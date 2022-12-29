Змеи, карты и фото президентов. Как гадают на ход конфликта вокруг Украины

Перуанские шаманы предсказали, что конфликт между Россией и Украиной завершится к августу 2023 года, пишет агентство Reuters. Шаманы провели ежегодный обряд, в котором поприветствовали наступающий год. В обряде они использовали портреты президентов России и Украины, а также змею, цветы и благовония. В конце года многие астрологи и предсказатели высказываются о будущем России и Украины. «Газета.Ru» собрала их прогнозы.

Военные действия между Россией и Украиной могут закончиться уже в 2023 году, мирный договор могут подписать к концу лета. Об этом пишет Reuters со ссылкой на предсказание группы шаманов и целителей.

Шаманы в Перу проводят церемонию очищения каждый год в конце декабря. Новогодний ритуал проходит на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме. В этот раз на церемонии шаманы использовали благовония, цветы, змею и фотографии президентов России и Украины.

«Все это успокоится. Мир и умиротворение придут. Это то, что мы видели», — рассказал агентству шаман Клеоф Седано. Он предсказал, что мирный договор подпишут к августу.

Шаманы также предсказали многочисленные стихийные бедствия в грядущем году, отмечает Reuters. По их прогнозам, в Северной Америке может произойти землетрясение.

Предсказание астролога

Агентство РИА Новости спросило у астролога Тамары Глобы развернутый прогноз на 2023 год. Она не согласна, что военные действия прекратятся в следующем году. По ее словам, конфликт продлится до 2024 года, но завершится все резким противостоянием, а потом переговорами.

«И как внезапно завершилась пандемия, так же внезапно могут прекратиться и военные события. И последует новый период», — сказала астролог.

Она также считает, что «поворотным моментом для России и мира станет середина 2023-го». «В конце октября рухнут многие договоренности, которые складывались в течение последних восьми лет», — заявила Глоба.

Она утверждает, что из ее прогноза «сбывается примерно 85-95 процентов».

В интервью Надежде Стрелец астролог назвала зимний период и раннюю весну временем важных событий для всех россиян.

«Велика опасность терактов. Нужно быть осторожнее во всем. Некоторые люди готовят тревожный чемоданчик, и он может пригодиться в каких-то моментах, например, когда будет гаснуть свет. У нас это тоже может произойти», — утверждает астролог.

Конец года для России она назвала новым периодом напряженности. Однако, по ее мнению, в это время возникнет возможность для переговоров: «Не мы будем искать возможности переговариваться, а к нам с этим придут, чтобы найти с союз».

Также Тамара Глоба заверила, что масштабной ядерной войны не будет.

«Если будут какие-то утечки ядерные, это возможно, но вот того, что друг друга все закидают бомбами, нет. Я просто вижу, что жизнь есть», — сказала астролог.

Предсказания на телевидении

На российском телевидении приглашенные астрологи, тарологи и экстрасенсы тоже высказываются о будущем России и Украины. Телеведущий Андрей Малахов пригласил их на программу «Прямой эфир» от 24 ноября.

«В январе прессинг уйдет. А в феврале он придет снова. Март будет крайне поворотным: с одной стороны, будут предлагаться различные варианты договоренностей. С другой стороны, в них будут провокационные вещи, и нам важно на них не пойти. Историческая страница буквально перелистывается», — сказала в эфире астролог Светлана Драган.

Предсказательница также предрекла «старт развала НАТО» весной 2023 года и разделение США.

Итальянский таролог Джованни Пелосини тоже сделал свое предсказание для России и Украины, назвав март 2023 года важным «для всего мира». По его словам, «карта таро, выпавшая для России, очень положительная».

«Когда я смотрю астрологическую карту Украины, я вижу, что завершение этого исторического периода состоится очень поздно – в августе 2029 года. Украина пройдет трудные моменты и восстановится», — сказал он.

В августе 2022 года опрос сервиса «Работа.ру» показал, что почти треть россиян изучают астрологические прогнозы при принятии важных решений. Часть из них, ориентируясь на звезды, даже готовы изменить карьерные планы или отказаться от крупной сделки. 13% респондентов хотя бы раз делали себе персональный прогноз у астролога, а 2% делают это регулярно.

Что о военных действиях говорят политики

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что конфликт на Украине может завершиться в 2023 году.

«Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», — сказал Зеленский.

Он призвал украинцев сохранить общее понимание национальных целей, а именно восстановление страны, возвращение граждан домой, открытие новых возможностей для Украины в мире.

В интервью журналу Economist Зеленский заявлял, что единственным способом завершить боевые действия дипломатическим путем является отвод российских войск на границы 1991 года (чтобы Донбасс и Крым были в составе Украины).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, говоря о планах на 2023 год, заявлял, что военная операция будет продолжаться, пока все поставленные задачи не будут выполнены. В Кремле отметили «существенное продвижение» в демилитаризации Украины. В конце июня президент России Владимир Путин предложил не говорить о сроках окончания военной операции.