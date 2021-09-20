Роскомнадзор усилит поиск запрещенных материалов в интернете

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора планирует запустить в 2022 году систему «Окулус», которая будет искать запрещенный контент в изображениях и видеофайлах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что тендер на разработку техзадания для «Окулуса» составил 15 млн. рублей. Завершить работу подрядчику необходимо до 17 декабря 2021 года.

Искусственный интеллект будет выявлять экстремистские и порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству, отмечается в публикации.

Кроме прочего, «Окулус» будет мониторить материалы, опубликованные в социальной сети Facebook. Общая стоимость разработки конечного продукта может составить до сотен млн. рублей, а его дальнейшее внедрение — миллиарды, считает совладелец компании «Ланит-Терком» Владимир Уфнаровский.

По мнению исполнительного директора Artezio (входит в группу «Ланит») Павла Адылина, реализовать подобный проект в масштабах рунета будет проблематично. И даже в случае, если «Окулус» заработает, скорость доступа в интернет в России существенно замедлится.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект, выявляющий признаки пропаганды экстремизма и терроризма в медиаматериалах, будет разработан в России.