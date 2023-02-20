Уцелевшие строения обрушились, есть риск затопления: что известно о новом землетрясении в Турции

В Турции произошло новое землетрясение: с разницей в три минуты толчки магнитудой 6,4 и 5,8 были зафиксированы в самой южной провинции страны, Хатае. Она больше других пострадала от землетрясения 6 февраля — в регионе погибли, по меньшей мере, 21 тыс. жителей, большинство зданий были критически повреждены или разрушены. В результате новых толчков многие уцелевшие строения обрушились. Есть данные как минимум об одной погибшей и восьми пострадавших. Турецкое управление по ЧС предупредило о риске повышения уровня моря и призвало жителей Хатая держаться подальше от побережья.

В турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны, в течение нескольких минут последовало два сильных толчка магнитудой 6,4 и 5,8.

Первое землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Дефне в 20:04 по местному времени (совпадает с московским), эпицентр находился на глубине около 17 км. Второе — недалеко от города Самандаг в 20:07, эпицентр располагался на глубине около 16,7 км. Европейский сейсмологический центр сообщил, что толчки ощущались на расстоянии примерно 400 км от эпицентра — в Ливане, Сирии, Израиле, на Кипре, в Иордании, Ираке, Палестине и Египте.

Хатай — самая южная провинция Турции, расположенная на берегу Средиземного моря и граничащая с Сирией. Она сильнее остальных пострадала при предыдущем землетрясении 6 февраля — на Хатай приходится более половины жертв: 21 тыс. погибших из 41 тыс. по всей стране. Почти 10 тыс. построек в провинции были разрушены. В столице региона Антакье почти не осталось неповрежденных зданий, местные власти сообщали, что почти 80% городских строений должны быть снесены.

После землетрясения 6 февраля в порту крупнейшего города провинции Искендеруна произошел крупный пожар, который не могли потушить несколько дней. Власти Хатая также предупреждали, что устоявшие строения не выдержат нового землетрясения.

После очередных толчков вечером 20 февраля в турецких соцсетях и СМИ начали появляться видео новых разрушений. В Хатае начали обрушаться здания устоявшие после предыдущего землетрясения , с них сыпались элементы облицовки. На кадрах из аэропорта Хатая и других зданий видно, как люди падают на пол, спасаясь от возможных обломков. Очевидцы рассказывали о трясущихся стенах, ходящем ходуном полу.

Землетрясение попало в прямой эфир телеканала CNN Turk. Корреспондент Бусе Девирен из-за страха не смогла сдержать слез. Она снимала репортаж о людях, оставшихся без дома после землетрясения 6 февраля. По словам журналистки, от новых толчков в палатках для временного размещения перевернулись обогреватели. Жители покидали палатки, а вокруг падали деревья. Позже телеканал сообщил, что обрушилась часть моста через реку Оронт в городе Дефне, где был эпицентр первого толчка.

Кроме того, толчки подняли множество пыли от разрушенных зданий, которой буквально усеяны улицы населенных пунктов после землетрясения двухнедельной давности. Это сильно ограничило видимость в первые минуты, вызвало трудности с передвижением и привело к нескольким ДТП. Спасаясь от новых обрушений строений, жители городов вышли на открытые пространства. Полностью оказалась разрушена дорога к полевому госпиталю в Дефне.

Турецкие СМИ сообщают, что в Самандаге погибла женщина, восемь человек были ранены. Еще четверо находятся под завалами. Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) призвало жителей провинции держаться подальше от побережья моря, поскольку существует риск повышения уровня воды на полметра.

Вице-президент Турции Фуат Октай также предупредил граждан, чтобы они держались подальше от зданий, особенно поврежденных после землетрясения 6 февраля, из-за риска их обрушения. В Хатае полностью отключилось электричество после толчков.

За несколько часов до нового землетрясения Хатай посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган, пообещавший построить в провинции 40 тысяч новых домов. После этого он направился в провинцию Кахраманмараш (там был эпицентр землетрясения двухнедельной давности). По информации турецких изданий, глава государства попал в зону распространения новых толчков и был вынужден укрыться в безопасном месте.

Разрушение от нового землетрясения есть и в соседней Сирии. По данным Al-Arabiya, в городах Эль-Баб и Харим обрушилось несколько зданий. Агентство SANA сообщает шестерых пострадавших в Алеппо — на них упали обломки зданий, раненых доставили в госпиталь.