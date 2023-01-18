«Все равно никто не работает». Почему кабмин не хочет объявлять 31 декабря выходным

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили сделать 31 декабря нерабочим днем на постоянной основе еще в 2020 году. Но правительство дало отзыв на соответствующий законопроект только сейчас. Кабмин считает, что последний день года не нужно на законодательном уровне сделать выходным навсегда — такие решения целесообразно принимать в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств. В 2022-м и 2023-м 31 декабря выпали на субботу и воскресенье, поэтому граждане в любом случае отдыхают. Опросы в свою очередь показывают, что подавляющее большинство россиян и компаний поддерживают идею депутатов, поскольку 31 декабря «все равно никто не работает».

Российское правительство оставило отрицательный отзыв на законопроект, предлагающий сделать 31 декабря нерабочим днем. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившийся с документом.

«Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным», — говорится в отзыве кабмина.

Законопроект об установлении 31 декабря нерабочим днем внесла думская фракция ЛДПР еще в конце 2020 года. Депутаты предлагали включить в новогодние каникулы 31 декабря, но при этом сохранить общее количество нерабочих дней на праздники. С тех пор законопроект находился на рассмотрении нижней палаты парламента. В пояснительной записке к нему предполагается вступление в силу новых норм с 1 января 2024 года.

В ЛДПР обосновывали свою инициативу тем, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то «трудовые функции выполняются не в полном объеме» сотрудниками организаций и предприятий. Многие работники в этот день берут отгулы, оформляют отпуск для подготовки к празднованию Нового года.

«О необходимости и важности отнесения 31 декабря к нерабочим праздничным дням свидетельствуют обращения граждан и организаций, а также многочисленные законопроекты по данному вопросу, внесенные в разные периоды в Госдуму», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кабмин в своем отзыве отметил, что «наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря» рассматривается в каждом конкретном случае с учетом текущих обстоятельств. Именно поэтому сейчас нет необходимости включать 31 декабря в общий список праздничных дней.

До этого глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов говорил, что члены комитета рассмотрят проект закона после того, как он получит отзыв правительства.

В 2022 году 31 декабря выпал на субботу, поэтому он был нерабочим днем. В августе правительство определило календарь праздничных и нерабочих дней на 2023-й, в котором 31 декабря выпадает на воскресенье. В кабмине напомнили, что поскольку последний день 2023-го будет одновременно нерабочим и праздничным, то его пренесут на 24 февраля. Таким же днем будет и 8 января — этот выходной перенесут на 8 мая.

Согласно исследованию SuperJob от ноября прошлого года, большинство жителей России — 83% — хотели бы, чтобы 31 декабря стал нерабочим днем на постоянной основе. Свою позицию участники опроса объяснили тем, что в этот день «все равно никто особо не работает». Против инициативы выступают только 6% россиян, которые считают, что новогодние каникулы в России слишком длинные. При этом женщины выступают за объявление 31 декабря нерабочим днем чаще, чем мужчины — 89% против 78%.

Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» в начале декабря 2022-го тоже провели опрос и выяснили, что 88% работодателей поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем. 52% компаний сообщили, что многие сотрудники в любом случае берут в этот день отгул или отпуск. 50% рассказали, что работники не настроены выполнять свои обязанности в последний день года. Еще 46% отметили, что обычно к новогодним праздникам все задачи уже выполнены, а 36% рассказали, что их клиенты 31 декабря обычно уже отдыхают.

Исследования прошлых лет показывают, что 31 декабря в той или иной форме работает около половины россиян. В 2019 году, когда 31 декабря выпадало на вторник, 84% жителей страны были готовы поработать в субботу 28 декабря, чтобы получить выходной в Новый год.

В декабре пандемийного 2020 года «Единая Россия» предложила сделать четверг 31 декабря нерабочим днем, эту инициативу тогда поддержал и президент Владимир Путин. После этого 58 российских регионов объявили последний день года нерабочим. Однако на общефедеральном уровне такого решения не принималось.