«В окно увидел, что разворотило второй этаж». Подробности взрыва в Нижневартовске

Несколько этажей многоквартирного пятиэтажного дома на улице Мира в Нижневартовске частично обрушились после взрыва. Жертвами ЧП стали шесть человек, еще 15 жильцов пятиэтажки получили травмы и ожоги. По предварительным данным, взорвался газовый баллон, который был неправильно установлен. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», разбор завалов продолжается. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Многоквартирный жилой дом в Нижневартовске частично обрушился в результате взрыва, погибли шесть человек. ЧП произошло по адресу: улица Мира, 6А.

Как сообщает UGRA-NEWS со ссылкой на региональное управление МЧС, пострадали 15 жителей дома. Десять из них с травмами различной степени тяжести находятся в больнице.

Повреждены 15 квартир и межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами одного из подъездов. После взрыва начался пожар, его площадь достигала 100 кв. м. Сейчас он уже потушен.

Всего из жилого дома эвакуированы 52 человека, разбор завалов и поиск людей продолжаются. В этих работах участвуют более 160 человек, сообщает МЧС. Температура воздуха в городе сейчас минус 23 градуса.

Специалисты оперативно обследуют здание из опасений возможности дальнейших обвалов, сообщил начальник городского управления по ГО и ЧС Вадим Татаренков. Решение о возможном сносе дома примут после оценки его технического состояния.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

«Слышал крики «папа» и еще чьи-то крики»

Житель Нижневартовска Виталий в момент взрыва находился в соседнем доме. Он рассказал «Газете.Ru» об обстановке на месте происшествия.

«Я находился в соседнем доме, когда нас тряхнуло от взрыва. В окно увидел, что разворотило второй этаж и вокруг него у соседнего дома. Слышал крики «папа» и еще чьи-то крики в самом доме», — поделился очевидец.

«О причинах ничего не известно, службы не говорили. На месте ЧП много народу и машин пожарных, спасателей, Росгвардии и полиции. Сейчас разбирают завалы», — добавил он.

Уголовное дело

Следственный комитет Нижневартовска уже возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). «Установлено, что 04 декабря 2022 года около 18 часов произошел хлопок в одной из квартир дома 6 по ул. Мира города Нижневартовска и последующее частичное обрушение 2 и 3 этажей в 3 подъезде указанного дома», — говорится в сообщении СК.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, причиной взрыва стали неправильная установка газового баллона или нарушение техники безопасности при его эксплуатации.

«Конструкции баллона найдены», — уточнил собеседник агентства. Дом при этом газифицирован не был.

Прокуратура проводит проверку действий должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома.

Куда расселят жильцов

Жильцам дома, где произошел взрыв, предоставят квартиры из маневренного фонда. Сейчас на месте трагедии дежурят четыре автобуса, внутри которых пострадавшие могут согреться и решить, что предпринять дальше. Пункт временного пребывания для пострадавших на 56 мест развернули на базе школы №8.

«Размещение на базе восьмой школы на 56 человек. Все граждане будут обеспечены питанием, горячим чаем и проживанием. Все остальные мероприятия прорабатываются для того, чтобы закрыть все вопросы, связанные с этой чрезвычайной ситуацией», — пообещал мэр города Дмитрий Кащенко. Он находится непосредственно на месте ЧП.

Губернатор Югры Наталья Комарова вылетела в Нижневартовск.

В городе запустили сбор помощи пострадавшим. Привезти гуманитарную помощь можно в централизованный склад на базе МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» (улица Индустриальная, 12).

Управление МЧС по ХМАО открыло горячую линию по вопросам, связанным с обрушением, по телефону +7 (3467) 397-777.