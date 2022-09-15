Украинцы на юге Франции приняли друг друга за русских и подрались из-за песни

На юге Франции бывший украинский военный избил двух землячек, приняв их за русских. Однако пострадавшие девушки утверждают, что русским был именно нападавший. По их словам, он поднял на них руку за то, что они слушали песню на украинском языке, в которой звучали антироссийские лозунги. Кто кого избил и кого накажут — в материале «Газеты.Ru».

Во Франции избили двух украинок, уроженок Изюма Харьковской области. В понедельник Алина и ее мать Елена слушали украинские песни, прогуливаясь возле вокзала в Рокбрюн-Кап-Мартене. По словам Алины, это не понравилось компании из четырех мужчин. Девушка рассказала, что к ним подошел какой-то «русскоязычный бугай»: сначала он ударил ее по лицу, а когда Алина упала, добил ногой и набросился на мать своей жертвы. Мужчина три раза ударил Елену. Французские СМИ пишут, что мужчина избивал беженок на глазах у своего двухлетнего ребенка.

«Это был очень радостный день. Мы были рады новостям за выходные. Мы бежали от войны не для того, чтобы пережить это», — сказала пострадавшая Алина.

Женщины сказали, что это сделал какой-то «проклятый русский». Вскоре сообщение об инциденте дошло до МИД Украины и ведомство призвало найти виновного в «отвратительном происшествии». Когда мужчину задержали, им оказался бывший украинский военный, который в 2010-м из-за проблем со здоровьем ушел из ВСУ, переехал в Европу и устроился телохранителем.

«12 сентября 2022 года две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, совершенного против них накануне в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его», — сообщил французский правоохранитель.

Русские здесь?

Девушки уверяли полицейских, что мужчина был русским. Они считают, что вызвали его гнев антироссийским содержанием песен. 33-летний мужчина заявил на допросе, что и сам принял соотечественниц за русских. Французские СМИ уточняют, что Елена и Алина покинули страну 19 апреля 2022 года и перебрались во Францию.

Мужчина, в свою очередь, утверждает, что накануне изрядно выпил, а девушки во время ссоры оскорбили его. Тем не менее, он сожалеет о содеянном и принес извинения пострадавшим.

После инцидента местные спасатели отвезли девушек в больницу, им оказана помощь. У Елены сломан нос, а Алины – боли в голове и ногах.

В МИД Украины высказали возмущение в связи с произошедшим и заявили, что нужно найти виновного в этом «отвратительном происшествии». В итоге бывший военный, а ныне телохранитель, предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет и штраф €45 тыс. по статье за «насилие, совершенное по признаку расы», сообщили в прокуратуре Ниццы. Дело будет рассматривать Уголовный суд Ниццы.

«Дипломаты сотрудничают с французскими правоохранительными органами для оперативного расследования нападения, поддерживая связь с жертвами, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападавшие должны быть привлечены к ответственности», — написал в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) представитель МИД Украины Олег Николенко.