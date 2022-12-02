«Процесс начался». «Дождь»* могут выгнать из Латвии

Представителей властей Латвии возмутила деятельность телеканала «Дождь». Им не понравилось, что СМИ, которое переехало в Латвию после начала военной спецоперации на Украине, демонстрирует в эфире карту, где Крым включен в состав России. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс потребовал отозвать у журналистов телеканала разрешение на пребывание в стране.

«Надо отобрать разрешение»

Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил на своей странице в Twitter, что «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) оштрафован на 10 тыс. евро из-за появления в эфире телеканала карты, на которой полуостров Крым включен в состав России.

«Национальный совет по СМИ назначил телеканалу «Дождь» штраф в размере 10 тыс. евро за демонстрацию карты, где <...> Крым отмечен как территория России, и за то, что российскую армию назвали «наша армия», — написал Аболиньш.

Он уточнил, что нынешняя провинность «Дождя» — второе «серьезное нарушение».

«За три серьезных нарушения нацсовет по СМИ может аннулировать лицензию телеканала на вещание», — подчеркнул чиновник.

В свою очередь министр обороны Латвии Артис Пабрикс в Twitter призвал отозвать у сотрудников телеканала разрешение на пребывание в стране.

«Я считаю, что «Дождь» должен отправиться работать в Россию и разрешение на пребывание надо отобрать», — пояснил министр.

В комментариях к посту он вскоре уточнил, что «процесс начался».

Руководитель информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе объявила, что «Дождь» прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым, который заявил в эфире о помощи российским военнослужащим, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что высказывание ведущего, которое так возмутило латвийские власти, «ошибочно и категорически неприемлемо для всей редакции». Котрикадзе подчеркнула, что в эфире недопустимы формулировки, которые «могут зародить сомнение» в позиции телеканала. При этом она уточнила, что решение о прекращении сотрудничества с Коростелевым было «непростым», но «единственно верным и возможным».

Котрикадзе заключила, что из-за слов ведущего у зрителей сложилось неверное впечатление, что «Дождь» занимается отправкой снаряжения российской армии.

«Откровенная цензура»

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сказал в беседе с «Газетой.Ru», что считает решение «Дождя» уволить ведущего «актом антироссийской цензуры». По его мнению, в России телеканал «пытался быть нейтральным» и «показывать разные точки зрения», но после переезда в Латвию занял «абсолютно антироссийскую позицию».

«Неудивительно, что так получилось, при том, что значительная часть русскоязычной прессы в республиках Прибалтики по сути задушена, многие российские журналисты находились в тюрьме, ни одно издание, которое занимало бы даже не пророссийскую, а нейтральную позицию там выжить не может, а вот канал «Дождь» работает спокойно, как и «Медуза» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Соответственно, из этого можно понять, какие позиции занимают эти наши так называемые коллеги», — считает Соловьев.

Он также уверен, что решение властей Латвии оштрафовать телеканал за демонстрацию карты с Крымом в составе России и слова Коростелева — «откровенная цензура» и «апогей градуса русофобии».

«Там должно быть или нейтральное, или никак. Если будет по-другому, естественно, они будут штрафовать», — пояснил он.

При этом Соловьев считает, что «Дождь» за провинности в Латвии «вряд ли запретят» — «не разрешат заокеанские хозяева лимитрофа (так называют совокупность государств, образовавшихся после Октябрьской революции на территории, входившей в состав Российской империи — «Газета.Ru»)».

«Также вряд ли кто-то из них (сотрудников телеканала – «Газета.Ru») сможет вернуться в Россию», — заключил он.

Минюст внес телеканал «Дождь» в реестр СМИ — иноагентов 20 августа 2021 года. Многие сотрудники телеканала также попали в списки иноагентов. После начала военной спецоперации на Украине, 1 марта 2022 года, генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам «Дождя». 18 июля 2022 года телеканал возобновил вещание из студии в Риге.