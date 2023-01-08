Интервью с балериной и звездой TikTok Ариной Дубковой — о сцене, блогерстве, Волочковой и Некоглае

Арина Дубкова — артистка Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, которая стала звездой TikTok: на ее аккаунт с забавными и жизненными видео о буднях балерины подписаны более 8,5 млн человек. В интервью «Газете.Ru» Арина рассказала о своей карьере в балете и блогерстве, отношении к Андрею Малахову, Анастасии Волочковой и Некоглаю, а также личных последствиях ухода зарубежных компаний.

— Ты участвовала в двух крупных телешоу: «Прямой эфир» и «Давай поженимся». Какие у тебя остались впечатления от взаимодействия с Андреем Малаховым и Ларисой Гузеевой?

— Насчет «Давай поженимся»: я понравилась Гузеевой, она была ко мне нормально настроена, хоть и, как мне кажется, достаточно вспыльчива. А вот Роза Сябитова все время задавала вопросы с подковыркой — наверное, из-за того, что я блогер. Многие ведь считают нас недалекими. Хотя я себя такой не считаю.

Малахов — очень классный человек, очень доброжелательный. Еще до участия я видела его коллаборации с блогерами в TikTok, а когда уже пришла на шоу, ко мне подошла его менеджер и попросила снять совместный ролик. Я, конечно, согласилась. В общем, только хорошие впечатления остались.

— Многие блогеры сейчас снимаются в телепроектах, связанных со спортом. Ты бы хотела поучаствовать в аналогичном шоу?

— Да, мне было бы интересно, особенно в «Ледниковом периоде». В детстве я чуть не связала свою жизнь с профессиональным фигурным катанием.

— Если бы на российском телевидении появилось шоу типа «Ледникового периода» — только про балет, с кем бы ты хотела выступать в паре?

— Интересно, кстати, почему такого аналога нет до сих пор. Думаю, с Андреем Малаховым — он нормальный, «ровный» чел (смеется). Или с Давой! Хотя, наверное, лучше все-таки с Элджеем...

— Ты участвуешь в шоу «Ревузор». В чем его суть?

— Мы с ведущим Антоном Смоленчуком ходим по разным вузам, исследуем плюсы и минусы, рассказываем о них. Берем интервью у учеников — многие, кстати, жалуются на плохое состояние общежитий. Я такого формата еще не встречала, именно про вузы. У нас более шуточный, игровой формат, чем на шоу Елены Летучей. Сниматься было очень весело, мне повезло с командой.

— Как тебе удается совмещать балет и блогерство? Чем больше нравится заниматься — и что кажется более важным, полезным для людей?

— Конечно, совмещать иногда бывает сложно. Что больше привлекает, выделить не могу. У меня никогда не было особо сильного желания заниматься танцами, но учить хореографию начала еще в детстве — так меня занесло в балетное училище. Выходить на сцену мне нравится. Это как наркотик, потому что испытываешь чувство эйфории. Хотя, конечно, готовиться очень тяжело.

Блогерство — моя отдушина. Меня с детства привлекала съемка видео, создание контента, всегда хотела развиваться в этой сфере. Кроме того, всегда хотела быть узнаваемой и популярной. У меня очень хорошая аудитория, очень отзывчивая, их обратная связь повышает мою самооценку.

Считаю, что мой контент полезен для людей, потому что я показываю подноготную балета. Многие люди приобщаются к искусству благодаря моим роликам, пишут, что после просмотра контента впервые в жизни сходили в театр на балет.

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— Профессиональные навыки как-то помогают тебе при съемке контента? Или, может быть, популярность в соцсетях приносит бонусы на балетном поприще?

— Насчет бонусов — не уверена, но точно могу сказать, что балетный мир меня уже знает. Думаю, это скорее хорошо, чем плохо. В каком-то плане навыки действительно помогают мне снимать ролики, потому что определенная часть моего контента — она про балет. Но я больше заморачиваюсь над деталями при съемке видео, чем над хореографией.

— Как ты относишься к Анастасии Волочковой? Не было мысли снять с ней совместный ролик, учитывая, что она тоже балерина-блогер?

— Были мысли как-то ей предложить что-то снять вместе. Интересно, знает ли она что-то обо мне? Я к ней нормально отношусь и относилась, особенно когда она танцевала. Волочкова была примой в Мариинском театре, а этого так просто не добиться.

— Считаешь ли ты ее поведение подобающим с учетом того факта, что она сейчас самая известная балерина страны?

