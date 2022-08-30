«Ты понимаешь, что в гостях, но все равно дома». Как россияне отдыхают в ближнем зарубежье

В этом году многие россияне из-за закрытия популярных туристических направлений в Европе провели отпуск в странах ближнего зарубежья. Путешественники, побывавшие на отдыхе в Армении, Белоруссии, Грузии и Киргизии, рассказали «Газета.Ru» об отказах в обслуживании в ресторанах, раздающихся на всю улицу молитвах и домашнем вине.

«Орусия» и алкоголь «без паспорта»

Киргизка Аида Маматова, несмотря на свое происхождение, всю жизнь прожила в Москве и только этим летом впервые решилась поехать в отпуск в Кыргызстан, в город Ош. По словам студентки, в стране было очень просто освоиться, поскольку второй язык там – русский, поэтому проблем с коммуникацией не возникало. Вместе с этим, Аиду приятно удивил и местный колорит.

«В Киргизии очень чистый воздух, а еще города окружают горы – это невозможно красиво. Ты ощущаешь себя в большом городе, но и близко к природе одновременно. Даже некоторые современные высотки там делают, чтобы учесть традиции. Например, мы были в нескольких ресторанах, которые оформили под юрты! Если отъехать от центра подальше – на окраины больших городов, в деревни – на дорогах можно встретить местных, которые продают кымыз (кумыс) и курут – что-то типа сыра шариками», – поделилась девушка.

Также, по мнению Маматовой, в Киргизии совершенно другое представление о ресторанах. Они называются «тойкана» («той» – праздник, «кана» – кабина, кабинет) и всегда выглядят как большие помещения на огромное количество человек. Все дело в том, что чаще всего в рестораны приходят погулять большими компаниями, а на свадьбы и юбилеи приглашают по 500-1000 человек.

«Кстати, я очень удивилась, когда услышала в новостях, что Россия в Киргизии называется «Орусия». А еще там никогда не спрашивают паспорт в магазинах. Не знаю, есть ли там законы, запрещающие продажу несовершеннолетним, но прямо при мне мальчики лет 15 с легкостью купили в гипермаркете пиво и сигареты», – говорит Аида.

Также в мусульманской стране девушке сразу бросились в глаза постоянно молящиеся люди. По громкоговорителям на улицах можно часто услышать намаз, а верующие из-за отсутствия мест в мечетях молятся прямо на территории или около нее. Но, заметила Маматова, есть в Киргизии и церкви, а русские в стране отмечают Пасху и другие церковные праздники.

«Киргизия, в отличие от большинства мусульманских стран, более свободная. Например, в Турции или в ОАЭ, будучи туристкой, ты можешь одеваться как хочешь, но, выйдя замуж, должна соблюдать строгий дресс-код. В Киргизии же этого нет, иногда только особо верующие женщины носят белые платки. Да, там можно встретить строгие взгляды на слишком открытую одежду от старшего поколения, могут даже пожурить и сказать: «уят или уялбайсынбы?» В переводе это означает: «тебе стыдно или не стыдно»? Но в основном все очень спокойно и красиво. Если хочется погрузится в культуру Востока, но при этом оказаться в современной стране – Киргизия лучший вариант», – заключает девушка.

«Никакая» безопасность и «заправские туалеты»

В этом году решила не уезжать далеко от России и москвичка Ольга Тюрина. Она провела свой отпуск в столице Белоруссии и, по ее словам, в некоторых вещах все-таки несколько разочаровалась, хотя и ставила многое на эту поездку.

«У меня возникли сложности уже на этапе подбора отеля. Хороших очень мало, когда я смотрела фото, было ощущение, что номера там остались со времен Советского Союза, другие же были неприлично дорогими. В итоге я посоветовалась с местными, они порекомендовали всего несколько отелей международных сетей. А еще заметила, что в Белоруссии очень много российских туристов, хотя это, в общем-то, и не удивляет», – рассказала Ольга.

В целом, по ее словам, культурных достопримечательностей в Минске не очень много, но есть по-настоящему красивые — расположенные в основном в центре города. Также туристка отметила, что в Минске хорошая экология и очень чистые улицы. Обратила внимание россиянка и на множество велодорожек, которые есть практически везде, а еще добавила, что практически все девушки в Минске очень стройные.

