«Цифра в пределах статистики»: посол раскрыл смертность российских туристов в Турции

За последние полгода 50 российских туристов скончались на курортах Турции, сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов. В качестве основных причин он назвал хронические заболевания, COVID-19 и ДТП. Он отметил, что фиксируются конфликтные ситуации, связанные с межнациональной рознью.

50 российских туристов по разным причинам скончались в Турции на отдыхе в первом полугодии 2022 года, сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов. Последний всплеск смертности среди граждан России в турецком Средиземноморье фиксировался в 2019 году.

«За первые полгода у нас 50 летальных исходов среди россиян. Эта цифра в пределах статистики. Основные причины – хронические заболевания, прежде всего, сердечно-сосудистые, утопления, ДТП», — сказал Ерхов.

Он отметил, что в последний месяц фиксируется, казалось бы, забытая тенденция – заболевания COVID-19 среди россиян. По его словам, в южных регионах Турции сейчас зафиксировано 20 случаев заражения среди граждан России.

Также за последний месяц российское Генконсульство зафиксировало 10 серьезных ДТП, в которых пострадали около 50 россиян.

Ситуация с русофобией

Также он рассказал, что в последнее время в СМИ и социальных сетях появляются сообщения о конфликтах в Турции между российскими и иностранными туристами на «то ли межнациональной, то ли политической почве».

«Хочу предложить тем, кто сталкивается с подобного рода инцидентами, незамедлительно обращаться в Генконсульство в Анталье. Сотрудники окажут квалифицированную помощь. И могу заверить, что незамеченными такие случаи не останутся, а виновные в происшествии не останутся без наказания. Я надеюсь, что наши туристы в такой ситуации эту опцию активируют», — добавил Ерхов.

В конце июля 2022 года в турецкой Алании польские туристы избили гражданина России после того, как он отказался говорить с ними о спецоперации на Украине.

Конфликт произошел 13 июля 2022 года в ресторане гостиницы «Quattro Beach Spa and Resort Hotel» в Алании. Когда мужчина отдыхал в кафе со своей женой, к ним подошли несколько польских отдыхающих. Между гражданами двух стран завязался разговор, и поляки несколько раз попытались разговорить россиянина на тему политики.

После очередного отказа мужчины обсуждать ситуацию на Украине один из иностранцев начал домогаться супруги россиянина. Когда мужчина попытался заступиться свою жену, граждане Польши набросились на него и нанесли ему несколько ударов. Очевидцы происшествия вызвали полицию, однако к моменту приезда правоохранителей иностранцы скрылись, и в участок пришлось ехать пострадавшему россиянину. После того, как турист вернулся из полиции в гостиницу, управляющий отелем заставил россиян подписать отказ от каких-либо претензий к руководству и гостям курорта.

Еще в марте 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил «фашистское отношение» Запада к россиянам. Также правительство ФРГ заявляло, что не потерпит нападок на русскоговорящее население.

В марте 2022 года председатель Русского общества Антальи Марина Сорокина заявила, что организация совместно с генконсулом РФ обратились к местным властям для пресечения возможных конфликтов. По ее словам, ситуация взята под контроль правоохранительных органов. По ее словам, за разжигание межнациональной розни зачинщикам будет грозить наказание вплоть до депортации.

Тем не менее, после начала спецоперации российских военных на Украине 24 февраля 2022 года в ряде стран Европы были осквернены памятники советским солдатам, отдельным нападкам подверглись русскоговорящие жители и туристы. В частности, в Берлине неизвестные подожгли спортзал российско-германской школы им В. В. Ломоносова. Позднее замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов сообщил, что ведомство усилило охрану «Русских домов» и выставило полицейские посты. Часть сотрудников перевели на онлайн-режим работы.

Мужчина не вернулся из Стамбула

В конце июля 2021 года 20-летний российский турист Макар Рагин пропал в Стамбуле. Рагин должен был улететь из Стамбула в Вильнюс 29 июля, однако на борт самолета он не сел. Мужчина учился в Варшаве и прилетел в Стамбул на каникулы. Позднее в Турцию прилетела его мать и написала заявление о пропаже сына.

Его тело обнаружили 10 августа того же года в бухте острова Бургаз близ Стамбула. Тело мужчины заметили катавшиеся по заливу на лодке люди и сообщили в полицию. Россиянин пробыл в воде порядка 10 дней. При нем обнаружили сумку и кошелек.

По результату экспертизы полицейские пришли к выводу, что Рагин погиб в результате несчастного случая. Полицейские пришли к выводу, что россиянин не удержал равновесие, поскользнулся и упал со скалы.

Ситуация в предыдущие годы

В 2019 году, по словам Ерхова, на средиземноморских курортах Турции погибли 185 российских туристов. 31 из них – в стамбульском округе.

«Если сравнивать с 2018 годом, в 2019 году не зафиксировано массовых случаев обращений граждан с жалобами на рото- и энтеровирусные инфекции, при этом жалобы на качество питания и отдельные случаи отравления, конечно же, были. Слава богу, удалось избежать крупных, серьезных ДТП с туристическими автобусами. Зато значительно возросло количество смертей наших граждан в результате утопления, особенно это касается детей», — сказал он.

По словам посла, по-прежнему высока доля ДТП с российскими туристами. Тем не менее, основная масса смертей связана с обострением хронических заболеваний.

«Сердечно-сосудистые, инфаркт, инсульт, цирроз и так далее», — добавил Ерхов.

Высокая смертность объясняется также популярностью турецких курортов у россиян и высокой температурой воздуха. Также отмечается, что обострение заболеваний и конфликтные ситуации могут быть связаны с системой «все включено» в турецких отелях и неограниченной доступностью алкоголя.

По словам генсека Российско-турецкого форума общественности Сергея Маркова, российских туристов нужно «готовить» к поездкам в Турцию — предупреждать об опасностях на дорогах, жарком климате и призывать к умеренности. По словам Маркова, иностранные туристы из Англии и Германии тоже пьют алкоголь, но менее крепкий – например, пиво. Наконец, он назвал одной из причин высокого уровня смертности среди туристов небрежное отношение к собственному здоровью. В жарком турецком климате могут более остро проявляться хронические заболевания. Среди туристов также много беременных россиянок, для которых турецкая жара может оказаться крайне опасной.