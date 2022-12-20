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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 300-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 300-й день

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Военная подготовка военнослужащих на Запорожском направлении

Военная подготовка военнослужащих на Запорожском направлении

Константин Михальчевский/РИА Новости
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об отсутствии света на территории Суземского района после обстрела, пострадавших нет. Владимир Путин назвал обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложной. МИД России обвинил ЕС в попытке «скрыть причастность к преступлениям» на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:52

Бюджетный законопроект на $1,7 трлн внесен в Конгресс США, он предполагает выделение $44,9 млрд в качестве помощи Украине, пишет Reuters.

9:44

Отряды ВСУ, дислоцирующиеся в Артемовске (Бахмуте), приступили к целенаправленному уничтожению уцелевших жилых домов и социальных объектов, утверждает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинские подразделения начали прибегать к тактике выжженной земли, нанося удары по уцелевшим жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артемовска», — сказал он, ссылаясь на данные, полученные от разведки ЛНР.

9:35

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник внес на рассмотрение Народного совета ЛНР проект новой конституции республики, пишет «Коммерсантъ».

Документ планируется принять в оставшиеся до новогодних праздников две недели, однако его содержание до сих пор не афишируется.

«По регламенту есть определенная процедура, где-то до 25–26 числа [рассмотрим]», — рассказал изданию спикер парламента и секретарь луганского отделения «Единой России» Денис Мирошниченко.

9:23

Кадры боевой подготовки экипажей танков Т-90 «Прорыв».

9:17

9:12

Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается сложной, в городе по-прежнему происходят экстренные отключения электроэнергии, сообщило украинское издание Klymenko Time.

В своем Telegram-канале оно уточнило, что «графики стабилизационных отключений не действуют».

В то же время в Одессе, как сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, после долгого перерыва из-за дефицита электроэнергии 20 декабря выходит на маршруты электротранспорт.

9:06

❗️Трасса Горловка — Ясиноватая временно перекрыта для движения в связи с массированным обстрелом со стороны ВСУ, заявил мэр Горловки.

9:02

Кадры боевой подготовки мобилизованных разведчиков ВДВ.

8:54

В Донецке, по сообщениям очевидцев, после обстрелов обрушились три этажа больницы имени Калинина. Об этом пишет украинское издание «Страна».

О погибших и пострадавших не сообщается.

8:48

МВФ принял программу помощи в привлечении средств для Украины.

Четырехмесячная программа МВФ не предусматривает выделения новых траншей, но должна поспособствовать привлечению финансирования из внешних источников. В декабре фонд сообщал, что предоставил Киеву $2,7 млрд экстренной помощи.

8:43

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС Украины вытесняются в частный сектор Марьинки.

8:37

8:31

Владимир Путин призвал спецслужбы «оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов».

Об это он заявил, когда обращался к контрразведчикам по случаю Дня работника органов безопасности. Президент РФ также призвал спецслужбы «более решительно действовать» в защите информационных ресурсов, борьбе с преступлениями в сфере экономики и противодействии коррупции.

8:26

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в использовании на Украине иранских дронов.

8:21

Эстония планирует передать Украине медицинские мобильные амбулатории.

Эстония также заявила, что может приобщиться к развитию медицинской инфраструктуры там, где она была разрушена.

8:17

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный попросил президента Украины Владимира Зеленского подписать закон, который ужесточает наказание за невыполнение приказа украинскими военными.

«Сегодня я вынужден поднять достаточно сложную тему — усиление ответственности за самовольный уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольный уход с поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной радой, и прошу президента подписать закон», — заявил Залужный.

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8:12

МИД России обвинил ЕС в попытке «скрыть причастность к преступлениям» на Украине. Так ведомство прокомментировало инициативу ЕС о создании трибунала по Украине.

«Создание такого «трибунала», правильнее говорить – псевдотрибунала, без участия нашей страны и ее согласия является юридическим нонсенсом, его «вердикты», если до них все-таки дойдет, мы никогда не признаем», — заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Европейская комиссия в конце ноября предложила создать специальный международный трибунал по Украине под эгидой ООН.

8:07

Обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, подразделения органов безопасности должны сделать все для максимального обеспечения безопасности, заявил Владимир Путин.

8:04

Под обстрел с украинской стороны попала территория Суземского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам», — написал он.

Богомаз позднее уточнил, что из-за обстрела в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 300-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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