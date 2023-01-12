«Кракен» пришел в Россию

Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлен первый случай заражения новым подвариантом омикрон-штамма коронавируса «кракен». Болезнь выявили у пациента в Пензенской области. По данным ведомства, в стране из всех типов «омикрона» пока доминирует ВА.5.

«Кракен» в Пензенской области

Первый случай заражения коронавирусом субварианта омикрона «кракен» — XBB.1.5 — зафиксирован в Пензенской области «в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», сообщил Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что в России уже установили «широкую линейку разновидностей штамма омикрон», но среди них пока доминирует вариант ВА.5. А «дельта», которая преобладала во второй половине 2021 года, однако осенью 2022 года выявлялась лишь «в единичных случаях».

В ведомстве добавили, что его лаборатории «продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса» в стране и в «ряде сопредельных государств». Геномные данные загружают в национальную базу данных VGARus. В ней «уже размещено 226 тысяч последовательностей геномов».

«На сегодняшний день к системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов коронавируса», — заключили в Роспотребнадзоре.

Накануне в ведомстве сообщили, что по состоянию на 11 января было проведено 325,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Что нужно знать о «кракене»

11 января ведомство опубликовало семь ответов на самые распространенные вопросы о «кракене». В пресс-службе Роспотребнадзора объяснили, что новый тип коронавируса – «рекомбинантная» подлиния «омикрона».

«Благодаря «удачной» для самого вируса мутации, скорость его распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов», — говорится в ответе на вопрос об отличии «кракена» от других типов «омикрона».

Согласно данным ведомства, этот вариант коронавируса «не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие», однако из-за большей заразности быстро распространяется. При этом болезнь передается, как и другие ОРВИ, воздушно-капельным путем. В группе риска, как и в случае с другими штаммами, находятся дети, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.

«Как и другие штаммы, «кракен» может появиться и в РФ, поскольку границы открыты, самолеты летают, люди активно перемещаются и «обмениваются» вирусами», — предупредили в Роспотребнадзоре.

Там заключили, что определенная иммунная защита к коронавирусу уже есть «почти у каждого человека», поэтому не стоит «бояться» новых штаммов, но следует «продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности».

Американский подвид «омикрона»

7 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что «кракен» впервые выявили в конце октября (22 числа, согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний) 2022 года в США.

В тот же день эксперт ВОЗ Мария ван Керкхов сообщила, что «кракен» — самый трансмиссивный (заразный) из уже известных подвариантов омикрон-штамма. Причиной этого она назвала тот факт, что мутации, которые находятся в «кракене», позволяют ему «прикрепляться к клетке и легко копироваться».

«Мы ожидаем новых волн инфекции по всему миру, но это не должно привести к новым волнам смертей, потому что наши контрмеры (против COVID – «Газета.Ru») продолжают работать», — отметила ван Керкхов, добавив, что организация обеспокоена распространением «кракена» особенно в некоторых странах Европы, США и Северной Америки.

6 января газета The Wall Street Journal предупредила, что «кракен» быстро распространяется в США после зимних праздников. В статье говорится, что, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, подвид XBB.1.5 зафиксирован в 40,5% случаев заражения коронавирусом за неделю. А за две недели до Нового года этот показатель составил всего около 10%.

Журналисты уточнили, что особенно много заболевших «кракеном» выявлены на северо-востоке США – в штатах Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Нью-Йорк – там заболеваемость достигла трех четвертей случаев.

7 января генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков сказал «Ленте.ру», что «кракен» может широко распространиться в России в ближайшие месяцы.

По мнению эксперта, новый подвид «омикрона» вряд ли будет доминировать во всем мире, он лишь будет существовать параллельно с другими подвариантами.

«Возможно существование двух-трех доминирующих линий, каждая из которых доминирует в разных частях света. Это не то же самое, когда появились альфа- или бета-линии», — считает иммунолог.

Он также предположил, что в России будет «стандартная волна» заболеваемости коронавирусом с конца января, но она не будет связана с появлением «кракена».