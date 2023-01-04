«Перегруз биополей Байдена и Путина, запрет всего развратного». Что пророчат россиянам в 2023 году

Предсказания Нострадамуса предрекают 2023 году крупную техногенную катастрофу и падение метеорита, а пророчества Ванги – очередную пандемию и установление нового мирового порядка. Далеко от известных «провидцев» не ушли и современные. Нумеролог, астролог и эзотерик рассказали «Газете.Ru», стоит ли ожидать ядерной войны, почему вероятно частичное возвращение к советским идеям, как политическая ситуация может стать лучше, если Байден уйдет с поста президента США, и как «Россия поведет мир в новую эволюционную эру».

Издание приводит суждения собеседников в ознакомительных целях и не настаивает на научности или достоверности их прогнозов.

Новая соцсеть и падение рождаемости

Как рассказала астропсихолог Ксения Есэна, несмотря на то, что 2023 год будет сложным, прогноз для россиян можно считать скорее благоприятным. И в первую очередь это касается политических событий, ведь их исход, по мнению астропсихолога, «был определен на планетарном уровне» еще в мае 2022.

«Ни ядерной войны, ни острых столкновений России с НАТО в новом году не будет, а до мая человечество будет находиться под судьбоносными энергиями небесной канцелярии. Однозначно можно сказать, что России будет проще, чем Западу, а все, что будет делаться по совести, ради справедливости и во имя любви до мая 2023 года, обязательно даст свои плоды. Тем, кто будет защищать слабых, и вовсе воздастся вдвойне», – утверждает Есэна.

Кроме того, эмоционально 2023 год будет легче предыдущего, но более напряженным с экономической точки зрения. А еще, считает астропсихолог, «миром по-прежнему будут править мужчины и мужские энергии». Как бы там ни было, женщинам же в 2023 году будет непросто: придется многое брать на себя и выполнять мужские функции.

«Тема женской силы обострится в мире, а многие женщины станут как мужчины – сильными, решительными, смелыми. Возможно, в связи с этим и с напряженной ситуацией в мире в том числе, рождаемость во многих странах упадет, а некоторые государства даже забьют тревогу на тему репродуктивного здоровья женщин. Новостей на эту тему стоит ждать к середине года», – рассказала астролог.

Между тем, даже несмотря на проблемы, в 2023 году людям захочется говорить и открываться, а коммуникация на всех уровнях будет успешнее, чем в 2022 году.

«Ушедший год заставил многих людей удалить свои соцсети, уйти в тень, замолчать. Многие закрылись в себе и своих переживаниях. В 2023 это изменится.

Возможно, появится новая социальная сеть, которая охватит большое количество людей», – полагает Ксения Есэна.

Также ее прогноз сулит тем, кто проживет ближайшие полтора года «по совести», вознаграждение в 2025 году, а общие «планетарные вибрации» призывают в первой половине года разобраться с любовью в сердце.

«Те, кто сумеют простить, договориться, признать свою неправоту, наладить разрушенное, убрать гордыню и выйти из постоянной драмы и страданий, во второй половине года получат мощнейший ресурс энергии и желание сделать рывок. Те, кто погрязнет в обидах, эгоизме, сплетнях, неумении ценить окружающее, во второй половине года будут лишь наблюдать за тем, как все хорошо получается у других», – заключила астропсихолог.

Никакой иностранщины и возвращение к советским идеям

По прогнозу чакролога (человек, который по дате рождения делает расчет и дает «описание энергетики и состояния чакр») и нумеролога Кристины Парфеновой, с точки зрения внешних энергий, год для России будет не простой, но продуктивный, а страна, что неудивительно уже сейчас, будет на слуху у всех и следующий год. И помочь в этом должны все те же «вибрации».

«По уровню вибраций – это год нашей страны. Поэтому рассчитывать на то, что он будет тихим, не стоит. Кроме того 2023 – год духовного пробуждения. Поэтому нас, возможно, ждут новые законы и правила внутри страны, направленные на традиционные ценности, цензуру, запреты всего иностранного и «развратного».

