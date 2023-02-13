В США считают, что сбитые в небе объекты могли быть внеземными. Какие есть доказательства

Глава Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД) генерал Глен Ванхерк заявил, что не исключает внеземное происхождение неопознанных объектов, которые за последние дни сбили военные над Аляской, Монтаной, Канадой и озером Гурон. «Газета.Ru» — о том, почему возникла эта теория и имеет ли она под собой какие-то основания.

«Я ничего не исключаю»

Генерал Глен Ванхерк, осуществляющий надзор за воздушным пространством Северной Америки, заявил, что пока не исключает никакие версии происхождения летающих объектов, сбитых американскими истребителями за последние дни над Аляской, Монтаной, Канадой и озером Гурон. Так он ответил на вопрос журналистов, могут ли неопознанные объекты быть связаны с пришельцами.

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«Я позволю разведывательному сообществу и контрразведывательному сообществу разобраться в этом. Я ничего не исключаю. На данный момент мы продолжаем оценивать каждую неизвестную угрозу или потенциальную угрозу, которая приближается к Северной Америке, пытаясь идентифицировать ее», — приводит слова Ванхерка Reuters.

Отмечается, что свой комментарий Ванхерк дал во время брифинга в Пентагоне после того, как американский истребитель F-16 сбил объект восьмиугольной формы над озером Гурон на границе США и Канады.

По словам Ванхерка, военные не смогли сразу определить, каким образом какой-либо из трех объектов удерживался в воздухе или откуда они прилетали.

«Мы не зря называем их объектами, а не воздушными шарами», — отметил генерал.

Военный эксперт Дрозденко считает, что слова Ванхерка не стоит воспринимать скептически. Он сказал РИА Новости, что ни в России, ни в американском командовании «дурачков в шапочках из фольги на такие должности не берут».

«И американцы, и мы, во всяком случае, в советское время, тратили очень большие деньги на «прослушку» космоса и исследования в области НЛО», — заметил он.

Восьмиугольный объект

Накануне в Пентагоне заявили, что американские военные истребители в воскресенье сбили восьмиугольный объект над озером Гурон на границе США и Канады. Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что по приказу президента Джо Байдена американский истребитель F-16 сбил объект в 14:42 по местному времени.

По словам Райдера, хотя он не представлял военной угрозы, объект мог потенциально помешать внутреннему воздушному движению, поскольку летел на высоте 20 000 футов (6100 м), и у него «могли быть возможности для наблюдения».

«Объект оказался восьмиугольной формы, со свисающими нитями, но без видимой полезной нагрузки», — сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Теперь военные попытаются восстановить объект, сбитый над озером Гурон, чтобы узнать о нем больше. Предположительно, он упал в канадские воды.

Представитель Пентагона уточнил, что объект, предположительно, был таким же, как тот, который «недавно был обнаружен над Монтаной вблизи важных военных объектов, что привело к закрытию воздушного пространства США».

Это был не первый летающий объект, сбитый над Северной Америкой американской ракетой чуть более чем за неделю. 4 февраля США сбили китайский воздушный шар. Аэростат успел пролететь над территорией Соединенных Штатов, американские власти обвинили Китай в шпионаже, но в КНР отрицают слежку.

Затем американские истребители сбили летающие объекты над Аляской, Монтаной, Канадой и (последний) — над озером Гурон.

Представитель министерства обороны, говоривший на условиях анонимности, заявил Reuters, что военные не видели никаких доказательств того, что объекты были внеземными.

Изучение НЛО в США

По данным Reuters, в последние годы Пентагон предпринял новый шаг по расследованию военных наблюдений НЛО, которые на официальном правительственном языке были переименованы в «неопознанные воздушные явления» или UAP.

«Усилия правительства по расследованию аномальных, неопознанных объектов — будь то в космосе, в небе или даже под водой — привели к появлению сотен документально подтвержденных сообщений, которые расследуются», — говорится в статье со ссылкой на заявления высокопоставленных военных руководителей.

Однако официально Пентагон заявляет, что не нашел доказательств, указывающих на посещение Земли разумной инопланетной жизнью, отметили авторы материала. По данным агентства, анализ военных наблюдений проводится офисом директора национальной разведки совместно с недавно созданным бюро Пентагона, известным как AARO (All Domain Anomaly Resolution Office).

Согласно информации Reuters, в их первом докладе конгрессу в июне 2021 года рассматривались 144 наблюдения военных авиаторов США, датируемые 2004 годом. А в отчете Управления директора национальной разведки, опубликованном в январе, говорится о 366 дополнительных наблюдениях. В основном летающие объекты оказывались воздушными шарами, беспилотниками, птицами или воздушными помехами. Но 171 случай обнаружения объектов «остался официально необъяснимым».

«Некоторые из этих нехарактерных БПЛА, по-видимому, продемонстрировали необычные летные характеристики или летно-технические характеристики и требуют дальнейшего анализа», — цитирует агентство отчет управления.

Заместитель министра обороны по разведке и безопасности Рональд Молтри заявил журналистам в декабре, что он не видел в файлах ничего, что указывало бы на разумную инопланетную жизнь.

«На сегодняшний день я не видел в этих хранилищах ничего, что указывало бы на то, что имело место посещение инопланетянами, инопланетная катастрофа или что-то в этом роде», — сказал он.