Что происходит на границе России с Грузией

Через единственный работающий пропускной пункт между Россией и Грузией начали пускать пешеходов, пишет Baza — до этого проход был разрешен только на транспорте (в том числе велосипедах и самокатах). По данным местных властей, в пробке на КПП «Верхний Ларс» стоят до 3500 автомобилей, сотни машин находятся на постах ГИБДД и границах с соседними республиками. На погранзаставу прибыл БТР с военными — в ФСБ объяснили это «созданием резерва на случай прорыва резервистами пункта пропуска». Что происходит в «Верхнем Ларсе» — в материале «Газеты.Ru».

Грузия

Как пишет Telegram-канал Baza, пеший проход был разрешен, чтобы попытаться разгрузить пункт перехода «Верхний Ларс» — единственный наземный путь в Грузию. Ранее пускали только водителей и их пассажиров, люди, которых довезли до КПП на такси и трансферах, подсаживались в машины или переходили заставу на других видах транспорта — на месте можно было купить у посредников велосипеды и самокаты.

«Теперь на КПП образовывается новая очередь. Из тех, кто хочет пройти границу без транспортного средства. Правда, по данным Базы, пропускают пешком не всех. В первую очередь проход открыт для женщин и детей», — пишет Baza.

РБК в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания уточнили, что речь идет именно о пешеходах с колесным транспортом.

«В пешем порядке — это значит на самокатах, велосипедах и т.д. У нас ведь международный автомобильный пункт пропуска, по факту у них должно быть транспортное средство. Люди должны соблюдать разновидность пункта пропуска. То есть по факту они выезжают на велосипедах, мопедах, скутерах, самокатах и т.д.», — сообщили в ФСБ.

Вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что на «Ларсе» скопились около 3,5 тыс. легковых автомобилей, «в которых в основном лица призывного возраста».

«В связи с проводимой в стране частичной мобилизацией через нашу республику за последние несколько дней значительно увеличился поток легкового автотранспорта в направлении Грузии», – сказал Томаев в ходе аппаратного совещания 26 сентября.

Он отметил, что за прошлую неделю через таможенный пункт в Северной Осетии госграницу в обоих направлениях пересекли более 37 тыс. единиц автотранспорта и более 115 тыс. человек. Это на 23,3% больше по сравнению с прошлой отчетной неделей.

Машины скопились и на административных границах с Кабардино-Балкарской Республикой, и республикой Ингушетия. Там также стоят несколько сотен машин.

Местные власти организовали временную стоянку легкового транспорта на участке строящейся автодороги в объезд города Владикавказ.

В пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления заявили ТАСС, что «таможня работает в усиленном режиме», но «выезд осуществляется, как и раньше».

Участник транспортного коллапса на границе России и Грузии рассказал Telegram-каналу Shot, что люди пытаются заработать на тех, кто хочет покинуть РФ.

«Мотоциклисты возят пеших от начала пробки до КПП «Верхний Ларс». Стоимость такой услуги достигает 150 тыс. рублей. За 20 тыс. рублей можно купить себе велосипед. Из-за того что кто-то пытается проскочить вперед без очереди, происходят драки», – говорится в посте.

К КПП «Верхний Ларс» направили БТР, чтобы был «резерв на всякий непредвиденный случай», сказали РБК в пограничном управлении ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания.

«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блокпостов выставляться не будет», – сказали в управлении.

И добавили, что КПП работает в штатном режиме, ограничений по выезду мужчин призывного возраста нет. Пока не было и сообщений и перекрытия границ властями Грузии — о такой мере в эфире украинского телевидения накануне заявила оппозиционный депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили. Ее слова не были официально подтверждены.

26 сентября в Комитете национальной безопасности Казахстана опровергли сообщения о том, что казахстанские пункты пропуска на границе с Россией якобы не работают.

По данным ведомства, граждане, транспорт, грузы и товары пересекают границу в штатном режиме – в соответствии с законодательством республики и международными договорами.

Ранее казахстанское издание Orda со ссылкой на информацию своего корреспондента с границы сообщало, что КПП между Россией и Казахстаном был закрыт со стороны Петропавловска – якобы российская сторона перестала выпускать мужчин призывного возраста. Позже сообщения не подтвердилось.

Житель Москвы Артем С. рассказал «Газете.Ru», что он смог успешно пересечь границу с Казахстаном. «Я прилетел на самолете в Оренбург, оттуда взял машину. Таксист меня высадил в 30 километрах от границы. Дальше проехать невозможно даже по «встречке» — фуры закрывают дорогу», – вспоминает он.

Восемь часов Артем шел пешком до границы. «Очень устал, ноги гудят. Но саму границу пересек всего за 2 часа», – поделился он.

По его словам, в Оренбургской области на границе с Казахстаном большой поток людей.

«Пускают партиями по 10-15 человек. Пограничный контроль все проходят на улице, около маленькой будки, в которой сидит пограничник. Еще один сторожит очередь. Я такого никогда не видел. Спросили только про цель визита – туризм, конечно. Вещи не проверяли. На стороне Казахстана пробок и проблем с такси нет», – добавил Артем.

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Власти планируют призвать 300 тыс. человек.

После этого заявления стало известно о пробках на границе с Грузией, Казахстаном, Финляндией, Монголией, а авиакомпании распродали билеты на ближайшие рейсы во всех доступных направлениях, в том числе в Стамбул, Ереван, Баку.