сигал, «Гоблин» и Алексей Учитель. Кого и за что наградил Путин

Президент России Владимир Путин объявил благодарность участникам работы Российского военно-исторического общества (РВИО), среди них — журналисты и блогеры Юрий Подоляка, Михаил Онуфриенко и Дмитрий Пучков (Гоблин). Также президент вручил орден «За заслуги в культуре и искусстве» кинорежиссеру Алексею Учителю, а американо-российскому актеру и мастеру айкидо Стивену Сигалу — орден Дружбы. Кто удостоился наград от президента — в материале «Газеты.Ru».

Путин подписал указ о награждении режиссера, художественного руководителя киностудии «Рок» Алексея Учителя орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Президент наградил кинематографиста за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Распоряжение опубликовано в понедельник, 27 февраля, на официальном портале правовой информации.

Учитель за свою карьеру снял 20 фильмов. Наиболее известен по картинам «Рок» (1987), «Последний герой» (1992), «Прогулка» (2003), «Космос как предчувствие» (2005) и «Восьмерка» (2013).

Фильм Алексея Учителя «Матильда» (2017) — о романе императора Российской Империи Николая II с балериной Матильдой Кшесинской — вызвал скандал до премьеры. Фильм еще до выхода в прокат требовали запретить и не допускать до показа в кинотеатрах. Причиной протестов стало восприятие трейлера фильма как искажающего историческую правду и очерняющего память Николая II, канонизированного Русской православной церковью как страстотерпца.

Конфликт сопровождался угрозами создателям фильма и кинотеатрам со стороны организации «Христианское государство — Святая Русь» и привел к поджогам. Создателей картины обвиняли также в клевете на императорскую семью, в оскорблении чувств верующих, пошлости и отрицании семейных ценностей.

Блогеры

Благодарность от президента получил Дмитрий «Гоблин» Пучков — российский блогер, писатель и публицист, известный для российского зрителя благодаря «гоблинским» переводам фильмов.

Пучков получил грамоту и благодарность «за вклад в работу Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». Неофициально он перевел около 80 полнометражных картин, среди них три части «Властелина колец», «Хроники Риддика», «Бешеные псы», «Рок-н-рольщик». Также он полностью перевел американский телесериал «Клан Сопрано».

До недавнего времени активно вел свой YouTube-канал, на который было подписано около 3 млн человек. 4 августа 2022 года канал Пучкова был удален администрацией сервиса с формулировкой «нарушения правил сообщества».

В разговоре с NEWS.ru «Гоблин» заявил, что благодарность стала для него неожиданностью.

«Но, наверное, я делаю что-то полезное, раз даже президент это видит и отмечает. Собой не горжусь, потому что гордыня — это смертный грех. Мной Родина должна гордиться, а не я сам собой»,

— заявил Пучков.

Также благодарность объявили журналисту Юрию Подоляке. Тоже за вклад в работу РВИО.

Подоляка родился в Сумах УССР. С 2014 года живет в Москве. С 2018 года числится в базе «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду». Ведет Telegram-канал «Мир сегодня с «Юрий Подоляка» (2,7 млн подписчиков). В качестве эксперта участвовал в программе «Полный контакт» телеведущего Владимира Соловьева, а также посещал мероприятия РВИО.

Несколько месяцев назад в Telegram-каналах распространялись посты Подоляки, которые до начала спецоперации на Украине он публиковал в «Живом Журнале». В них он, в частности, заявлял, что «борьба УПА (организация запрещена в России) против СССР была народно-освободительной», а также, что принадлежность Крыма — «вопрос спорный и провокационный».

Также благодарность получил блогер Михаил Онуфриенко, автор канала «Мир Михаила Онуфриенко» (718 тыс. подписчиков). До 2014 года жил в Харькове, затем переехал в Крым.

Благодарности за вклад в работу РВИО также удостоились члены научного и попечительского советов организации Константин Аверьянов и Андрей Козицын, сотрудница «Агентства развития внутреннего туризма» Юлия Коновалова, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, а также командир поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

Стивен Сигал

Президент также наградил орденом Дружбы актера и спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала.

«За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества», — указано в документе.

Сигал в 2016 году получил российское гражданство. Два года спустя актер стал спецпредставителем МИД на общественных началах. Он занимается развитием взаимодействия в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.

Сигал снялся в 60 фильмах, выступил продюсером 29 картин и написал 14 киносценариев. Также Сигал обладатель седьмого дана по айкидо, однако существует мнение, что навыки Сигала в этом единоборстве – мистификация. В частности, это утверждал российский боец ММА Олег Тактаров.

Писатель и скульптор

Этим же указом президент наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» председателя правления Московской городской организации Союза писателей России, главного редактора «Литературной газеты» Максима Замшева.

В 2008 году Замшев получил орден «За заслуги перед Отечеством II степени»

25 февраля 2023 года Замшева внесли в санкционный список всех стран Евросоюза за «распространение российской пропаганды и дезинформации о войне».

Является автором романов «Избранный» (2009), «Карт-бланш» (2015), «Весна для редактора» (2017), «Концертмейстер» (2020).

Кроме того, орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» награжден председатель Союза художников России Андрей Ковальчук. Ковальчук – обладатель Госпремии РФ (2007), звания народного художника РФ (2003) и академик Российской академии художеств.

Ковальчуку принадлежат более 40 памятников, скульптур и монументов, которые находятся в городах России, Белоруссии, Германии, Казахстана, Франции и Финляндии.

Творческая карьера Ковальчука началась с первой премии на конкурсе проектов памятника жертвам Чернобыля в Москве в 1988 году. В 1993 году на Митинском кладбище в Москве был открыт Мемориал памяти жертв Чернобыльской трагедии.