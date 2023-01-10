Михалков обратился к поклонникам впервые после госпитализации. Что он рассказал

Никита Михалков впервые с момента госпитализации рассказал о своем состоянии. Режиссер написал, что остается в больнице и лечится. Кроме того, Михалков поблагодарил поклонников за слова поддержки. Кинематографист оказался на больничной койке вскоре после Нового года с подозрением на грипп – который впоследствии, по данным СМИ, оказался коронавирусом. В 2021 году Михалков привился от ковида, а в 2020-м ругал Билла Гейтса, который «хотел чипировать людей» с помощью вакцин.

Впервые с момента госпитализации кинорежиссер и продюсер Никита Михалков сообщил о состоянии своего здоровья. В Telegram-канале «Бесогон» он написал, что продолжает проходить лечение.

«Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», — говорится в посте.

Михалков поблагодарил поклонников за поддержку и теплые слова.

«Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви!» — написал режиссер.

Кроме того, Михалков призвал следить за новостями о состоянии его здоровья в его собственном канале, «учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации [о нем] в СМИ и соцсетях».

Никиту Михалкова госпитализировали 5 января с подозрением на грипп. Издание «Лайф» со ссылкой на свои источники сообщало, что режиссер два дня после появления первых симптомов не обращался к врачам.

Когда кинематографиста привезли в больницу, у него «была температура 39,9, сильный кашель и болел живот», добавили собеседники издания.

Telegram-канал Mash передавал, что у Михалкова якобы подтвердился COVID-19 и «начались осложнения из-за хронических проблем с сердцем». Официально представители режиссера эти слухи не комментировали. При этом, по данным СМИ, без госпитализации Михалкову угрожал острый инфаркт.

По состоянию на 9 января, сообщало РИА Новости, Никита Михалков оставался в реанимации. В тот же день газета «Московский комсомолец» сообщила, что тест Михалкова на коронавирус оказался положительным.

Сайт kp.ru сообщал, что Никита Михалков мог заразиться 31 декабря – во время прощания с композитором Эдуардом Артемьевым (с ним режиссера связывали долгие рабочие и дружеские отношения).

За состоянием здоровья Михалкова наблюдает президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил 10 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Какая может быть реакция? Может быть только одна: естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все», — заявил представитель Кремля.

6 января в Русской православной церкви сообщили, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолится за здоровье Никиты Михалкова.

«Святейший передал Никите Сергеевичу в больницу святую просфору, из которой была вынута частица о его здравии», — подчеркнул в разговоре с РИА Новости глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В 2021 году Никита Михалков сообщил, что привился от коронавируса.

«Где тебя бахнет — Бог его знает, а раз так, то нужно вакцинироваться», — говорил режиссер.

Весной 2020 года в своей программе «Бесогон» Михалков заявлял, что основатель Microsoft Билл Гейтс под видом вакцинации хочет «чипировать» людей, чтобы «сократить человечество».