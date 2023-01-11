Минцифры работает над «кнутом и пряником» для уехавших айтишников

«Кнут и пряник» для уехавших из России IT-специалистов обсуждает с профильными ассоциациями Минцифры. Обсуждаются как поощрения для вернувшихся в страну, так и санкции для оставшихся за границей. Среди мер – бронь от призыва на военную службу и оплата обратного билета, а с другой стороны — повышение ставки НДФЛ до 30%. «Газета.Ru» разбиралась с планами государства на айтишников-релокантов.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывает пакет поощрительных мер для возвращающихся в страну IT-специалистов. Как сообщает газета «Коммерсантъ», Минцифры ведет совместную работу с профильными ассоциациями.

Кроме того, обсуждаются «карательные» меры для тех айтишников, кто не намерен возвращаться в Российскую Федерацию.

«В качестве «пряников» обсуждается гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию, а в качестве «кнута» — повышение НДФЛ», — говорится в сообщении.

Повысить налоговую ставку для уехавших власти планируют до 30%. Кроме того, в качестве наказания государство может запретить для релокантов удаленную работу из-за границы в российских компаниях.

По мнению директора НП «Русофт» Валентина Макарова, повышение НДФЛ до 30% может привести к массовым увольнениям IT-специалистов. Окончательного пакета мер пока нет, но «в скорейшем времени его примут».

В Минцифры отметили, что не согласны с идеей ввести запрет на удаленную работу из-за рубежа и создать «заградительные» повышенные налоги для покинувших Россию айтишников.

Депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что проблема с IT-сферой «катастрофическая».

«Дело же не в уехавших айтишниках. Если они все приедут и приедут два раза, нам все равно не хватит айтишников. Недостаток в отрасли катастрофический и исчисляется сотнями тысяч человек. <...> Надо привлекать в отрасль новую и старую кровь, нужно увеличивать количество людей, которые будут работать в отрасли», — указал парламентарий.

Он добавил, что предложения должны касаться не только уехавших IT-специалистов, но и вообще развития отрасли в целом.

25 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты разрабатывают законопроект о повышении налоговой ставки и отмене преференций для граждан РФ, покинувших страну после начала специальной военной операции на Украине.

«Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее отмечал, что всего из России в 2022 году уехало около 100 тыс. айтишников. До 80% из них продолжают работать на российские компании удаленно.

5 декабря председатель комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас заявил газете «Ведомости», что власти РФ могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для эмигрантов.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — приводит его слова издание.

Клишас также допустил изменение законодательства. При этом он заявил, что не считает, что уехавшие россияне «совершили преступление».

«Если бы они его совершили, были бы возбуждены соответствующие дела. Но нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?» — сказал член Совфеда.

Президент РФ Владимир Путин ранее сказал, что «не особенно осуждает» уехавших из страны граждан.

«Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах», — говорил глава государства.