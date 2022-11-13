«Теракт совершила женщина». Что известно о взрыве в центре Стамбула

В Стамбуле примерно в 16:20 произошел теракт. Предварительно, к нему причастна женщина, которая оставила пакет с бомбой на оживленной пешеходной улице Истикляль. Сообщается о шести погибших и 81 пострадавшем. Очевидцы рассказывают, что район взрыва оцеплен, летают вертолеты, одна за другой едут «скорые».

Число жертв на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбуле увеличилось до шести, пострадавших – до 81, двое в тяжелом состоянии. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай на месте происшествия.

«Мы считаем, что это террористический акт, произошедший в результате взрыва бомбы нападавшим, которого мы считаем женщиной»,

– сказал он и пообещал, что «кто бы ни стоял за этим событием», расследование будет доведено до конца.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «попытки захватить Турцию и турецкий народ с помощью терроризма не сработают». Он подчеркнул, что «все подробности будут раскрыты, а виновные понесут наказание».

Эрдоган отметил, что «было бы неправильно с уверенностью говорить, что это теракт». «Но предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная губернатором, показывает, что здесь «пахнет терактом», – добавил президент Турции.

Турецкий онлайн-портал OdaTv сообщает, что бомба находилась в пакете, который на улице Истикляль оставила женщина в черной одежде. Телеканал опубликовал фото предполагаемой преступницы.

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Взрыв произошел примерно в 16:20 (по местному времени, совпадает с московским) на улице, где располагается российское генконсульство. Как сообщил очевидец, ЧП было вдалеке от дипмиссии, у которой после взрыва усилили охрану.

По предварительным данным дипломатов, среди жертв и пострадавших граждан России нет.

В «Интуристе» и Pegas Touristik РИА Новости сообщили, что среди их туристов в Стамбуле нет жертв и пострадавших. Жалоб не поступало.

«На место происшествия были отправлены наши команды полиции, здравоохранения, пожарных и AFAD [Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции – «Газета.Ru»]. Информация о произошедшем будет доведена до общественности», – рассказал губернатор Стамбула Али Ерликая.

Правоохранители оцепили улицу Истикляль, закрыв проходы к ней. Кроме того, перестали работать все заведения и учреждения, находящиеся на ней.

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После сообщений о взрыве глава МВД Турции Сулейман Сойлу и министр юстиции страны Бекир Боздаг вылетели в Стамбул для координации действий по расследованию ЧП, передает телеканал NTV.

Для выяснения обстоятельств ЧП назначены восемь прокуроров и два заместителя главного прокурора, сообщил Боздаг. В качестве основной версии следствие рассматривает теракт. Продолжается сбор улик, анализ записей видеокамер.

Правоохранители также следят за сообщениями в сети, ранее уголовный суд Стамбула запретил вести трансляцию с места происшествия.

ТАСС пишет, что после взрыва у местных жителей возникли трудности с подключением к соцсетям.

Директор по коммуникациям офиса президента Турции Фареттин Алтун пояснил, что такие меры приняты, чтобы предотвратить появление публикаций, которые могут привести к панике.

«Все учреждения и организации нашего государства проводят быстрое, тщательное и эффективное расследование инцидента. В этом процессе мы призываем СМИ проявить ответственность, не полагаться на дезинформативный контент, исходящий из социальных сетей, и в качестве основной информации использовать заявления соответствующих органов госвласти», – сказал он.

Заявления очевидцев

Россиянка Наталия Чуманова, которая живет в Стамбуле рассказала «Газете.Ru», что на улице Истикляль было многолюдно.

«Я там была, но, слава богу, не в самом эпицентре, а рядом. Мы находились у соседнего магазина, неподалеку. Был хлопок, толпа ринулась от места на нас, мы, благо, успели выйти из основного потока», – вспоминает она.

По ее словам, после взрыва «начал летать вертолет полиции, одна за другой поехали «скорые», начала подтягиваться полиция, зону взрыва перекрыли».

«Очень много людей, сегодня еще воскресенье, на этой улице всегда многолюдно, но по воскресеньям особенно», – подчеркнула Наталия.

В это же время в Стамбуле отдыхают телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина. Они рассказали подписчикам, что во время взрыва были «в гуще событий».

«День был ясным и солнечным. Мы утром прогуливались по месту взрыва. С нами порядок, соболезную... На улицах перекрыто, мы отменили вечернюю программу в Стамбуле. Летают вертолеты каждые пять минут, военная техника на улицах», – рассказала фотомодель.