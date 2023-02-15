Депутаты предложили лишить маткапитала родивших за рубежом россиянок

В Кремле заявили, что не ведут дискуссию о лишении права на получение материнского капитала женщин, родивших за границей. Ранее ряд депутатов, в том числе спикер Госдумы Володин, призвали задуматься, насколько правильно сохранять льготы на ребенка для тех, кто уезжает рожать в другие страны для получения гражданства. За 2022 год порядка 10,5 тыс. беременных россиянок въехали в Аргентину, где действует «право почвы».

В Кремле не обсуждают идею отмены материнского капитала для женщин, которые рожали ребенка за пределами России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал дискуссию вокруг высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова. Парламентарий предложил лишать маткапитала рожающих за границей россиянок, назвав их «курицами» с низкой социальной ответственностью. После этого несколько его коллег выступили с аналогичными предложениями.

«У нас нет такой дискуссии», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли позиция у Кремля относительно того, правильно ли давать материнский капитал женщинам, которые рожают детей за рубежом.

11 февраля депутат-единоросс Виталий Милонов заявил радиостанции «Говорит Москва», что отказ уехавшим в социальных программах будет действенной мерой и снизит число желающих родить за границей.

«Я думаю, государство заинтересовано в помощи российским мамочкам, а если она становится аргентинской мамочкой, пусть Аргентина и заботится», — сказал Милонов.

Он обвинил уехавших женщин в желании «халявным образом обеспечить себе двойное гражданство». «Надо проверить, каким образом можно ввести какие-то ограничения, хотя женщина вправе рожать там, где она хочет», — отметил депутат.

Дискуссия о маткапитале

15 февраля аналогичную идею высказал первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев из ЛДПР. По его мнению, россияне, «которые сознательно от России открещиваются, да еще и идут для этого на всевозможные ухищрения», не должны получать маткапитал в России.

«Материнский капитал по задумке нужен для того, чтобы нормализовать демографическую ситуацию в стране, а вовсе не для финансирования тех, кто намерен из нее бежать», — написал Журавлев в своем Telegram-канале.

Он призвал устранить «законодательную лазейку», позволяющую таким женщинам получать выплаты.

«Родильные туристы пусть деньги получают в Буэнос-Айресе или Нью-Йорке, куда так стремятся, только вот там нет ничего похожего российским мерам поддержки», — заявил Журавлев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь призвал задуматься о том, правильно ли предоставлять материнский капитал и льготы женщинам, рожающим за границей для получения второго гражданства. Он провел у себя в Telegram-канале опрос, в котором спросил, правильно ли такие россиянки «поступают по отношению к своей стране».

Около 86% из более 240 тыс. проголосовавших ответили «Нет». Около 8% ответили «да», а еще 6% отметили, что им «все равно».

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая указала в беседе с «Говорит Москва», что «запретами нельзя ничего изменить».

«Это решение женщин. У нас есть меры запретительного характера, что с определенного срока нельзя на самолете летать, потому что роды могут начаться… Я не сказала бы, что большая утечка сейчас. Насколько я помню, всегда был туризм, когда ехали, рожали где-то», — отметила депутат.

«Бум родильного туризма»

Дискуссия началась после того, как шестерым россиянкам на позднем сроке беременности отказали во въезде в Аргентину, поскольку они не смогли объяснить цель поездки. Местные власти считают, что женщины прибыли для «родильного туризма». Спустя некоторое время им разрешили въехать.

«Они приехали с целью туризма одни на 32-й неделе беременности. Когда мы видим, что у них нет обратного билета, что в такой ситуации сложно заниматься туризмом, им задают вопросы и они говорят, что на самом деле приезжают рожать», — рассказала глава аргентинской Миграционной службы Флоренсия Кариньяно.

По ее словам, только в ночь на 9 февраля в страну самолетом Ethiopian Airlines прибыли 33 беременные россиянки. По законодательству Аргентины, родившийся на ее территории ребенок получает местное гражданство, а его родители ― право на постоянное проживание в стране и возможность обратиться за получением гражданства.

В начале января 2023 года издание The Guardian сообщило о «буме родильного туризма» в Аргентину среди граждан РФ. Глава консульского отдела посольства России в стране Георгий Полин рассказал, что в 2022 году в Аргентину переехали от 2 тыс. до 2,5 тыс. россиян. Многие из них, по словам дипломата, — это женщины, собирающиеся родить. Он выразил мнение, что в 2023 году их число может вырасти до 10 тыс.

По данным Миграционной службы Аргентины, за 2022 год в страну въехало порядка 10,5 тыс. беременных гражданок РФ. Примерно 7 тыс. из них вернулись домой сразу после родов, дав поручение аргентинским юристам оформить документы на гражданство для младенцев и их родителей. В связи с этим с 11 февраля власти Аргентины решили приостанавливать действие вида на жительство для тех россиян, которые получили его через рождение ребенка и не остались жить в стране.

В ноябре 2022 года Владимир Путин объявил о продлении программы материнского капитала до 2026 года. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2023 году размер маткапитала составит около 590 000 рублей для первого ребенка и почти 780 000 рублей для второго.