Здравоохранение, образование, демография и многое другое: какие нацпроекты в этом году реализованы по полной программе

Владимир Путин в Кремле во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в формате видеоконференции, 18 июля 2022 года

На экспорт

В уходящем году России удалось не только сохранить, но и нарастить портфель финансирования экспортных проектов с использованием инструментов национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Так, общее количество экспортеров за 8 месяцев 2022 года выросло на 1 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 55 тысяч, а число женщин-экспортеров в России за тот же период увеличилось на 8 процентов и достигло почти 10 тысяч.

При этом в 7,5 раз увеличилось количество услуг цифровой платформы «Мой экспорт», а число зарегистрированных на ней пользователей выросло до 12 тысяч. Остается добавить, что отечественной экономике в 2022 году удалось удержать планку прошлого года по объему экспорта несырьевых неэнергетических товаров в стоимостном выражении. Российский экспортный центр поддержал более 16 тысяч компаний. А сами предприятия оперативно переориентировались на работу с дружественными странами.

Производительность

Национальный проект «Производительность труда» направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Всего за три года реализации нацпроект охватил 78 регионов России, 4200 предприятий и 1,5 миллиона работников. Это 10 процентов от общего числа аналогичных предприятий в базовых несырьевых отраслях. Одна из целей проекта – обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год или более 20 процентов к 2024 году.

За 2019-2021 годы 2300 компаний, которые прошли через нацпроект увеличили свои доходы на 61 миллиард рублей. Это в 4,5 раза больше, чем государство инвестировало в нацпроект за тот же период.

В цифре

Президент Владимир Путин определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей страны. Для ее достижения в 2022 году в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» правительством совместно с регионами и бизнесом проделана большая работа: перевод госуслуг в цифровой формат, внедрение электронного документооборота, формирование в субъектах штабов по кибербезопасности.

Если говорить в цифрах, то- 76 тысяч социально значимых объектов подключены в этом году к интернету, более 170 социальных услуг переведено в электронный вид, свыше 76 тысяч человек приступили к обучению по проекту «Цифровые профессии», 100 миллионов граждан с подтвержденной учетной записью зарегистрировано на портале Госуслуг, к онлайн-каталогу «Цифровой образовательный контент» подключились свыше 1,7 миллиона школьников и студентов, а представители малого и среднего бизнеса приобрели более 600 тысяч лицензий на отечественное ПО на сумму 1,8 миллиарда рублей.

Предпринимательская инициатива

В 2022 году по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» продолжилось создание инфраструктуры поддержки бизнеса на региональном и муниципальном уровнях. В дополнение к 84 центрам «Мой бизнес», открытых в региональных столицах, создано более 443 муниципальных отделения. Повысилась доступность финансовых ресурсов для предпринимателей, активно реализуется программа льготного кредитования. По данным на 15 декабря 2022 г. по программе 1764 заключено 50,9 тысячи кредитных договоров на сумму 459,8 миллиарда рублей. Объем поддержки МСП, установленный нацпроектом на 2022 год, составил 572,4 миллиарда рублей.

Благодаря национальному проекту выросло количество субъектов МСП и на 10 декабря их число составляет 5,969 миллиона, что на 130 тысяч больше, чем в декабре 2021 года.

Магистраль

В ходе реализации нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» идет системное развитие объектов железнодорожной инфраструктуры регионов России, реконструируются и вводятся в эксплуатацию важнейшие региональной объекты аэропортовой инфраструктуры, идет строительство и развитие морских портов и железнодорожных подходов к ним.

Только в этом году в рамках нацпроекта прирост производственной мощности морских портов составил 31,2 миллиона тонн, объем перевозок грузов в акватории Севморпути – 32 миллиона тонн, суммарная провозная способность БАМа и Транссиба составила 144 миллиона тонн различных грузов в год, а суммарная провозная способность участков на подходах к морским портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов – до 125,1 миллиона тонн и 145,6 миллиона тонн соответственно.

В гости

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» - самый молодой нацпроект, реализация которого стартовала в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина. И он уже показывает хорошие результаты. В рамках нацпроекта в 2022 году поддержано более тысячи предпринимательских инициатив из 45 регионов. Субсидию получили и 190 проектов по строительству модульных отелей общей вместимостью более 3 тысяч номеров.

«Системный подход позволил нам увеличить внутренний турпоток почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 11 месяцев текущего года он составил 56,5 миллиона поездок», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В науке

В рамках Десятилетия науки и технологий и нацпроекта «Наука и университеты» в этом году по всей стране было создано более 200 молодежных лабораторий, обновлена приборная база 204 научных организаций в 36 регионах страны. Кроме того, запущен дальневосточный трек программы развития вузов «Приоритет 2030». Гранты получили 8 университетов.

Правительство продолжает выполнять поручение президента и по строительству кампусов мирового уровня. Проекты в 8 регионах уже реализуются, в этом году чиновники выбрали еще 9 заявок от субъектов на создание студенческих городков. Нацпроект направлен на повышение привлекательности российской науки и высшего образования, чтобы Россия вошла в десятку ведущих стран мира, ведущих разработки в приоритетных областях научно-технологического развития.

В городе

«Мы уже побили рекорд по вводу жилья! За 11 месяцев введено 93,3 миллиона квадратных метров, что больше, чем за весь прошлый, рекордный, год», – поделился годовым результатом нацпроекта «Жилье и городская среда» заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Благодаря реализации проекта во всех регионах страны благоустраиваются общественные и дворовые территории.

