Давайте рассмешим Бога

Делая в прошлом году где-то прогноз на год уже уходящий, я, помнится, сказал, что предновогодние прогнозы – жанр самодостаточный. Все их делают. Они никогда практически не сбываются, но никто потом, год спустя, о них уже и не вспоминает, как правило: кто там что прогнозировал насчет курса рубля или цены на баррель нефти. Разве что сбываются прогнозы насчет того, кто победит на выборах в России. Это как раз легче всего. Однако я не думал, что прогноз от прошлого декабря не сбудется настолько. И никто не думал. Зато в этом сам по себе плане постулат насчет «несбычи» предновогодних гаданий – абсолютно правильный. Так что продолжаем продолжать. В робкой надежде на то, что по части предсказаний «самой гадости» будет полный пролет. Согласно также известному принципу (он-то как раз работает железно), что если хочешь насмешить Бога, то расскажи ему о своих планах. Итак, пусть послушает…

Традиционные «экономические вопросы» на сей раз даже в самой своей постановке – вторичны. Какой будет курс рубля или цена нефти? И то, и другое во многом зависит от хода военного конфликта на Украине, а тот, в свою очередь, будет уже влиять на мировую экономику. Может, уже вообще никаких цен не будет. Ни на что… Или в порядке валютного регулирования ЦБ введет, по факту, несколько курсов: будет один официальный для согласованных экспортно-импортных операций, и будут курсы «черного» и «серого» рынка. Однако я пока не верю, что покуда экономической политикой рулит нынешняя команда в правительстве и ЦБ, то она совершит сколь-либо радикальный отход от основных принципов рыночной экономики в пользу военно-мобилизационной. Президент тоже пока не выказывал таких намерений. Именно благодаря худо-бедно работающему рынку российская экономика проявила относительную устойчивость против санкций в утекающем году.

Наступающий год, судя по всему, будет труднее. Накопленным эффектом скажутся действия санкций. По мере исчерпания запасов запчастей и ресурса импортного оборудования, много будет зависеть от того, удастся ли наладить параллельный импорт. Создать собственные замещающие высокие технологии быстро явно не получится.

Особенно остро может встать вопрос в авиации, но не только там. Также многое будет зависеть от ретивости самих санкционеров – насколько тщательно они будут закрывать лазейки и применять карательные вторичные санкции. Тут может быть некоторый простор для тайных договоренностей, но пока по очень частным вопросам. Типа известной «зерновой сделки»: экспорт зерна из Украины в обмен на послабления для российских экспортеров продовольствия и удобрений. Аналогичные форматы могут, теоретически, появиться в отношении других позиций нашего экспорта, играющих важную роль в мировой экономике. Частичное ослабление каких-то (но не самых важных) санкций возможно в связи с замораживанием конфликта.

Простому обывателю, как правило, цифры роста или падения ВВП мало что говорят. Разве что «будет хуже» или «будет лучше». Он судит по своей работе – будут заказы, объемы, продажи или нет. Сократят ли штат (и тебя самого), будет ли чем платить за учебу или ипотеку.

Последнюю продлили, но это скорее в пользу стройкомплекса (но и рабочих мест тоже), чем про конкретного ипотечника. Который в реальности имеет дело с повысившимися ценами на новостройки (минимум на треть за два года). Постепенное сдувание пузыря на рынке недвижимости, скорее, будет в пользу сдерживания дальнейшего роста цен.

Самый пессимистичный прогноз по ВВП – падение на 8% в первом квартале, потом, в течение года – 2-4%. Самый оптимистичный – нулевой рост в среднем за год. Однако если вы работник, скажем, автосалона, то вам это мало поможет, если кроме «Лады» и китайского автопрома продавать станет нечего. Или если в вашем городе люди начнут экономить на походах в рестораны и увеселительные заведения, а вы там работаете. Или в торговом центре, а он закрылся. Я, кстати, думаю, что нынешняя ситуация лишь ускорит смерть огромных ТЦ как явления. Она идет по всему миру, вне зависимости от всяких СВО. Люди просто стали больше покупать всего в интернете. В нашем же случае еще и кинотеатры в ТЦ пустуют.

