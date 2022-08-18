В Верховном суде потребовали реже сажать людей в тюрьму

В России необходимо чаще применять меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он напомнил, что сейчас численность арестованных снизилась в четыре раза по сравнению с периодом, когда аресты избирались прокурорами. Независимые юристы считают позицию Верховного суда оправданной, поскольку невиновным людям, которые не представляют опасности для общества, иногда приходится проводить в заключении несколько месяцев или даже лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Верховный суд России требует шире применять меры пресечения, не связанные с заключением под стражу. Соответствующую правовую позицию высшей инстанции изложил ее председатель Вячеслав Лебедев в ходе XVII Совещания глав верховных судов государств-членов ШОС, пишет агентство РАПСИ.

Председатель Верховного суда РФ напомнил, что численность арестованных по решению суда снизилась в четыре раза по сравнению с периодом, когда аресты избирались прокурорами.

«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного суда о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — указал Лебедев.

Он в частности рассказал, что страдающие наркоманией и изъявившие желание добровольно пройти курс лечения обвиняемые могут получить отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы. Речь идет о впервые осужденных за преступления небольшой тяжести в сфере незаконного оборота наркотиков.

Защита бизнеса

По словам Лебедева, Верховный суд также пристально следит за практикой по делам в отношении представителей бизнеса.

«Примечательно, что по делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в прошлом году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых, а наказание в виде лишения свободы назначено только 9% осужденных», — отмечается в публикации.

Председатель Верховного суда напомнил, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ дополнен положениями, которые исключают необоснованное продление срока содержания под стражей тех, кого обвиняют в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе при неэффективной работе органов расследования.

В 2021 году суды РФ прекратили уголовное преследование в отношении 54% лиц, обвиняемых в организации преступного сообщества или участии в нем, добавил Лебедев.

Кроме того, законом предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности лица, которое впервые совершило преступление экономической направленности, при условии полного возмещения ущерба и перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения.

«Причем ВС настоял, чтобы прекращение уголовных дел по налоговым преступлениям при условии возмещения ущерба было возможно на любой стадии судопроизводства до удаления суда в совещательную комнату», — говорится в публикации.

В прошлом году число осужденных за налоговые преступления сократилось на 21%, а в отношении 49% обвиняемых суд прекратил уголовное преследование.

Комментируя проблемы с делами частного обвинения, глава Верховного суда напомнил, что в Госдуму внесен законопроект об отнесении уголовных дел о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете к категории уголовных дел частно-публичного обвинения, по которым предлагается проводить дознание.

«Предоставление суду права, а не обязанности прекращать уголовные дела об этих категориях преступлений в связи с примирением потерпевшего и обвиняемого позволит в судебном порядке установить, является ли примирение добровольным и заглажен ли причиненный потерпевшему вред», — пояснил Лебедев.

Уголовный проступок

Он отметил, что немаловажным институтом в сфере альтернативных наказаний является уголовный проступок: ВС инициировал распространить этот институт на 112 составов преступлений небольшой и средней тяжести, не связанных с применением насилия и деятельностью организованных групп, если они совершены впервые.

Так, из сферы применения уголовного проступка исключены составы преступлений, по которым уже предусмотрена административная преюдиция, а также ряд преступлений с высокой общественной опасностью — например, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, злоупотребления в сфере госзакупок, умышленное причинение легкого вреда здоровью, преступления против военной службы и др.

Лебедев уточнил, что за уголовный проступок будут назначаться наказания в виде штрафа, общественных работ или ограниченно оплачиваемых работ.

«Реализация этой законодательной инициативы будет способствовать более широкому применению мер, альтернативных уголовному наказанию», — заключил председатель Верховного суда.

Меры пресечения по «громким» делам

Напомним, 3 августа Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе обвиняемого в мошенничестве ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест до 11 октября, а следователь МВД в свою очередь заменил меру пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау с домашнего ареста на подписку о невыезде по делу об особо крупном мошенничестве.

«Следователь решил изменить Мау домашний арест на подписку о невыезде», — рассказал источник ТАСС, не раскрывая деталей.

Интересно, что в тот же день депутат Госдумы Вадим Белоусов получил 10 лет колонии и штраф 500 млн рублей за взятку более чем на 3 млрд руб. Судья постановил арестовать его прямо на заседании, но сделать этого не смогли: подсудимый в суд не явился, сославшись на «высокую занятость и запланированные встречи».

В сентябре 2016 года Белоусов избрали в Госдуму VII созыва в составе списка кандидатов от «Справедливой России». В 2018-м с него сняли парламентскую неприкосновенность, а Генпрокуратуре РФ было дано разрешение на привлечение его к уголовной ответственности. Несмотря на уголовное дело, в сентябре 2021-го Белоусов вновь избрался депутатом Госдумы РФ по списку той же партии.

«Исчезновение депутата Госдумы и одновременно зарегистрированного кандидата в главы Удмуртии, с одной стороны, выглядит удивительным, а с другой – вполне закономерным. Все другие важные фигуранты этой детективной истории, замешенной на власти, огромных деньгах и юридических казусах, исчезли из публичного поля уже давно. Причем с большими деньгами», — утверждает издание «Наша версия».

На этом фоне продолжает находиться под стражей муниципальный депутат Красносельского округа Москвы Илья Яшин. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии — как и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом), арест которого также был продлен.

«Практика показывает, что в отдельных случаях суды избирательно относятся к ходатайствам по мере пресечения. Но чаще всего они просто соглашаются с требованиями следствия», — прокомментировала ситуацию «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко. По ее оценкам, позиция Верховного суда — реже заключать обвиняемых под стражу — оправдана сложившейся практикой, когда многим невиновным людям, не представляющим опасность для общества, приходится проводить в заключении не один месяц, а иногда — и несколько лет.