Успел пролететь через всю страну. США объявили, что сбили шпионский аэростат Китая

Американские военные сбили китайский шпионский аэростат у восточного побережья, пишут СМИ. В Минобороны США настаивают, что китайское правительство использовало воздушный шар для «наблюдения за стратегическими объектами» Соединенных Штатов. В КНР сочли уничтожение аэростата «чрезмерной реакцией» и выразили протест в связи с «серьезным нарушением международной практики».

«Пролетел через центр страны»

Американские военные сбили китайский шпионский аэростат над Атлантическим океаном у восточного побережья США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. По его словам, уничтожение воздушного шара одобрил лично президент Джо Байден. При этом американские военные готовы восстановить воздушное судно в случае необходимости.

«Воздушный шар был впервые замечен в небе над Монтаной ранее на этой неделе и пролетел через центр страны, следуя погодным условиям, прежде чем покинуть континентальную часть Соединенных Штатов в субботу», — говорится в статье.

Авторы материала отметили, что в связи с появлением аэростата в воздушном пространстве США Федеральное управление гражданской авиации остановило работу аэропортов в Северной и Южной Каролине «для поддержки Министерства обороны в усилиях по обеспечению национальной безопасности».

В статье также говорится, что высшие военные чины советовали «не сбивать воздушный шар над континентальной частью США» из-за риска падения обломков в густонаселенной местности. Накануне Байден заявил журналистам, что его администрация «позаботится» о воздушном шаре. Авторы материала добавили, что глава государства «обсуждал варианты действий с военным руководством» еще со вторника – тогда его «впервые проинформировали о воздушном шаре».

«В пятницу Пентагон заявил, что воздушный шар не представлял военной или политической угрозы. Министерство иностранных дел Китая заявило, что аэростат попал в воздушное пространство США случайно. Но Государственный департамент настаивает, что присутствие летательного аппарата над территорией США было «явным нарушением суверенитета, а также международного права, и это неприемлемо», — говорится в статье.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой «долгожданный дипломатический визит в Китай». Он пояснил, что инцидент «создал условия, которые подрывают цель поездки».

Китайский протест

В администрации Байдена уверены, что китайский аэростат «стремился контролировать чувствительные военные объекты», рассказал источник CNN.

В Пентагоне подтвердили, что американские военные сбили китайский высотный воздушный шар, когда он дрейфовал у восточного побережья недалеко от Каролинских островов.

«Китай выразил свое «сильное недовольство и протест» против этого решения, обвинив США в «чрезмерной реакции» и «серьезном нарушении международной практики <…> Китай в очередной раз заявил, что воздушный шар был «для гражданского использования и попал в США из-за форс-мажорных обстоятельств — это был несчастный случай», — отмечается в материале.

По информации CNN, Байден приказал военным сбить шпионский аэростат «как можно скорее». А официальные лица Соединенных Штатов считают, что «воздушный шар использовался для наблюдения». Но в Китае уверяют, что «это было гражданское исследовательское судно».

«Это был воздушный шар наблюдения КНР. Этот аэростат наблюдения намеренно пролетел над Соединенными Штатами и Канадой, и мы уверены, что он стремился контролировать чувствительные военные объекты. Его маршрут над США вблизи многих потенциально чувствительных объектов противоречит объяснению правительства КНР о том, что это метеорологический аэростат», — сказал телеканалу чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Он уточнил журналистам, что нынешний аэростат был уже вторым китайским воздушным шаром, который также наблюдал за США.

Согласно информации телеканала, «предполагаемый китайский шпионский воздушный шар дрейфовал в стратосфере на высоте 60 000 футов (около 18,5 км)».

Журналисты Politico уверены, что уничтожение воздушного шара «разрушило двусторонние связи» США и Китая.

«Решение президента Джо Байдена сбить китайский воздушный шар наблюдения в субботу является ударом по американо-китайским отношениям, которые годами ухудшались», — говорится в материале.