Инфляция, в отсутствие новых шоков (хотя трудно придумать нечто еще более «шокирующее») расти не будет, скорее пойдет на спад. Вопреки традиционным тенденциям «мирного времени», менее благополучные слои населения пострадают на сей раз меньше, чем средний класс и выше. Первые в меньшей степени зависят от импорта, который, если частично возобновится, то сильно подорожает. А вот отечественная еда, на которую бедные тратят половину или даже больше своих доходов, дорожать сильно не будет. К тому же власти продолжат в наступающем году точечную поддержку малообеспеченных, деньги на это пока есть. Рубль не рухнет, полагаю, ниже 100 за доллар, скорее стабилизируется в районе 70-80 при условии сохранения нынешних тенденций.

В общественно-политической сфере продолжатся тенденции, продиктованные спецификой текущего момента. Время военных спецопераций – это не время оттепелей. Что по части новых запретов придумают наши законотворцы, предсказать трудно, но 1937 год вместо 2023-го не настанет точно.

К тому же вспомним незабвенного Карамзина: жестокость законов компенсируется необязательностью их исполнения. При этом в условиях «спецоперационного времени» много где чего «дисциплинированно подтянется». Состояние «общего стрема» отчасти тому способствует. Хотя….

Закроют ли границы? Некоторые симптомы к тому есть, отчасти ожидаемые. Когда лишили во многом права свободного выезда силовиков, то было понятно, что долго они в одиночестве не останутся. И вот момент – и повод – настал. Будут, уверен, нарастать трудности по части свободы путешествий, особенно в «недружественные страны», для работников сначала госучреждений и госкорпораций. Прежде всего для среднего звена и выше. Но этим работникам тоже станет обидно. И обида перейдет на подчиненных. Скорее всего, инициатива по этой части будет спущена «на места» – по месту работы и региональным властям. На федеральном уровне объективно необходимо будет (частичная мобилизация это показала) усилить эффективность воинского учета, что неизбежно потребует не только его оцифровки, но и увязки с правом выезда из страны для военнообязанных в той или иной форме. Пока лично мне не верится в полномасштабное опускание «железного занавеса» (не хотелось бы ошибиться). Но российским охранителям в этом плане сильно помогают и делают за них часть работы западные экс-партнеры, многие из которых не желают видеть у себя ни «хороших» русских, ни тем более «плохих». В этом направлении мы, похоже, отъездились надолго.

По главному вопросу. Закончится ли СВО в 2023 году? Доводилось видеть прогнозы, согласно которым после попытки «решающего наступления» весной и в зависимости от его результатов конфликт перейдет в фазу «замороженного», что лучше, чем активные масштабные военные действия. Может, и лучше, но явно дольше. Такие прогнозы мне представляются чересчур оптимистичными. Честно говоря, пока не просматривается перспектив окончания – или даже глубокой «заморозки» с прекращением огня – военных действий на Украине в 2023 году. Не говоря о мире, который прочным бывает лишь тогда, когда на момент своего заключения он устраивает обе стороны. Иначе это не мир, а передышка перед следующим неизбежным столкновением (см. историю карабахского конфликта, например). Но что тут может «устроить обе стороны»? Нет ответа.

Запад продолжит – притом по нарастающей – поставлять оружие Украине. Найдутся и деньги – это уже политическое, а не экономическое решение. А там сколько ни плати – не переплатишь.

Однако, если об оружии, то не в таких объемах и не такого уровня, чтобы ВСУ, по западным расчетам, условно, «взяли Крым», а ровно столько, сколько надо, чтобы продолжать сопротивление, изматывая российские войска, – так, думаю, это видят там. Рано или поздно, но скорее поздно, я допускаю вмешательство в военный конфликт непосредственно НАТО (или отдельных его стран, но не американцев), начиная с установления «бесполетной зоны» над всей Украиной или западной ее частью и кончая размещением воинского контингента, который, разумеется, назовут миротворческим. Произойдет ли это уже в 2023 году? Возможно, да, хотя маловероятно. Все будет зависеть от ситуации на поле боя. Политически Запад не готов к поражению Киева, хотя, судя по всему, не очень хорошо себе представляет, как могла бы выглядеть его «победа» и, соответственно, «желаемое поражение Москвы» – так чтобы это не накрыло медным тазом весь остальной мир.

Вот в этой последней, увы, мрачноватой, части совсем не новогоднего этого предновогоднего прогноза мне особенно хотелось бы ошибиться. Или чтобы тогда уж следующий год был не 2023-м, а сразу 2033-м. Когда все точно станет хорошо. А оно именно и станет. Поскольку из истории нашей страны известно, что у нее всегда было славное прошлое, головокружительно-прекрасное будущее, и только текущее уныло настоящее порой сильно досаждало «временными трудностями».

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