Цели национального проекта «Жилье и городская среда» к 2030 году: предоставить возможность улучшения жилищных условий не менее 5 миллионам семей ежегодно; строительство не менее 120 миллионов квадратных метров жилья в год, улучшение городской среды в 1,5 раза, расселение из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, порядка 500 тысяч человек, а также признанного таковым после 2017 года.

Экология

Для комплексного улучшения экологической обстановки, повышения качества жизни и здоровья россиян в 2019 году стартовал национальный проект «Экология». «Уже сегодня благодаря построенным и введенным в стране 194 объектам обращения с бытовыми отходами, мы теперь перерабатываем почти 5,5 миллиона тонн отходов, а сортируем – больше трети отходов – это 19 миллионов тонн, – говорит вице-премьер Виктория Абрамченко. – Экологический эффект от мероприятий, которые завершены по итогам 2022 года, уже позитивно отразились на качестве жизни более 15 миллионов россиян».

До конца 2022 года ожидается рекультивация 57 свалок в границах городов, 18 из которых – в 2022 году, ликвидация 74 объектов негативного воздействие на окружающую среду, обработку и сортировку проходят 50 процентов отходов.

На дороге

В 2022 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в регионах страны отремонтировано более 16,8 тыс. км автодорог, уложено более 134 млн кв. метров дорожного покрытия, установлено порядка 233 тысяч дорожных знаков, более 2,3 млн метров барьерного и 284 тыс. метров пешеходного ограждения, порядка 2,3 тыс. светофоров и более 653 тыс. метров стационарного освещения, вдоль дорог обустроено более 1,7 млн метров тротуаров.

«Уже можно подвести некоторые итоги этого года. Он станет, безусловно, рекордным по объёмам укладки асфальта на региональных и местных дорогах – это порядка 165 миллионов квадратных метров. В прошлом году тоже было немало – где-то 162 миллиона квадратных метров. В этом году небольшое, но всё-таки движение вперёд, и оно заметное. Особенно оно важно для региональных и местных дорог», – отметил Владимир Путин во время церемонии открытия ряда новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры 13 декабря.

Ключевая цель национального проекта – повышение качества жизни населения. Именно поэтому при планировании дорожных работ особое внимание уделяется участкам, ведущим к социально значимым объектам — это учреждения здравоохранения, центры социальных услуг, детские образовательные и досуговые учреждения — и туристическим объектам.

Демография

Самая известная и весомая мера поддержки национального проекта «Демография» – это материнский капитал. В 2022 году его сумма составила 524,5 тыс. руб. на первого ребенка и 693,1 тыс. руб. на второго. А если семья уже получала маткапитал, то доплата на второго – 168,6 тыс. руб. Всего в 2022 году Более 770 тысяч семей получили сертификат на материнский капитал и 1 миллион 56 тысяч семей распорядились им. Также в этом году более 1,2 млн семей получают выплату до трех лет на первенца, 695,3 тыс. семей – на третьего и последующих детей.

В 81 регионе открыты гериатрические центры: 7199 гериатрических коек в отделениях медицинских стационаров, 1107 гериатрических кабинетов и 1617 врачей-гериатров работают в регионах. В 34 регионах реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и гражданами с инвалидностью.

Культурные люди

Национальный проект «Культура» – это три крупных федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Каждый из них направлен на то, чтобы сделать культуру доступнее для всех жителей страны, в том числе тех, кто живет в отдалённых городах и селах.

Итоги года впечатляют: по модельному стандарту обновлены 224 библиотеки, капитально отремонтированы и реконструированы 124 детские школы искусств, 280 учреждений получили музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Открыто 80 виртуальных концертных залов. Курсы повышения квалификации прошли 39 900 тысяч работников культуры. Реконструированы, отремонтированы или построены 194 Дома культуры, а отдаленные населенные пункты получили 64 автоклуба.

Здоровые люди

Национальный проект «Здравоохранение» – один из ключевых национальных проектов России, благодаря которому медицинская помощь становится более доступной для жителей страны, улучшается качество медицинских услуг.

На конец 2022 года открыто 1761 фельдшерско-акушерский пункт и врачебная амбулатория, поставлено 1 324 передвижных медицинских комплексов, которые осуществили более 101,5 тысяч выездов и обеспечили осмотры более 3 млн человек. Построено и реконструировано более 360 объектов первичного звена здравоохранения, более 1 800 объектов капитально отремонтированы. Туда поступило свыше 55 тыс. медицинского оборудования и более 11,1 тыс. единиц автотранспорта. Завершено оснащение (переоснащение) медоборудованием 538 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в которых введено в эксплуатацию более 15,2 тыс. единиц медицинского оборудования.

Образованные люди

Основная задача национального проекта «Образование» - обеспечение равного доступа детей к качественному общему образованию, отвечающему современным требованиям, вне зависимости от места проживания и социального статуса ребенка.

В 2022 году к учебному году свои двери открыла 71 новая школа. На начало ноября 2022 года открыто более 12 тыс. центров «Точка Роста» в малых городах и селах, 637 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновили материально-техническую базу, в 4198 школах сельской местности и малых городов обновлены условия для занятий физической культурой и спортом. Открыты 60 региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей Мини-Сириус, заработали 224 детских технопарка Кванториум, 30 центров «Дом научной коллаборации», 190 центров цифрового образования детей ИТ-куб. Более 150 тыс. студентов приступили к обучению по программам «Профессионалитета» в 71 образовательно-производственном кластере, созданном в 43 регионах страны.