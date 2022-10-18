Под завалами дома в Ейске обнаружены погибшие

По последним данным в Ейске после крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 погибли 13 человек, в том числе трое детей. По данным МЧС, ранения и травмы получили 19 человек, спасти удалось 68 жильцов разрушенного дома. Власти обещают выплатить за каждого погибшего по 1 млн рублей и купить квартиры, если дом не будет восстановлен. Губернатор Краснодарского края также потребовал, что жителям дома нужно создать такие условия, чтобы «они могли собраться на работу и пойти с хорошим настроением».

Последние сведения о жертвах

Пресс-служба МЧС РФ сообщает, что количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске выросло до 13 человек.

close Очевидцы наблюдают за пожаром в жилом доме после падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске, 17 октября 2022 года Пожар в жилом доме после падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске, 17 октября 2022 года Пожар на Коммунистической улице в Ейске, где упал военный самолет Су-34, 17 октября 2022 года Пожар на Коммунистической улице в Ейске, где упал военный самолет Су-34, 17 октября 2022 года Пожар на Коммунистической улице в Ейске, где упал военный самолет Су-34, 17 октября 2022 года Полную галерею можно посмореть

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«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали в результате ЧС»,

— заявил ТАСС представитель ведомства.

Издание Baza со ссылкой на МЧС сообщает, что среди раненых – трое детей и две беременные женщины. От пожара и последствий обрушения удалось спасти 68 человек, более 360 — эвакуировали.

Часть раненых доставили в краснодарскую больницу.

Версия властей

В Минобороны РФ заявили, что причиной крушения Су-34 стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, в результате начался пожар с первого по девятый этаж.

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что «взрыва не было».

«Самолет при падении ударился о дом, разрушился, тем самым при разрушении разлилось горючее. Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление. Никакого взрыва не было, есть повреждение дома», — сказал чиновник, прибывший на место происшествия.

Летчики катапультировались, одного из них обнаружили неподалеку от места падения самолета.

Меры поддержки

На место катастрофы также прибыли глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он потребовал оказать пострадавшим поддержку и помощь.

«Все, что необходимо им [жителям дома] для того, чтобы они продолжили естественно чувствовать себя, еще раз хочу сказать, не то что людьми, а они же все равно продолжают работать, я уверен, что многие из них завтра снова пойдут на работу.

Мы должны создать для них такие условия, чтобы они могли завтра утром, понятно, не как в обычном домашнем режиме, но, по крайней мере, в этих условиях, чтобы они могли собраться на работу и пойти с хорошим настроением. Вот что мы должны сегодня сделать»,

— заявил Кондратьев главе Ейского района Роману Бублику. Бублик в свою очередь заявил в своем Telegram-канале, что жителям окажут всю необходимую поддержку.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.

«Губернатор принял решение о финансовой помощи из бюджета региона в размере одного миллиона рублей для семей погибших, 400 тысяч рублей — для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тысяч рублей — на каждого члена семьи за потерю имущества, — заявила чиновница в эфире канала «Россия 24».

Глава Ейского района Бублик рассказал также, что для жильцов разрушенной многоэтажки созданы пункты временного размещения – в гостинице, Доме офицеров и Доме культуры.

«В Доме офицеров все готово: на втором этаже здания подготовлены места для отдыха, столы и стулья, чтобы перекусить и попить чаю», — сообщил он в Telegram-канале. В ПВР эвакуированы 23 человека (в том числе шестеро детей). Еще 501 человек (в том числе 62 ребенка) разместились у родственников и друзей.

Жителям разрушенного дома в Ейске купят новые квартиры, если здание не восстановят, заявил также губернатор Кондратьев.

«Дальше будем исходить из того, будет ли дом восстановлен — либо мы будем покупать квартиры, размещать их в новых квартирах»,

— передает слова главы Кубани РИА «Новости».

Глава регионального главка МЧС сообщил агентству, что аварийно-восстановительные работы в доме планируется завершить в течение суток, а угрозы обрушения строения нет.