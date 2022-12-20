Военная операция РФ на Украине. День 300-й

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Врио главы ЛНР Леонид Пасечник внес на рассмотрение Народного совета ЛНР проект новой конституции республики, пишет «Коммерсантъ».

Документ планируется принять в оставшиеся до новогодних праздников две недели, однако его содержание до сих пор не афишируется.

«По регламенту есть определенная процедура, где-то до 25–26 числа [рассмотрим]», — рассказал изданию спикер парламента и секретарь луганского отделения «Единой России» Денис Мирошниченко.