Из положительного Тюрина, помимо прочего, отметила и удобство добираться из России, работающие сервисы такси и работу российских сотовых телеоператоров в роуминге. Но и без существенных минусов не обошлось.

«Удивило, что на вокзале, по сравнению с Россией, «никакая» безопасность: один охранник курит на улице, ни металлоискателей, ни магнитных лент и даже проводников, проверяющих документы перед отправлением поезда. Но действительно серьезно разочаровал сервис – он просто никакой. В самых популярных ресторанах, кафе и барах, которых тоже не слишком много, ничем не примечательная еда, хотя и порции очень большие. Система безналичных чаевых, кстати, отсутствует.

В первый же день я была в двух ресторанах, где сразу предупреждали, что ожидание — полтора часа и более. В одном заведении, когда я уже села за свободный стол, у меня уточнили, буду я одна или нет, и после того, как я сказала, что буду одна, сказали: «У нас сейчас нет мест, до свидания».

Судя по всему, невыгодно им одного человека обслуживать. Но так не везде, конечно, но столкнуться с этим было неприятно», – поделилась впечатлениями туристка.

Необычным россиянке показалось и то, что ни в одном баре, ресторане и магазине у нее ни разу не просили паспорт при покупке алкоголя. При этом в Москве у молодой девушки требуют его в 100% случаев.

Большим разочарованием для Ольги Тюриной стал даже не проблемный сервис, а тот факт, что в Минске будто бы ничего не делается для того, чтобы сделать город удобнее и красивее: отсутствие удобной навигации, мало приличных продуктовых магазинов «по пути», присутствуют «заправские туалеты» в ресторанах и неприметные серые здания советских времен.

«Самое простое – кусты и деревья посадить и газон постелить, чтобы город пободрее смотрелся. Или повесить иллюминации, соорудить городские декорации, повесить современные вывески. Было ощущение, что я нахожусь в плохо развитом российском регионе. Ты выходишь из метро и даже не знаешь, где находишься, никаких обозначений и указателей – без карты бывает трудно. А пабы и бары открываются в основном в 16.00 или 17.00, а закрываются в 23.00 и максимум в 1.00 ночи. Но, тут, может, спроса нет, не знаю. В общем и целом – город с большим потенциалом, в том числе учитывая туристический поток, но ощущение, что людям там все равно. Туристов, например, из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода вряд ли Минск удивит и очарует», – подытожила россиянка.

Везде угощают вином и поражают гостеприимством

Путешественник из Самары Антон Утехин в этом году посетил сразу две страны – Грузию и Армению. В последней он был впервые, а вот в Грузию ездит часто, но из раза в раз она продолжает его удивлять.

«Никогда не перестану поражаться гостеприимству Грузии – это одна из моих любимых стран. Много раз я бывал в Тбилиси, Сванетии и много где еще, и каждый раз поражался, как тепло относятся к русским грузины, но вместе с этим и не забывают об осторожности. Во-первых, они очень любят тех, кто пришел к ним с любовью, но будут неприветливыми, если проявлять к ним неуважение и агрессию. А во-вторых, в свете последних событий, они умеют отличать политику от людей.

А если вы выучите 2-3 предложения на грузинском, будете чаще улыбаться и заранее узнаете хоть что-то об истории и культуре страны – вам будут рады абсолютно везде, а еще будут постоянно угощать вином.

Нам бутылочку отличного вина презентовал даже таксист – узнал, что мы туристы, и просто достал из багажника полтора литра со словами «вот это настоящее домашнее вино», отдав нам», – вспоминает Антон.

Помимо прочего очень ценит Грузию Утехин за пейзажи – начиная от «уютных улиц Тбилиси», заканчивая «бесконечно красивыми горами». Отдельного разговора, по его мнению, заслуживает и безумно вкусная еда. Блюд, вкуснее чем в Грузии, признается Антон, он никогда не ел и всегда стабильно набирает 3-4 кг за поездку, потому что постоянно хочет попробовать все.

