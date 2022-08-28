Мегафорум «Армия 2022»: серьезная роль сплоченности стран

В Подмосковье в парке «Патриот» прошел Мегафорум «Армия 2022», в рамках которого участникам продемонстрировали достижения российского оборонно-промышленного комплекса. По итогам мероприятия Россия заключила множество военных контрактах с зарубежными странами.

С 15 по 21 августа в парке «Патриот» прошли Армейские международные игры и Международный военно-технический форум «Армия-2022». Это одна из ключевых выставок вооружения в мире. Участникам показали передовые образцы военной техники, в частности, дистанционно управляемые модули и оснащенные ими образцы. Кроме того, традиционно на форуме прошли дискуссии и круглые столы — в общей сложности, более 320 мероприятий. Армейские игры начались несколько раньше официального открытия и проходили не только в России, но и других странах. Так, мегафорум впечатлил многих зрителей и участников — соцсети и СМИ полны восторженных откликов.

В масштабном мероприятии приняли участие страны, интересующиеся российским оружием. Среди них — Китай, Индия, Саудовская Аравия, Венесуэла и другие. С участниками активно взаимодействовал один из заместителей министра обороны Александр Фомин. По итогам мегафорума с зарубежными странами было заключено множество военных контрактов на сумму около 500 млрд рублей. Как отметили в министерстве обороны, хорошо проявили себя китайские и иранские партнёры, представив на этот раз сильные образцы своего военного производства. Если ранее эксперты с осторожностью говорили о военном сотрудничестве трех России, Ирана и Китая, сегодня, в частности, после успешной игры в танковый биатлон и других партий и мероприятий, перспективы такого взаимодействия становятся более привлекательными.

Руководитель мероприятия, первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, также лично принимал участие во многих мероприятиях. В частности, он провел круглый стол на 120 участников под названием «Ментальные войны».

«Именно сотрудничество в этой сфере [в сфере оборонно-промышленного комплекса] позволяет нам знать, кто мы, что мы, доверять друг другу и, соответственно, развивать каждому свои национальные приоритеты совместно, вот в таком составе. Это обогатит и гостей наших, и участников, и производителей, и покупателей. Думаю, что цифры, которыми будет характеризоваться нынешний форум, в значительной мере это подтвердят — это количество заключенных контрактов, количество техники, которую мы друг у друга закупим», — отметил Цаликов в ходе пленарного заседания накануне.

Одним из спикеров также выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Он принял участие в Антифашистском конгрессе, выступив с программной речью.

«Хотел бы поблагодарить все наши предприятия промышленности, коих выставлено здесь более полутора тысяч. Которые с невероятным азартом, горением таким занимаются усовершенствованием вооружения и военной техники. И делают это сейчас. Делают практически непрерывно. Устраняются какие-то недостатки, недоработки, делаются новые системы, и делаются очень быстро. Делаются, как и положено в такое непростое время. Все заряжены на результат, и я бы хотел поблагодарить всех за это», — высказался Шойгу.

Само мероприятие открыл президент России Владимир Путин, подчеркнув важность мегафорума:

«Уверен, проведение форума послужит дальнейшему развитию военного и военно-технического сотрудничества на благо наших стран и народов, будет содействовать укреплению международной безопасности и стабильности», — отметил глава государства на церемонии открытия форума.

Основательная подготовка к такому масштабному форуму с армейскими играм потребовала много времени и сил в условиях, осложненных геополитической обстановкой. По словам генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, в экспертной среде были сомнения, нужно ли проводить форум и уместно ли это, однако мероприятие превзошло все ожидания.

«Так вот, и сам форум, и игры показали, что и нужно, и уместно. Собственно, стало ясно не только внутренней, но и внешней аудитории, что Россия, не только не «выдохлась», как выражаются наши оппоненты в медиа, но и запустила дополнительные циклы производства вооружений на предприятиях, которые работают в две-три смены», — отметил Мухин в публикации в своем авторском телеграмм-канале.

По мнению эксперта, гражданское общество, широко представленное на форуме как лидерами общественного мнения, так и представителями профессиональных сообществ и просто сознательными гражданами, продемонстрировало, что находится в полном согласии с военными, доверяет им и готово оказывать необходимую поддержку в тылу, в информационном поле и даже в зоне боевых действий.

«Подписанные по итогам форума и конференции документы позволяют надеяться на перезапуск и эффективизацию работы ряда международных институтов безопасности и подключение к ним новых акторов», — добавил Мухин.

Он также отметил успешность Московской конференции по безопасности — на ней присутствовали практически все страны, по мнению Мухина, готовые на деле создавать коллективную международную безопасность для нейтрализации агрессивных действий НАТО. При этом представители альянса не были допущены к участию конференции.