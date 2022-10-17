Mash: в России больше не будет оригинальной «Виагры»

В России заканчивается оригинальная «Виагра». Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в компании-производителе.

По информации Mash, препарат не завозят в Россию уже несколько месяцев.

При этом РБК сообщает, что россияне стали покупать на 88% больше средств для повышения потенции, чем за аналогичный период прошлого года, и на 19% больше, чем за предыдущий квартал.

С июля по сентябрь россияне потратили 2,1 млрд руб. на лекарства от эректильной дисфункции.

Ранее сообщалось, что российские аптеки в десятки раз сократили продажи «Феназепама». По данным агрегатора «Мегаптека» на 13 октября, «Феназепам» не продается ни в одной из аптек сети, насчитывающей 25 тыс. аптечных точек в 78 регионах России. Основной производитель «Феназепама» — компания «Валента» — оценила падение продаж препарата в 40 раз.