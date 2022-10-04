СК проверяет, могли ли убить Бориса Моисеева. Прах певца уже захоронили

Уже после похорон певца Бориса Моисеева следователи организовали проверку, рассматривая в том числе и версию убийства артиста, передает Telegram-канал Mash. Результаты судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить точную причину смерти, пока не готовы. Источники ТАСС утверждают, что следствие не нашло криминальных причин кончины певца. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

СК по Москве проверяет обстоятельства смерти певца Бориса Моисеева — рассматривается версия об убийстве артиста. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

«3 октября следователи начали проверку обстоятельств гибели артиста. Несмотря на то, что на теле Бориса Михайловича первоначально не обнаружили видимых следов телесных повреждений, ведомство организовало проверку по статьям 105 (убийство) и 111 ч.4 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть).

Окончательно причина смерти 68-летнего Моисеева станет ясна по результатам экспертизы», — говорится в публикации.

Один из собеседников телеканала Рен-ТВ в свою очередь уточнил, что следователи будут искать не недочеты врачей, а именно признаки насильственной смерти.

По его словам, подобные проверки обычно проводятся на основании данных от судмедэкспертов, которые могут обнаружить следы насильственной смерти.

В то же время результаты посмертной судебно-медицинской экспертизы пока не готовы.

Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Ранее сообщалось, что предварительной причиной смерти исполнителя стал третий инсульт. Ожидается, что точную причину его кончины определят по итогам экспертизы.

Источники ТАСС утверждают, что следствие не нашло криминальных причин смерти певца. Собеседники агентства при этом подтвердили, что сейчас проводится проверка.

«Криминальных причин смерти не установлено. Речь идет о стандартной проверке», — сказал источник, близкий к следствию.

Причиной смерти артиста могла стать острая сердечная недостаточность, добавили собеседники издания в медицинских кругах. Прах Моисеева уже захоронили на Троекуровском кладбище Москвы — церемония прощания состоялась 2 октября.

close Николай Басков, Филипп Киркоров и Алена Апина на церемонии прощания с Борисом Моисеевым в Москве, 2 октября 2022 года Певец Сергей Пенкин на церемонии прощания с артистом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года Актриса Клара Новикова на церемонии прощания с артистом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года Певец Павел Соколов (справа) на церемонии прощания с артистом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года Траурный зал Троекуровского кладбища, где прошла церемония прощания с артистом Борисом Моисеевым, 2 октября 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Кому достанутся квартира и долги Моисеева

Тело артиста в минувший вторник обнаружил его арт-директор Сергей Горох, который пришел проведать певца. Родные и близкие Моисеева обвинили в произошедшем Гороха, пишет «Российская газета». Однако сведений о том, чтобы кто-то из них обращался в Следственный комитет с официальным заявлением, нет.

«Впрочем, о странностях, происходивших в окружении певца в последние месяцы его жизни, стало известно уже через пару дней после кончины певца. Адвокат Андрей Алешкин рассказал «Комсомольской правде», что квартира Бориса Моисеева оказалась переоформленной на его директора Сергея Гороха. А брат Моисеева Маркс Толкач заявил, что Сергей Горох буквально старался изолировать Бориса, скрывал данные о его состоянии и якобы не давал ему общаться с близкими. По мнению Толкача, целью Гороха было завладеть имуществом Моисеева», — передает Рен-ТВ.

Последние годы артист почти не появлялся на публике. Он перенес три инсульта, которые сильно подорвали его здоровье. После смерти Моисеев оставил долги, за которые теперь должны расплачиваться его наследники, пишет «Секрет фирмы».

«Всего артист задолжал налоговой службе 49 900 рублей. У певца обнаружили долги по недвижимости и транспортному налогу. Самый большой счет пришел за роскошную квартиру в центре Москвы. За нее Моисеев должен был заплатить налогов на 25 700 рублей», — говорится в материале.