— Мне кажется, ее так широко знают как раз по той причине, что она часто ходит на телешоу. Возможно, она даже более известна, чем Плисецкая... Но, на мой взгляд, нет ничего хорошего в том, что Волочкова участвует в этих интригах и расследованиях. С другой стороны — она этим зарабатывает. И все же считаю считаю такое поведение неподобающим для бывшей прима-балерины. Ведь и так про балерин ходят нехорошие слухи, связанные с эскортом и прочим. В общем, осуждаю (смеется).

— Как преподаватели по балету относятся к тому, что ты совмещаешь работу в театре с ведением блога в TikTok? Фанаты часто приходят на твои выступления?

— Все тихо наблюдают, но — вроде как — никто не знает. У меня часто спрашивают, почему мой театр никак не взаимодействует со мной в плане контента — например, ведения соцсетей. Грубо говоря, даже в плане розыгрыша билета на спектакль. Но я не знаю, почему так. Преподаватели делают вид, что не знают, хотя все в курсе.

А вот фанаты спрашивают, где взять билеты на мои выступления, — это очень приятно. Однажды человек десять пришло, я по отметкам в Stories в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) посчитала.

— Что тебя больше привлекает: перспектива стать прима-балериной или самым популярным блогером России?

— Наверное, в блогерстве мне бы хотелось больше преуспеть. Скорее всего, потому что примой стать значительно тяжелее. Это очень сложно.

— Сравнительно недавно все обсуждали участие Бузовой в спектакле МХАТа, был большой скандал. Как ты относишься к непрофессиональным актерам на сцене или в кино? Хотела бы попробовать себя в другом жанре искусства?

— Нормально отношусь к таким артистам, почему бы и нет. В конце концов, есть люди, которые снимаются в кино, но не заканчивали профессиональных учреждений. Тем не менее они хорошо играют. Конечно, это единичные случаи, но такие есть. Я не видела Бузову на сцене, однако к ней очень хорошо отношусь. Мы пересекались на съемках, она создает впечатление очень доброго человека. Бузова не смотрит на всех свысока, у нее нет каких-то таких замашек. Впрочем, в балете непрофессионалы по очевидным причинам выйти на сцену никак не могут — это слишком сложно для неподготовленного человека.

Если бы мне предложили сыграть в театре или кино, я бы, конечно, согласилась.

— В 2022 году из России уехало немало знаменитых артистов, блогеров. Как ты относишься к покинувшим страну коллегам, не собираешься ли переезжать сама?

— У меня действительно очень много коллег уехало. Я думаю, это дело каждого, никого не осуждаю. Главное, чтобы не поливали грязью никого. Потому что есть масса кадров, которые уехали и начали рассказывать, как в России плохо, хотя до этого зарабатывали здесь.

Я сама переезжать не планирую — ну, может быть, только если в зарубежный театр. Прекрасно себя чувствую в Москве.

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— Недавно случился громкий скандал с твоим коллегой Некоглаем — его депортировали из России после пародии на российского военного. Что ты думаешь по поводу этой ситуации?

— Я с ним состояла в одном агентстве, считаю Некоглая недалеким человеком, который хайпит на какой-то ерунде. Прославился на роликах с Иваном Золо — дружба дружбой, но по факту он все равно стебал его. Несколько раз встречалась с Некоглаем, он очень высокомерный.

Ролик осуждаю. На фоне нынешней ситуации я бы фильтровала контент, некоторые темы вообще бы не стала трогать. Если ты блогер, это не значит, что тебе все сойдет с рук. Некоторые люди в правительстве не очень хорошо относятся к блогерам, могут не понять такой ролик. Не знаю, возможно, Некоглай закладывал другой смысл, но мне видео не понравилось.

— В 2022 году часто обсуждают тему «отмены» русской культуры. Как ты к этому относишься?

— Я считаю, что это кринж. Политика никогда не должна касаться культуры, это такой бред. Когда я читала заголовки по типу «Балет «Лебединое озеро» больше не будут ставить в зарубежных театрах», то думала: «Ну и пожалуйста, а что ставить-то будете?» Практически весь балетный репертуар состоит из музыки Чайковского. Культура не должна страдать из-за политики.

— После ухода западных компаний с российского рынка у тебя стало меньше предложений о рекламном сотрудничестве?

— Когда вся эта ситуация началась, ничего не стало. Российские компании, к сожалению, все не заполнили, пока что 50:50. Я сотрудничала с Lacoste, но они ушли из России, так что пока в этом плане все не очень хорошо.