«Когда я поехал в Армению, испытывал похожие чувства. Мы гуляли ночью на улице и чувствовали себя абсолютно безопасно. Поразило и то, что люди очень тепло относятся к русским. И таксисты, и экскурсоводы, и прохожие с симпатией отзывались о России», – заметил турист.

Вместе с этим, армяне, говорит Антон, не забывали показывать и хвалить свою страну, много рассказывали про историю. Также он заметил, что они любят обсуждать политику, но без агрессии и негатива.

«Если сравнивать с теми же Турцией и Таиландом, в которых я тоже недавно был, – там ты четко понимаешь, что ты с чужими людьми в чужой стране, а в странах СНГ ты будто приезжаешь в гости к родным. Ты понимаешь, что в гостях, но все равно дома. А на счет русофобии, о которой многие говорят – все это абсолютная неправда. Шанс получить по лицу в моей родной Самаре при неадекватном поведении ничуть не ниже, чем получить здесь», – считает Утехин.

Оплата в долларах, флаги на улицах и предложения остаться

Ирина Жиганова из Северодвинска также была в Белоруссии этим летом, но у нее, в отличие от Ольги Тюриной, остались от поездки скорее приятные впечатления. Ее на отпуск в Минске вдохновили постоянно проживающие там друзья.

«Наверное, из-за того, что я всю жизнь прожила на побережье Белого моря, самым удивительным для меня был белорусский ландшафт – там не так много водоемов, как на Севере, где много рек, озер и морей, но Белоруссия изобилует полями: никаких больших холмов и гор… Для меня это было в новинку.

Больше же всего меня поразили порядки в городе – люди считают все цены в долларах и совсем не опираются на свою валюту. То есть, заехав в квартиру, можно расплатиться за жилье в долларах, а сдачу получить в местных белорусских рублях. В России даже в Калининграде ты не можешь расплатиться долларами или евро… Удивительно!» – говорит Ирина.

Также в глаза девушке бросились различия правил ПДД, например, в Росси скорость можно превышать на 19 км/ч, а в Белоруссии на 9 км/ч, а в первые два года стажа на машине должен висеть знак «70», и ездить можно тоже максимум 70 км/ч. Штрафы в стране также намного жестче.

«В остальном не было ощущения, что я куда-то уехала, архитектура в Минске и других городах сфокусирована на советском стиле, а «новостроя» почти нет. Напоминали о Минске мне только национальные флаги – они на улицах висят везде», – вспоминает россиянка.

И отмечает, что Белоруссия – отличная страна для тех, кто любит много ходить или ездить на велосипедах и самокатах – там много велодорожек, которые расположены по всему городу. А вот чтобы найти интересные места, придется постараться – нужны знакомые, которые подскажут что посмотреть, потому что «на поверхности» достопримечательностей совсем мало.

«Мне понравились цены – на многие продукты они ниже, чем в России, а еще здесь много продуктов для вегетарианцев. То есть тем, кто не ест мясо – прокормиться не проблема, что проблема, например, в моем родном городе.

Но самое потрясающее в Минске – это люди! Они очень любят свою страну, восхищаются и гордятся ей и даже не думают переезжать, что распространено, например, у нас вместе с фразой «валить отсюда надо».

Более того, самое распространенное, что я слышала от местных, когда они узнавали, что я русская, было: «Оставайся у нас!» Это, наверное, лучше всего олицетворяет дружелюбие и открытость белорусов», – делится Ирина.

По ее словам, отдых в странах СНГ ей очень понравилось хотя бы потому, что в таком случае намного легче планировать свой отпуск: проще договориться с людьми, нет языкового барьера и ты не тратишь часть отпуска на решение проблем, связанных с недопониманием или неработающими сервисами.

«Очень удобно, когда комфорт из твоего города перемещается вместе с тобой. Иногда едешь за границу и оказываешься в стране, в которой нельзя купить SIM-карту и подключить интернет, а такси приходится ловить рукой на улице. Это ужасно. Когда ты путешествуешь рядом – все удобно и все продолжает работать. Я за упрощение жизни, поэтому решила путешествовать по ближайшим странам чаще. Но от курортов и евротуризма, конечно, никогда не откажусь. Из «дома» все-таки нужно хотя бы иногда выезжать», – считает Жиганова.