Бороться с эгоизмом и разрушением семьи: о чем говорится в указе Путина о госполитике

Президент Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Деструктивными для общества идеологиями признаются пропаганда ЛГБТ и эгоизм. А ценностями — патриотизм и служение отечеству.

Указ Путина подписан в соответствии с Федеральным законом 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Стратегический статус документа также прописан в первом пункте общих положений. Это значит, что он станет базовым для многолетних задач по укреплению духовных и нравственных ценностей, развитию идей патриотизма в стране, сохранению исторического наследия. Указ за подписью президента вступает в силу со дня подписания.

В указе говорится, что он конкретизирует отдельные положения сразу нескольких стратегических документов, являющихся основополагающими для национальной и информационной безопасности страны, ее госполитики, противодействия экстремизму.

Что нового

Указ расшифровывает сразу несколько базовых понятий.

Например, он дает определение традиционным ценностям. Согласно документу, под такими ценностями имеются в виду «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые из поколения в поколение, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России».

Далее идет перечисление таких ценностей. Среди них:

— Жизнь;

— Достоинство;

— Права и свободы человека;

— Патриотизм;

— Служение отечеству;

— Гуманизм;

— Историческая память;

— Крепкая семья.

Отдельным пунктом в общих положениях указа прописана роль религий. Христианство, ислам, иудаизм и буддизм названы неотъемлемой частью исторического и духовного наследия, которые оказали значительное влияние на его формирование. При этом подчеркивается особая роль православия. Традиционные ценности, согласно документу, рассматриваются государством как основа общества.

Деструктивная идеология

Подписанный президентом указ также определяет понятие деструктивной идеологии — это идеологическое и психологическое воздействие на россиян, которое ведет к насаждению им чуждой и разрушительной системы идей и ценностей. Например:

— Эгоизм;

— Вседозволенность;

— Отрицание многодетности;

— Отрицание естественного продолжения жизни;

— Разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды ЛГБТ;

— Отрицание позитивного вклада России в мировую историю и культуру.

Все это, говорится в документе, сейчас становится угрозой для демографической ситуации в стране. А организации, которые насаждают деструктивную идеологию, угрожают национальным интересам России. В качестве последствий такой деятельности называются в том числе расслоение общества, ослабление семейных связей, рост употребления наркотиков и алкоголя, разрушение исторической памяти.

В зависимости от того, как будут реализовываться цели и задачи госполитики по сохранению традиционных ценностей, в указе прописаны два сценария развития. В позитивном сценарии говорится, что при системном и последовательном проведении соответствующей госполитики российское общество будет защищено от вышеназванных угроз и рисков. В нем сформируются высоконравственные личности, а существующие в социуме проблемы и новые вызовы будут успешно преодолены. Негативный подразумевает отсутствие противодействия распространению деструктивной идеологии.

Какие задачи ставит указ

Кроме сохранения и укрепления традиционных ценностей и противостояния деструктивной идеологии, новая стратегия ставит перед государством цель формировать на международной арене образ России как хранителя общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. В перечне задач — 13 пунктов.

В качестве инструментов для реализации госполитики указываются:

— Совершенствование законодательства и норм права на всех уровнях власти;

— Планы мероприятий, которые должны разработать органы власти;

— Постоянный мониторинг исполнения этих мероприятий;

— Привлечение к реализации госполитики в том числе и религиозных организаций.

В конце документа говорится, что ожидаемым результатом новой госполитики станет не только «сбережение и преумножение народа России», но и поддержание гражданского мира, укрепление правопорядка, формирование безопасного информационного пространства, повышение международного престижа страны. При этом основные положения госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей должны пересматриваться и корректироваться не реже, чем раз в шесть лет.