«Самый серьезный ущерб здоровью». В России растет заболеваемость гриппом H1N1

Вирус гриппа пришел в Россию «всерьез», причем речь идет об одном из самых тяжелых вариантов — H1N1 (так называемый «свиной грипп»). Вирус выявили уже в 74 российских регионах. Минздрав призвал россиян снова надеть маски и заверил, что все имеющиеся в стране вакцины от гриппа защищают от H1N1. О вирусе, который способен причинить «самый серьезный ущерб здоровью» — в материале «Газеты.Ru».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом году в Россию пришел самый опасный вариант гриппа — вирус гриппа А (H1N1). Он способен нанести серьезный ущерб здоровью заболевшего.

«Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А (H1N1)... [Этот вирус] вызвал пандемию 2009–2010 года», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

H1N1 обладает высоким потенциалом распространения, нередки летальные исходы в группе пожилых и людей с пониженным иммунитетом.

По словам главы ведомства, минимальный инкубационный период для появления симптомов может составлять от нескольких часов до семи дней.

При этом и свиной грипп, и коронавирус, и другие респираторные инфекции начинаются одинаково: у больного возникает общее недомогание, повышается температура. «Нет специфических симптомов. Все симптомы примерно одинаковые», — заключила Попова.

Система здравоохранения России, по ее словам, готова к росту числа заболевших. Пациентам рекомендуется не пытаться диагностировать и лечить заболевание самостоятельно, а сразу же обращаться к врачу.

Повышенный уровень

Свиной грипп был выявлен уже в 74 регионах России, заявили в Роспотребнадзоре.

Повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей отмечается и в столице. Особенно заболеваемость распространена среди взрослых и среди детей 7–14 лет.

Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, наиболее эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация.

В школы разосланы письма с требованием отправлять весь класс на дистанционное обучение, если болеют более 20% учеников.

Три волны

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее спрогнозировал в нынешнем эпидемическом сезоне три волны заболеваемости гриппом. По словам специалиста, в настоящее время идет первая волна, вторая ожидается после новогодних праздников, а третья — в конце февраля.

«У каждого вида гриппа свой иммунитет. Гриппом можно болеть по несколько раз. Четырехвалентная вакцина защищает от основных штаммов», — отметил Тимаков.

По его мнению, текущий подъем заболеваемости пойдет на спад через две-три недели.

Маски и вакцины

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Дефицита лекарств против гриппа в российских аптеках нет, подчеркнул также министр.

По словам Мурашко, все российские вакцины против гриппа эффективны в том числе и против варианта H1N1.

«Вакцины, которые предлагаются в этом сезоне, они содержат как раз все профилактические компоненты для штамма H1N1, поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна», — резюмировал Мурашко.