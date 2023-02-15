Совфед попросит Роскомнадзор опубликовать список «враждебных» России Telegram-каналов

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что после начала военной спецоперации России на Украине было создано более 100 враждебных Telegram-каналов. С ним согласилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко и предложила обратиться в Роскомнадзор, чтобы ведомство обнародовало список недружественных каналов и начало маркировать их как иноагентов или нежелательные структуры.

«Враждебные» Telegram-каналы

Во время пленарного заседания первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что многие, особенно молодежь, не смотрят телевизор и предпочитают получать информацию из интернета, в том числе из Telegram-каналов.

По его словам, некоторые каналы имеют патриотические названия, но за ними скрывается недружественная России информация.

«После начала специальной операции было создано более 100 Telegram-каналов, которые маскируются под российские», — привел свои данные Джабаров.

Сенатор предложил обратиться к Роскомнадзору, чтобы Совет Федерации мог в ежеквартальном режиме получать данные о выявленной деятельности враждебных каналов.

«Против нас развязана информационная война», — подчеркнул он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко согласилась с инициативой Джабарова, но отметила, что не знает, «возможно ли это технически». При этом она сочла идею сенатора актуальной и напомнила, что именно Роскомнадзор отслеживает деятельность в интернете.

Согласно ее данным, украинские Telegram-каналы ставят свой флажок, «а многие камуфлируют».

«Может быть, Роскомнадзору, который выявляет вражеские эти каналы, тоже какие-то единые значки (ставить. – «Газета.Ru») — как иноагенты или нежелательная структура, страна и так далее. Чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит и какая цель этих интернет-порталов, каналов», — предложила Матвиенко.

Она добавила, что Совет Федерации предложит Роскомнадзору обнародовать список Telegram-каналов, которые содержат недружественную для России информацию и «за которыми прячутся наши недруги».

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили ТАСС, что ведомство пока не получало предложение Матвиенко о маркировке и составлении перечня Telegram-каналов, которые администрируются из недружественных стран и маскируются под российские. Там также отметили, что в случае поступления инициативы, она будет рассмотрена в соответствии с компетенцией ведомства.

«Окулус»

Летом 2022 года «Коммерсантъ» сообщил, что структура Роскомнадзора выделит 57,7 млн рублей на разработку системы «Окулус», которая должна находить запрещенный контент в текстовом виде, а также в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений». Директор по цифровым технологиям подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Константин Буланов тогда заявил, что поиск запрещенного контента будет работать благодаря нейронным сетям, работающим на основе глубокого машинного обучения.

13 февраля в пресс-службе ГРЧЦ сообщили РИА Новости о запуске информационной системы «Окулус», которая займется выявлением нарушений российского законодательства на фотографиях и видео.

«Разработчики уже завершили работу над системой «Окулус». В декабре 2022 года ее протестировали. <...> Информационная система «Окулус» уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме — выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах», — рассказали в Главном радиочастотном центре.

Там также отметили, что новая система с помощью технологии компьютерного зрения может распознавать изображения и символы, заданные сцены и действия, анализирует текст на фото и видео. В частности, «Окулус» автоматически обнаруживает материалы с «экстремистской тематикой, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганду ЛГБТ».

В ГРЧЦ уточнили, что операторы центра в основном обучали систему вручную. Теперь «Окулус» будет анализировать более 200 тысяч картинок в сутки, у системы уходит около трех секунд на обработку одного изображения.

«В последние годы в интернете появляется все больше запрещенных законодательством материалов. <...> Такой контент необходимо находить и блокировать до того, как он широко разойдется в онлайн-пространстве, особенно среди детей и молодежи», — объяснили актуальность новой системы в ГРЧЦ.

Представитель Главного радиочастотного центра сообщил «Ведомостям», что до 2025 года планируется усовершенствовать «Окулус». По его словам, специалисты рассматривают «возможность добавления новых классов и типов нарушений, а также функции определения поз людей и их действий». Разработчиком «Окулуса» выступила IT-компания Execution RDC.