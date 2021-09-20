В ГРЧЦ заявили, что «Окулус» не будет фильтровать трафик в сети

Система мониторинга публикаций в интернете «Окулус», которую главный радиочастотный центр Роскомнадзора планирует запустить в 2022 году, не будет фильтровать трафик в сети. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Главного радиочастотного центра.

Как отмечается, система даст возможность эффективно и оперативно выявлять запрещенную информацию, в первую очередь, детскую порнографию, пропаганду самоубийства, наркотиков и терроризма.

Начальник отдела анализа и прогнозирования Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов заявил, что «Окулус» не будет вмешиваться в работу провайдеров, социальных сетей или отдельных пользователей.

«Иначе говоря, поисковый робот не будет предварительно модерировать или фильтровать публикуемый трафик, а лишь просигнализирует эксперту, что в уже размещенной публикации могут содержаться нарушающие законодательство материалы», — сказал он.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что искусственный интеллект системы «Окулус» будет мониторить материалы, опубликованные в соцсетях. Тендер на разработку техзадания для «Окулуса» составил 15 млн рублей. Завершить работу подрядчику необходимо до 17 декабря 2021 года.