Кроме того, ожидает нас и возврат каких-то старых норм и правил, возможно, даже некоторые советские идеи и законы», – предрекает чакролог Парфенова.

Если говорить о спецоперации, то ее прекращения, по мнению «провидцев», ничего не предвещает. Более того, уверена нумеролог, после февраля-марта будет еще одна мобилизация. Допускает «эксперт» и переговоры двух стран, но они ни к чему не приведут.

«Весь год будет направлен на желание стран доказать что-то миру, поэтому, пока все не поймут и не раскаются, конца не будет. Внутри страны же будет укрепляться внутренняя идеология, патриотизм. Каких-то экономических кризисов тоже не будет, в этом случае та же динамика, что и в 2022 году. Сильный кризис стоит ожидать как раз после 2023 – поэтому в течение него стоит задуматься о реальной жизни, лучше всего беречь средства и выходить на стабильный доход», – рекомендует Парфенова.

Во всем виноваты двойки

Суждения своих коллег о том, что 2023 год будет чуть менее напряженным, поддержала консультант-нумеролог по системе «Идеал» Елизавета Красковская. Свой прогноз она основала на том, что в следующем году будет меньше негативных «двоек».

«Двойки несут в себе плотную физическую энергию, а при переизбытке, она превращается в напряжение и агрессию. Так, весь 2022 год был пропитан переизбытком энергий. Даже дата начала СВО на Украине состоит из одних двоек. Теперь, когда переизбыток двоек ушел, обстановка начнет немного утихать», – уверяет нумеролог.

Разрушительную энергию нумеролог обнаружила и в датах рождения двух противостоящих личностей – Владимира Путина и Джо Байдена.

«Если говорить о двойках как о качествах человека, то это физическая плотная энергия, биополе человека. В моей практике часто встречаются конфликты между людьми именно на фоне перегруза биополя, что мы и видим в отношениях Байдена и Путина. Их личное противостояние будет продолжаться до тех пор, пока они будут иметь эти отношения. Возможно, с уходом Байдена от власти в США ситуация в мире станет менее напряженной», – предположила Елизавета Красковская.

При этом, в 2023 году завершения СВО она не ждет.

Новая система мироустройства на обломках старого мира

Квантовый эзотерик и биоэнергетик, мастер духовной йоги из Сибири Мастер Вселена в свою очередь утверждает, что наступающий 2023 – это год смены тонких парадигм человеческой цивилизации и формирования нового мироустройства на обломках старого мира.

При этом, по ее словам, ждать каких-то значимых событий в переходном периоде декабря-января не стоит.

«Первая активность в окружающем мире начнется лишь в конце февраля, в полной мере проявившись в марте. Именно третий месяц станет кармическим близнецом 2023-го, в котором мы сможем наблюдать важные события, определяющие сам год», – предполагает эзотерик.

Как считает Мастер, в новом году окончательно проявятся политические и экономические группы, которые начнут формировать новую систему мироустройства, став правящей силой на ближайшие несколько десятков лет.

И решающую роль во всем этом, как патриотично прогнозирует биоэнергетик, сыграет именно Россия.

«Россию ожидает великое будущее, ведь именно наша страна поведет человечество в новую эволюционную эру, где развитие творческих и духовных сил станет во главу угла. И первые шаги в этом направлении будут сделаны именно 2023 году. Это означает, что нас с вами ждет поступательное возрождение нравственности, традиционных ценностей и верного мировоззрения, а освещать путь всему человечеству будет именно Россия», – отметил Мастер.

Что касается конца спецоперации, в соответствии с прогнозом мастера духовной йоги, в 2023 году она не кончится и будет продолжаться ровно до той поры, пока Запад не утратит силы и возможности «подкармливать» этот конфликт.