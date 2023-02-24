Футболисты, журналист, бегун с укулеле. Кого приняли в гражданство РФ

Президент России Владимир Путин своим указом принял в гражданство РФ 34 человека. Сред них оказались бразильские футболисты Малком Филипе Силва де Оливейра и Клаудио Луис Родригес Паризи Леонел. Также гражданство получил бывший спецназовец, французский волонтер и журналист, освещавший конфликт в Донбассе и спецоперацию на Украине Адриан Боке. Кроме того, вероятно, один из получивших российское гражданство, является учителем в московской школе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Так, самыми известными личностями, вошедшими в список на получение российского гражданства стали бразильские футболисты и французский журналист.

Нападающий «Зенита» Малком выступает за петербургскую команду с 2019 года. За это время он сыграл за команду 98 матчей и забил 29 мячей. До этого выступал за каталонскую «Барселону», французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс», выпускником академии которого и является.

Выступал за бразильскую национальную сборную игроков до 20 лет и за бразильскую олимпийскую команду, с которой в 2020 году завоевал золотые медали. Суммарно в сборной отыграл 24 матча и отметился тремя голами, один из которых позволил бразильцам взять олимпийское золото.

Полузащитник Клаудиньо выступает за петербургский клуб с 2021 года. За это время успел отыграть 50 матчей и забить 13 голов. Будучи выпускником «Коринтианса», выступал за бразильские клубы. В 2020 году он получил бразильский «Золотой мяч» и стал лучшим бомбардиром чемпионата с 18 мячами в активе.

Как и Малком, был в составе олимпийской сборной в 2020 году, с которой выиграл турнир в Токио.

Ранее в беседе с «Чемпионатом» экс-игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказал недоумение по поводу гражданства для Малкома и Клаудиньо.

«У меня нет понимания, зачем Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта. Нормально отношусь к этому решению. Верю ли, что однажды сыграют за сборную России? Все возможно»,

— сказал Аршавин.

20 февраля в Российском футбольном союзе заявили, что существует теоретическая возможность, что футболисты перестанут считаться легионерами и смогут принимать участие в играх за российскую сборную. Малкому для этого необходимо сменить спортивное гражданство через палату по статусу футбольного трибунала ФИФА. Клаудиньо обращаться в орган не требуется, так как он не принимал участие в официальных матчах за сборную под эгидой организации. Там отметили, что право играть за сборную может быть получено не раньше 2026 года — по истечении 5-летнего срока проживания в РФ и при условии отсутствия игр за сборную Бразилии в этот период, отметили в РФС. Согласно действующим регламентам, до этого срока игроки будут считаться легионерами.

20 сентября 2022 года пресс-служба «Зенита» сообщила, что Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство. По информации клуба, с инициативой выступили сами игроки.

«Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива. Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта», – сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Французский спецназовец в Донбассе

Боке — бывший французский военный, служивший в стрелковых частях французской армии. В Донецке он выступает в качестве военного эксперта представительства ДНР по натовскому вооружению. Также занимается волонтерскими вопросами — занимается поставкой медикаментов в детские больницы и другой гуманитарной помощью.

Француз стал первым из западных волонтеров, который публично утверждал, что события в Буче с расстрелом мирных граждан были провокацией ВСУ. Он рассказывал, как в составе группы западных журналистов приезжал в Бучу, после того, как оттуда вышли российские войска. По его словам, сначала когда автомобиль с ними проезжал по улицам города, тел на дорогах не было. В следующий раз, когда они проезжали по той же дороге, на обочинах уже лежали тела.

После того, как он высказал свою версию событий в Киевской области, утверждал, что подвергся травле во Франции. В частности, его выгоняли с телешоу или отказывали в интервью.

В конце сентября 2022 года Боке подвергся нападению в Стамбуле, в ходе которого получил несколько резаных ран. Волонтер считает, что на него напали агенты СБУ.

В мае 2022 года Боке рассказал в эфире радиостанции SudRadio об ужасах, которые он наблюдал во время гуманитарной поездки на Украину. По его словам, западные СМИ не освещают «зверства украинских военных: пытки и убийства мирных жителей». Также Боке был шокирован тем, что бойцы из «Азова» (организация запрещена в России) носят знаки отличия на форме, якобы повторяющие эмблемы на форме немецких нацистов, пишет РИА Новости.

11 января 2023 года Боке сообщил, что подал прошение о российском гражданстве. 16 января представитель МВД Ирина Волк заявила, что в ведомстве готовы рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения на территории России французского журналиста Боке. Она отметила, что решение по запросу Боке будет принято «с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию».

Другие новые граждане

Об остальных новых обладателях российских паспортов практически ничего не известно, кроме мест и дат их рождения.

Удалось узнать, что Иан Патрик Стори 1979 года рождения участвовал в 2017 году в московском благотворительном забеге «Бегущие сердца». Дистанцию в 21,1 км он преодолел за 1 час 35 минут 38 секунд, заняв в общем зачете 73 место.

Кроме того, человек с таким именем является главой средней школы в The International School of Moscow, которая располагается в Крылатском. Согласно информации с сайта школы, Стори — бакалавр Брэдфордского университета, лингвист. В карточке сотрудника говорится, что Стори большой меломан и учится играть на укулеле.

В указе президента также удовлетворены заявления о выходе из гражданства четырех человек. В их числе Паутов Михаил Дмитриевич 1971 года рождения. По информации с сайта журнала «Самиздат», Михаил Паутов является физлицом, исполняющим функции инопланетного агента. Там же размещен роман Паутова, его рассказы и другие произведения. По информации «Роскомсвободы» (организация включена Минюстом в список иноагентов), Паутова оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ.