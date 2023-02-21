Железный шар диаметром 1,5 метра. В Японии пытаются понять, что обнаружили на пляже

Жительница японского города Хамамацу префектуры Сидзуока обнаружила утром на пляже Энсюхама выброшенный на берег подозрительный металлический шар диаметром 1,5 метра. Сотрудники правоохранительных органов закрыли место происшествия и пытаются понять, чем именно является неизвестный объект.

«Подозрительный предмет, выброшенный на берег»

Утром во вторник около 8:45 жительница города Хамамацу префектуры Сидзуока позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила на пляже Энсюхама «подозрительный предмет, выброшенный на берег», сообщил телеканал Daiichi TV.

По данным телеканала, после звонка женщины полиция префектуры начала оцеплять территорию вокруг «железного шарообразного объекта» диаметром около 1,5 метров, движение в районе строго регулируется.

Теперь подозрительный объект проверяют специалисты. Полицейские отправили фотографии экспертам из сил самообороны Японии и береговой охраны.

Как сообщила газета Nishinippon Shimbun, территорию вокруг необычной находки закрыли «из-за возможности взрыва».

По опубликованным в японских СМИ фотографиям видно, что шар имеет гладкую поверхность бежевого цвета с коричневыми пятнами, возможно, от ржавчины. С двух сторон он имеет выступы – «ушки» с отверстиями.

Представители отделения Омаэдзаки японской береговой охраны сообщили РИА Новости, что пока не знают, чем именно является обнаруженный металлический шар.

«Мы пока не знаем, что это за объект», — сказали в отделении.

Вскоре телеканал Daiichi TV сообщил, что внутри шара «было пусто, и нет никакой опасности взрыва», поэтому полиция «сняла ограничения вокруг этого района».

Февральские шары

С начала февраля в мире обнаружили несколько предметов шарообразной формы неустановленного назначения. 4 февраля ВС США сбили китайский «разведывательный шар» по указанию президента Джо Байдена у побережья штата Южная Каролина.

«Воздушный шар был впервые замечен в небе над Монтаной ранее на этой неделе и пролетел через центр страны, следуя погодным условиям, прежде чем покинуть континентальную часть Соединенных Штатов в субботу», — сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, американские высшие военные чины советовали «не сбивать воздушный шар над континентальной частью США» из-за риска падения обломков в густонаселенной местности. При этом в администрации Байдена были уверены, что китайский аэростат «стремился контролировать чувствительные военные объекты» Соединенных Штатов.

Однако Китай выразил свое «сильное недовольство и протест» в связи с тем, что американцы сбили воздушный шар. В КНР обвинили США в «чрезмерной реакции» и «серьезном нарушении международной практики». В Пекине заверили, что аэростат предназначался «для гражданского использования и попал в США из-за форс-мажорных обстоятельств — это был несчастный случай».

В последующие дни американцы сбили несколько неопознанных летающих объектов над Аляской, Канадой и озером Гурон (на границе США и Канады).

10 февраля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил на брифинге, что американские военные засекли в воздушном пространстве над Аляской аэростат и сбили его.

Он уточнил, что сбитый шар находился на высоте 12 тыс. м и по габаритам уступал ранее сбитому китайскому аэростату — размер объекта был «примерно с небольшой автомобиль».

11 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что военные Канады и США сбили неопознанный объект над северо-западной частью страны.

«Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. NORAD сбили объект над Юконом. Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, а американский F-22 успешно обстрелял объект», — написал он в Twitter.

12 февраля в Пентагоне заявили, что американские военные истребители сбили восьмиугольный объект над озером Гурон на границе США и Канады. Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что по приказу президента Джо Байдена американский истребитель F-16 сбил объект в 14:42 по местному времени.

Глава Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента генерал Глен Ванхерк заявил, что не исключает внеземное происхождение сбитых неопознанных объектов. Американские военные попытаются восстановить объекты, чтобы понять, чем они были.