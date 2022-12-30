Вспомнить все. Как поменялась ИТ-сфера в 2022 году

2022 год потребовал серьезных изменений во всех сферах жизни, особенно в ИТ-секторе. Россияне столкнулись с новыми угрозами, которые в одних случаях нуждались в оперативном правовом решении, а в других – пересмотре уже действующих законов для повышения их эффективности. Подробный обзор с комментариями экспертов – читайте в материале «Газете.Ru».

ВКонтакте с государством

Новостные молнии и кричащие заголовки в лентах соцсетей стали одной из отличительных особенностей этого года. Вопрос об оперативном получении достоверной и официальной информации в таких условиях встал особенно остро. Именно поэтому в сентябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому органы власти, суды, органы местного самоуправления и подведомственные им организации обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Эти требования уже вступили в силу с 1 декабря. Закон призван упростить гражданам доступ к информации о деятельности госорганов: комментариям по актуальным вопросам, отчетам о мероприятиях и контактным данным, включая номер телефона и адрес электронной почты.

Помимо этого, законом вводится прямой механизм взаимодействия между соцсетями, страницами органов власти и сайтом «Госуслуги» – граждане смогут сразу же перейти на соответствующий портал.

Как отметил начальник отдела по развитию госпабликов АНО «Диалог Регионы» Денис Зацепин, 2023 год для госпабликов стал годом работы над качеством: качеством публикуемых материалов, работы в комментариях, разнообразии в форматах публикуемого контента.

«В 2022 году благодаря принятию закона большинство органов власти и учреждений, которые никогда не работали в соцсетях, начали массово создавать госпаблики. Это привело к значительному росту официальных площадок в соцсетях – с 65 тысяч в начале года до 166 тысяч под конец. Хорошо, создали, а дальше что? Вот здесь и начинается основная работа: что публикуем, кто публикует, как часто, кто делает контент для госпаблика?

Ответы на эти вопросы уже есть, осталось внедрить это в работу каждого органа власти и подведомственного учреждения. Благодаря закону о госпабликах мы сейчас становимся свидетелями исторического события для всего сектора госдиджитал. Теперь власть всех уровней не только должна быть представлена на привычных гражданам площадках, но и делать эту работу – коммуникацию в социальных сетях – качественно», — сказал эксперт.

Он считает, что особое внимание по развитию госпабликов в 2023 году, кроме самого качества, стоит уделить мотивации сотрудников, которые их ведут. «Где-то это отдельный специалист, а часто это сотрудник, который совмещает обязанности. Важно, чтобы у администратора госпаблика было достаточно мотивации и квалификации вести эту работу. И для решения этой задачи потребуется вовлечение не только федерального центра, но и конкретного руководителя этого специалиста, который должен обеспечить должную мотивацию», — добавил Зацепин.

Нести ответ за фейки

Массовое распространение фейков, которое особенно усилилось с началом специальной военной операции, стало настоящим вызовом для российского общества и государства. Тем не менее, законодательное ужесточение ответственности за распространение фейков началось еще в 2020 году, во время пандемии COVID-19. Так, с 1 апреля 2020 года публикация недостоверной информации может обернуться не только административным, но и уголовным делом.

В 2022 году антифейковое законодательство пополнилось еще одним положением – публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн рублей. Кроме того, президент России Владимир Путин, 4 марта 2022 года, подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским санкциям.

Руководитель Рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич считает, что полезные уроки были извлечены из пандемии, когда фейки шли в основном от частных лиц.

«Но особенностью этого года стало большое количество именно спланированных компаний по дезинформации. Своевременно принятые в марте меры помогли избежать еще большего наплыва лжи. И позволили с уверенностью констатировать, что основная волна фейков шла из-за рубежа, а активно помогали в ее распространении западные платформы», — заявил он, напомнив о необходимости проверки фактов и источников, чтобы не повестись на удочку ложной информации. Также, уверен Малькевич, не стоит поддаваться эмоциям и панике.

Защита персональных данных

Год ознаменовался многочисленными дискуссиями на тему безопасности персданных россиян и противостоянию их утечкам. Сам закон, затрагивающий проблему, был принят еще в конце 2020 года. Благодаря нему граждане официально получили право требовать удаления своих персональных данных от любых площадок и сервисов.

В этом году появился ряд немаловажных дополнений. Так, в июле президент Владимир Путин принял поправки в закон «О персональных данных», которые ввели обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти.

Кроме того, с 1 сентября этого года операторы должны уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных. Также закон внес изменения в правила трансграничной передачи персональных данных. Новый порядок будет применяться с 1 марта 2023 года.

Отрасль активно обсуждает ужесточение ответственности за утечку персональных данных, в частности оборотных штрафов. Сегодня размеры взысканий за утечки настолько малы, что компаниям бывает проще просто заплатить штраф, чем вкладываться в инфраструктуру и безопасность.

По мнению преподавателя Moscow Digital School Олега Блинова, обязательное уведомление регулятора об утечках можно считать безусловно позитивным шагом в регулировании персональных данных. «Это создает стимул компаниям инвестировать в безопасность, чтобы не попасть «на радар» регулятора. В следующем году хотелось бы увидеть переориентировку деятельности РКН с проверок формы документов на внимание к содержанию», — добавил он.

В пример Блинов привел новую редакцию закона, которая обязует компании оценивать ущерб для субъектов в случае нарушения закона. «Но РКН уже сам провел градацию рисков и обязал компании только принять внутренние документы, которые этот риск фиксируют. Вместо этого хотелось бы, чтобы компании после оценки рисков проактивно предпринимали действия по снижению рисков до допустимого уровня», — сказал эксперт.