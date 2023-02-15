«Это слово вообще забудьте». Американская компания оставила россиян без «Виагры»

Американская компания «Виатрис» сообщила, что приостанавливает поставки таблеток «Виагра» в Россию. В Минздраве заверили, что в стране осталось много аналогов этого препарата, которые по-прежнему доступны в аптеках РФ. Президент профессиональной ассоциации андрологов России Петр Щеплев заявил «Газете.Ru», что аналогичные препараты, которые производятся в РФ, стоят дешевле и «не менее эффективны, а может, даже более».

Приостановка поставок

В Минпромторге сообщили «Интерфаксу», что американская биофармацевтическая компания «Виатрис» уведомила о приостановке поставок таблеток препарата «Виагра».

«Лекарственный препарат с торговым наименованием «Виагра» соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО «Виатрис» проинформировало о приостановлении поставок препарата «Виагра» в лекарственной форме таблетки», — рассказали в министерстве.

При этом в Минпромторге отметили, что технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в России обеспечена. В частности, в рамках российской государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» был поддержан проект по организации и проведению клинических исследований с МНН силденафил в таблетках, который был зарегистрирован и регулярно вводится в гражданский оборот. (Силденафил – препарат, который выпускается под торговой маркой «Виагра»).

По данным министерства, в настоящее время обеспечена технологическая возможность производства лекарственных препаратов с МНН силденафил на территории России, в том числе по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции – в восьми отечественных фармацевтических компаниях из 36.

Всего, согласно данным государственного реестра лекарственных средств, в России у 36 компаний есть 49 регистрационных удостоверений на препараты с указанным МНН. А объем производства этих лекарственных препаратов по итогам первых трех кварталов 2022 года увеличился на более чем 11%. Также зафиксировано увеличение объема продаж препарата за этот период более чем на 15%.

Отечественные аналоги

В Минздраве РИА Новости подтвердили, что в России есть много аналогов американской «Виагры», в том числе отечественного производства.

«На рынке много аналогов препарата с тем же действующим веществом силденафил, в том числе отечественного производства. Они доступны в аптечной сети», — рассказали в ведомтсве.

При этом в Минздраве напомнили, что «Виагра» — рецептурный препарат, который должен приниматься только по назначению врача.

Президент профессиональной ассоциации андрологов России (ПААР) Петр Щеплев также заявил «Газете.Ru», что в России «давно разработаны» аналоги препарата.

«Компания «Северная звезда», имеет два завода: в Москве и Санкт-Петербурге. «Виагра» абсолютно уже неактуальна, потому что Pfizer перешел сейчас в основном на разработку и производство препаратов для онкобольных. Поэтому слово «Виагра» вообще забудьте. Производятся силденафил и другие препараты, потому что компания Pfizer не стала продлевать сертификат, свое удостоверение на единоличное пользование этой молекулой», — пояснил он.

По его данным, аналогичные препараты, которые производятся в России, стоят дешевле и «не менее эффективны, а может, даже более».

«Препараты, с такой же эффективностью производятся у нас в стране и в абсолютной доступности. И на рождаемости отражаются другие факторы, вы прекрасно понимаете, какие», — заключил Щеплев.

Случайное открытие

Согласно открытым источникам, в начале 90-х годов прошлого столетия американская компания Pfizer синтезировала силденафил в поиске средства для лечения стенокардии и ишемической болезни сердца. Однако в 1992 году во время клинических испытаний выяснилось, что препарат минимально влияет на сердечный кровоток.

Но при этом открылось другое неожиданное свойство силденафила — он сильно влиял на кровоток в области органов малого таза, в том числе способствовал улучшению кровотока в половом члене. Однако поначалу исследователи не придали большого значения тому факту, что препарат улучшал эрекцию.

Лишь в 1997 году, через 12 лет после начала проекта, ученые подали документы на регистрацию своего препарата от импотенции. В 1998 году лекарство, получившее коммерческое название «Виагра», поступило в продажу.